Il via libera della giustizia statunitense al maxi-risarcimento da 7,25 miliardi di dollari a carico di Bayer per il caso Roundup riaccende l’attenzione sull’uso del glifosate e sulle regole del commercio agroalimentare. A prendere posizione è Coldiretti, che accoglie con favore la decisione del tribunale del Missouri e lancia un duro appello alle istituzioni europee: applicare finalmente il principio di reciprocità, bloccando le importazioni di grano canadese trattato con sostanze vietate nei campi italiani e comunitari, per tutelare la salute dei cittadini e difendere gli agricoltori dalla concorrenza sleale. Una svolta giudiziaria che secondo Coldiretti deve segnare un cambio di passo anche in Europa.

La soddisfazione di Coldiretti

Soddisfazione di Coldiretti per il via libera della giustizia americana all’accordo da 7,25 miliardi di dollari che Bayer, proprietaria di Monsanto, dovrà versare nell’ambito del contenzioso sul Roundup, il diserbante a base di glifosate al centro di migliaia di cause intentate da persone che attribuiscono al prodotto l’insorgenza di gravi patologie tumorali. “Ora l’Europa applichi davvero il principio di reciprocità e fermi le importazioni di grano canadese essiccato con glifosato, una pratica vietata in Italia e in Europa, che danneggia la salute delle persone e alimenta una concorrenza sleale ai danni degli agricoltori italiani ed europei”, afferma Coldiretti. “Non si può accettare – aggiunge l’associazione – che ciò che è vietato nei nostri campi possa essere utilizzato per produrre cibo destinato alle tavole degli italiani. La salute dei cittadini viene ancora prima del reddito degli agricoltori, e certamente prima dei profitti di Bayer e delle altre multinazionali della chimica”.

La battaglia di Coldiretti

Coldiretti porta avanti da anni questa battaglia impari, denunciando lo scandalo dei trafficanti dell’import di grano duro canadese in Italia e proprio questa sentenza sottolinea la “necessità di mettere al primo posto il principio di precauzione e non gli interessi economici dei grandi gruppi industriali. Non possono essere i bilanci delle multinazionali a stabilire quanto vale la salute delle persone”, afferma Coldiretti dopo la decisione del tribunale del Missouri, che riaccende i riflettori su uno dei più controversi capitoli della storia dell’industria agrochimica mondiale.

“È inaccettabile – attacca Coldiretti – che la tutela della salute debba essere conquistata nei tribunali mentre le multinazionali della chimica continuano a difendere un modello produttivo fondato sull’impiego massiccio di sostanze controverse. Il glifosato è classificato da numerosi studi come potenzialmente cancerogeno per l’uomo, mentre le autorità europee a partire dall’Efsa hanno espresso valutazioni differenti. L’Europa deve scegliere se difendere la salute dei suoi cittadini e la sovranità alimentare oppure continuare a piegarsi agli interessi delle multinazionali e deve anzi investire per rendere sostenibili le alternative al glifosate come l’acido pelargonico. Perché la salute non è una merce e il cibo non può diventare il terreno di conquista dell’industria chimica”, conclude Coldiretti.