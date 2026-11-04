Giove si scioglie dietro la Luna: lo spettacolare fenomeno astronomico ripreso in Malesia e la spiegazione scientifica

Giove sembra sciogliersi sulla superficie della Luna, trasformandosi da un disco luminoso in una sorta di cupola incandescente che si deforma fino a scomparire. È lo spettacolare fenomeno astronomico osservato il 3 novembre 2026 nei cieli della Malesia, quando il nostro satellite naturale è passato davanti al gigante gassoso del Sistema Solare. Le immagini, riprese da Kuala Lumpur dall’astrofilo Shahrin Ahmad e riportate da spaceweather.com, documentano una particolare manifestazione del cosiddetto effetto della goccia nera, un fenomeno ottico noto agli astronomi da secoli e capace di produrre sorprendenti deformazioni apparenti durante il passaggio ravvicinato di due corpi celesti. La particolarità dell’osservazione riguarda proprio il comportamento visivo di Giove nel momento in cui il suo disco luminoso entra in contatto con il bordo lunare. Anziché scomparire progressivamente dietro un margine netto e ben definito, il pianeta sembra perdere la propria forma, allargandosi e fondendosi con la superficie della Luna. Un effetto che richiama alcuni fenomeni atmosferici osservabili nei tramonti terrestri, ma che in questo caso trova una spiegazione differente.

Giove scompare dietro la Luna: le spettacolari immagini riprese da Kuala Lumpur

L’evento astronomico si è verificato il 3 novembre, quando la Luna ha occultato Giove sopra la Malesia. A documentare il fenomeno è stato Shahrin Ahmad, che si trovava a Kuala Lumpur ed era pronto a filmare il momento in cui il pianeta sarebbe scomparso dietro il bordo del satellite. Le condizioni di osservazione erano state compromesse da una “foschia terribile” che aveva interessato il Sud-Est asiatico. La foschia si è però diradata proprio in tempo per consentire ad Ahmad di registrare la scomparsa di Giove dietro il profilo lunare. Nel filmato completo il pianeta sembra letteralmente sciogliersi. In condizioni ideali, il bordo della Luna avrebbe dovuto coprire progressivamente il disco di Giove con un contorno preciso. Le immagini mostrano invece una trasformazione molto diversa: Giove assume l’aspetto di una cupola luminosa, si allarga in prossimità del margine lunare e sembra colare verso la superficie del satellite prima di scomparire. Il risultato visivo ricorda una particolare deformazione del Sole che può verificarsi durante il tramonto, ma la somiglianza nasconde un’importante differenza fisica.

Perché Giove sembra sciogliersi sulla Luna: il mistero dell’effetto ottico

La deformazione ripresa in Malesia ricorda il cosiddetto tramonto omega, un fenomeno di ottica atmosferica nel quale il Sole, vicino all’orizzonte, assume una forma insolita che richiama la lettera greca omega. Nel caso osservato da Ahmad, il disco di Giove sembra subire una trasformazione paragonabile, con una base che si allarga e una sagoma che perde progressivamente la propria regolarità. Esiste però un elemento fondamentale che distingue i due fenomeni: la Luna non possiede un’atmosfera in grado di produrre una deformazione simile a quella dei tramonti terrestri. L’apparente fusione tra Giove e il bordo lunare non può dunque essere attribuita a un effetto atmosferico generato dal nostro satellite. La spiegazione è legata a una particolare manifestazione dell’effetto della goccia nera, conosciuto in astronomia soprattutto per le osservazioni dei transiti planetari davanti al Sole. Il fenomeno altera l’aspetto dei contorni nel momento in cui due margini apparenti si avvicinano fino quasi a toccarsi, generando una sorta di collegamento visivo tra le loro sagome.

Che cos’è l’effetto della goccia nera e perché è conosciuto dagli astronomi da secoli

L’effetto della goccia nera è stato osservato per secoli dagli astronomi durante i transiti di Venere davanti al Sole. Quando il pianeta raggiunge il bordo del disco solare, la sua sagoma scura può apparire deformata e allungarsi fino ad assumere la caratteristica forma di una goccia. Questa particolare distorsione aveva inizialmente portato gli osservatori del XVIII secolo a formulare una spiegazione legata all’atmosfera venusiana. Si riteneva infatti che fosse proprio l’involucro gassoso di Venere a determinare l’allungamento della sua sagoma nel momento del contatto con il margine solare. Quell’interpretazione si è però rivelata errata. Un’importante conferma è arrivata nel 1999, quando il satellite scientifico TRACE della NASA ha osservato lo stesso effetto durante un transito di Mercurio davanti al Sole. Il dato è particolarmente significativo perché Mercurio è sostanzialmente privo di atmosfera. La presenza del fenomeno anche durante il transito di questo pianeta ha quindi dimostrato che l’effetto della goccia nera non richiede un’atmosfera planetaria per manifestarsi.L’osservazione di Giove dietro la Luna rappresenta una diversa espressione dello stesso principio ottico: in questo caso non è un pianeta scuro a transitare davanti al Sole, ma un corpo celeste luminoso che viene progressivamente nascosto dal bordo lunare.

