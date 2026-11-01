Google costruirà un gigantesco data center in Francia: grande come 270 campi da calcio e con una potenza di oltre 500 megawatt

Un’infrastruttura tecnologica grande quanto 270 campi da calcio, con una potenza elettrica superiore a 500 megawatt e una superficie complessiva di 195 ettari. Sono le dimensioni del gigantesco data center che Google intende realizzare a Châteauroux, città di 74mila abitanti nel centro della Francia, a circa 250 chilometri a sud di Parigi. Un progetto destinato soprattutto all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e ai servizi di cloud computing, che promette di trasformare una vasta area industriale alla periferia della città, ma che ha già provocato un acceso confronto tra amministrazione locale e residenti. Al centro della controversia ci sono due prospettive profondamente diverse. Da una parte, la possibilità di creare 1.200 posti di lavoro in un territorio ancora segnato dalle conseguenze della deindustrializzazione. Dall’altra, le preoccupazioni per l’enorme fabbisogno energetico dell’infrastruttura, il consumo di acqua, l’inquinamento acustico e le conseguenze ambientali di un insediamento di queste dimensioni. L’investimento previsto da Google è di quasi 60 milioni di euro, mentre il progetto dovrà ancora affrontare un percorso di consultazioni pubbliche e autorizzazioni prima dell’avvio dei lavori.

Un centro dati da oltre 500 megawatt: dimensioni e caratteristiche del progetto Google

Il futuro complesso sorgerà nell’area industriale di Ozans, alla periferia di Châteauroux, e occuperà un’estensione particolarmente rilevante rispetto alle dimensioni della città. I 195 ettari destinati all’insediamento rappresentano uno degli elementi maggiormente contestati dagli oppositori, che considerano l’occupazione del territorio e l’impatto paesaggistico questioni centrali nella valutazione del progetto. La struttura sarà progettata per sostenere soprattutto le attività legate all’intelligenza artificiale e all’elaborazione dei dati nel cloud. La potenza elettrica prevista, superiore a 500 MW, costituisce uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa e spiega perché il tema dell’approvvigionamento energetico sia diventato uno dei principali punti del confronto pubblico. Il sindaco conservatore di Châteauroux, Gil Avérous, difende il progetto e sostiene che l’amministrazione abbia già affrontato le questioni tecniche sollevate dall’insediamento. In un’intervista all’agenzia Efe ha dichiarato: “è evidente che quando si parla di centri dati emergono sempre interrogativi sul raffreddamento, sul consumo elettrico e su quello idrico. Ma su tutti questi aspetti, insieme a Google, abbiamo fornito risposte tecniche che ritengo pertinenti”. Secondo il primo cittadino, la sostenibilità energetica dell’impianto potrà essere garantita dall’abbondante produzione regionale di energia rinnovabile e dal parco nucleare francese. Una posizione che punta a rassicurare sulle esigenze elettriche del complesso, senza tuttavia aver eliminato le preoccupazioni manifestate da una parte della popolazione.

Quando sarà costruito il data center: due fasi fino al 2031 e nuovi collegamenti elettrici

Il piano di realizzazione del centro dati prevede uno sviluppo progressivo, articolato in due fasi principali, con l’attivazione iniziale di una parte dell’infrastruttura e il successivo ampliamento del complesso. La prima fase, programmata tra il 2028 e il 2029, porterà all’entrata in funzione del primo edificio. Per alimentarlo sarà utilizzato un collegamento a una linea elettrica da 225mila volt, destinata a garantire l’approvvigionamento necessario alla fase iniziale delle attività. La seconda fase prenderà avvio a partire dal 2031 e comprenderà l’attivazione progressiva di altri sette-nove edifici, aumentando considerevolmente le dimensioni operative del centro. In parallelo è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento elettrico da 400mila volt, con un tracciato lungo oltre dieci chilometri. Il potenziamento della rete costituisce quindi una componente essenziale dell’intervento, considerata la quantità di energia richiesta dall’infrastruttura. La realizzazione per fasi consentirà di accompagnare l’espansione del complesso con l’adeguamento dei collegamenti necessari al suo funzionamento.

Le proteste dei residenti: 195 ettari di terreno e migliaia di firme contro il progetto

L’opposizione all’insediamento è guidata dal collettivo “Ozans dire non”, che prende il nome dall’area industriale individuata per la costruzione del centro dati. Gli attivisti contestano soprattutto l’estensione dell’intervento, ritenuta particolarmente significativa in rapporto al territorio comunale. Il movimento sottolinea le proporzioni dell’area interessata con una dichiarazione precisa: “il terreno equivale al 7,84% dell’intera superficie di Chateauroux e, visivamente, corrisponde all’estensione di un grande quartiere”. Il collettivo sostiene di aver raccolto almeno 20mila firme contro il progetto, ma il dato è contestato dal sindaco Avérous. Secondo il primo cittadino, infatti, le sottoscrizioni effettivamente verificabili sarebbero circa 4mila. Si tratta di una divergenza significativa, che riguarda la consistenza numerica della mobilitazione e il livello di opposizione all’iniziativa. L’amministrazione comunale rivendica, invece, un ampio sostegno istituzionale. Avérous assicura che tutti i 14 comuni dell’area metropolitana siano favorevoli all’insediamento di Google, evidenziando così una posizione condivisa dalle amministrazioni locali coinvolte.

Consumi di acqua ed energia: il timore di possibili restrizioni per la popolazione

Uno dei punti più delicati riguarda l’accesso alle risorse idriche ed elettriche. I residenti contrari al progetto temono che il data center possa ottenere una posizione privilegiata nell’approvvigionamento, con il rischio di possibili limitazioni per la popolazione qualora si verificassero situazioni di crisi nelle forniture. La questione assume particolare importanza per le caratteristiche operative dei grandi centri di elaborazione dati, nei quali l’alimentazione dei sistemi informatici e il controllo delle temperature rappresentano esigenze fondamentali per il funzionamento delle apparecchiature. Il sindaco respinge tuttavia le accuse e sostiene che il sistema di raffreddamento previsto per la struttura non determinerà un consumo continuo di acqua. Secondo la spiegazione fornita da Avérous, il circuito richiederà un caricamento iniziale, ma non ulteriori apporti durante il normale funzionamento. “Vengono caricati mille metri cubi all’inizio e da quel momento non ci sono ulteriori consumi o apporti. Il raffreddamento avviene ad aria”, ha spiegato il primo cittadino. In base a quanto dichiarato dall’amministrazione, quindi, il sistema utilizzerà mille metri cubi d’acqua nella fase iniziale, mentre il successivo raffreddamento avverrà attraverso l’aria. È questa una delle principali risposte tecniche presentate per affrontare i timori legati alla disponibilità delle risorse idriche.

Rumore e impatto ambientale: terrapieni di protezione ed edifici alti fino a 12 metri

Accanto alle questioni energetiche e idriche, un’altra fonte di preoccupazione riguarda l’inquinamento acustico prodotto dal futuro centro dati. Le possibili emissioni sonore sono tra gli elementi contestati dai residenti, che chiedono garanzie sulle conseguenze dell’attività industriale nelle aree circostanti. L’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di terrapieni destinati ad attenuare il rumore generato dall’impianto. Si tratta di una delle misure indicate per contenere l’impatto dell’infrastruttura sul territorio. Il sindaco ha inoltre assicurato che gli edifici del complesso non supereranno i 12 metri di altezza. Una limitazione che riguarda le caratteristiche fisiche delle strutture e che si inserisce nelle risposte fornite alle contestazioni sull’impatto visivo e ambientale.

La promessa di 1.200 posti di lavoro in un territorio segnato dalla deindustrializzazione

Il principale argomento economico a sostegno del progetto è rappresentato dalla prospettiva di 1.200 nuovi posti di lavoro, un elemento particolarmente importante per Châteauroux e per un territorio che continua a risentire dei processi di deindustrializzazione. L’arrivo di Google viene presentato come un’opportunità di sviluppo legata a due settori tecnologici in forte espansione, l’intelligenza artificiale e il cloud computing. La possibilità di ospitare un grande centro di elaborazione dati si confronta però con i dubbi espressi da chi considera troppo elevato il potenziale impatto dell’infrastruttura rispetto ai benefici occupazionali annunciati.

Autorizzazioni e consultazione pubblica: i prossimi passaggi prima dell’apertura del cantiere

Nonostante il sostegno espresso dalle amministrazioni locali, il percorso per la realizzazione del data center è ancora nelle sue fasi iniziali. Prima che il progetto possa ottenere le autorizzazioni necessarie, dovrà svolgersi una consultazione pubblica nazionale, coordinata dalla Commissione nazionale del dibattito pubblico. Il confronto rappresenterà un passaggio centrale per l’esame delle questioni sollevate dal progetto, comprese quelle relative all’ambiente, all’approvvigionamento energetico, all’utilizzo delle risorse idriche e all’impatto sul territorio. Successivamente sarà necessario affrontare 15 mesi di istruttoria per il rilascio dei permessi edilizi e ambientali. Solo attraverso il completamento di queste procedure potrà essere definito il percorso verso la costruzione effettiva dell’infrastruttura. L’obiettivo indicato è quello di avviare i lavori entro la fine del 2028, mentre l’entrata in funzione del primo edificio è prevista tra il 2028 e il 2029. L’espansione successiva, programmata a partire dal 2031, porterà alla progressiva realizzazione degli altri edifici e del nuovo collegamento elettrico ad alta tensione. La decisione definitiva sull’insediamento dovrà quindi confrontarsi con gli esiti della consultazione e delle procedure autorizzative, mentre a Châteauroux rimane aperta la contrapposizione tra le aspettative occupazionali legate all’investimento di Google e le contestazioni di chi teme le conseguenze ambientali ed energetiche del gigantesco centro dati.