La spiegazione scientifica: come la luce e i contorni sfumati deformano Giove

Per comprendere il fenomeno occorre considerare il modo in cui gli strumenti ottici e l’atmosfera terrestre modificano l’aspetto dei margini degli oggetti osservati. I contorni che appaiono perfettamente definiti nella realtà non vengono necessariamente riprodotti come linee altrettanto nette attraverso un telescopio. Le caratteristiche del sistema ottico e le turbolenze dell’atmosfera terrestre possono infatti produrre piccoli aloni e sfocature attorno ai bordi. Quando due margini si avvicinano, queste regioni sfumate iniziano a sovrapporsi, modificando la percezione della separazione tra gli oggetti. È proprio questa sovrapposizione a determinare l’apparente collegamento tra le due sagome. Nel caso del 3 novembre in Malesia, gli aloni luminosi associati ai bordi di Giove e della Luna si sono combinati, facendo apparire il pianeta come se si stesse fondendo con il margine lunare. Il risultato è una deformazione puramente apparente: Giove non cambia realmente forma e il bordo della Luna non subisce alcuna trasformazione. È il modo in cui i due contorni vengono riprodotti e osservati a generare l’impressione che il gigante gassoso si allunghi e si sciolga.

L’esperimento delle dita e delle ombre che permette di comprendere il fenomeno

Un effetto simile può essere riprodotto anche attraverso un semplice esperimento con le mani, una lampada e un tavolo. Il principio è conosciuto come effetto del rigonfiamento delle ombre, indicato in inglese con l’espressione “shadow blister effect”. Per osservarlo è sufficiente mantenere il pollice e l’indice a pochi centimetri sopra un tavolo illuminato da un’unica lampada e avvicinare lentamente le due dita. Mentre lo spazio tra di esse si riduce, le rispettive ombre iniziano a deformarsi: i contorni sembrano gonfiarsi l’uno verso l’altro fino a unirsi improvvisamente, prima ancora che le dita entrino effettivamente in contatto. Il comportamento delle ombre permette di visualizzare il principio alla base dell’effetto astronomico. Quando due bordi non sono perfettamente definiti, le rispettive zone di transizione possono sovrapporsi e creare l’impressione di una connessione anticipata tra gli oggetti. Nel caso delle osservazioni telescopiche, il ruolo delle ombre sfumate viene assunto dagli aloni e dalle deformazioni prodotti dal sistema ottico e dall’agitazione dell’aria terrestre. È questa combinazione a far apparire unite due sagome che stanno semplicemente avvicinandosi lungo la linea di vista.

Dai transiti di Venere e Mercurio all’occultazione di Giove: lo stesso fenomeno in condizioni differenti

Le immagini registrate da Shahrin Ahmad a Kuala Lumpur mettono così in relazione osservazioni astronomiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono i transiti di Venere e Mercurio davanti al Sole, durante i quali la sagoma scura del pianeta sembra allungarsi fino a formare una goccia. Dall’altra c’è l’occultazione lunare di Giove, nella quale è il disco luminoso del pianeta a deformarsi apparentemente mentre scompare dietro la Luna. In entrambi i casi, il fenomeno nasce dall’interazione visiva tra contorni ravvicinati che non vengono osservati come margini perfettamente netti. La presenza o l’assenza di un’atmosfera sul corpo celeste coinvolto non costituisce quindi la causa determinante della deformazione. L’osservazione del 3 novembre 2026 mostra con particolare evidenza quanto le caratteristiche degli strumenti e le condizioni dell’atmosfera terrestre possano influenzare l’aspetto di un evento astronomico. L’immagine di Giove che sembra sciogliersi contro la Luna è il risultato di un effetto ottico, reso particolarmente spettacolare dalla luminosità del pianeta e dalla progressiva sovrapposizione dei due margini celesti.