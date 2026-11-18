A partire da gennaio, in Gran Bretagna, le bollette energetiche per una famiglia tipo potrebbero toccare quota 2.166 sterline l’anno. L’impatto del conflitto in Medio Oriente sta aumentando la pressione sul governo britannico, chiamato a offrire maggiore sostegno alle famiglie già duramente colpite. Secondo Cornwall Insight, uno dei principali istituti di previsione, il tetto massimo (price cap) imposto dal governo sui prezzi di gas ed elettricità è destinato a salire del 26% all’inizio del prossimo anno. Ciò si traduce in un incremento di 443 sterline sulla bolletta annuale media, rappresentando uno dei più significativi rincari trimestrali mai registrati.

Questa grave previsione, che riguarda milioni di famiglie in difficoltà, giunge poco prima che l’Ofgem – l’autorità di regolamentazione del settore in Gran Bretagna – stabilisca, mercoledì prossimo, le nuove tariffe di gas ed elettricità per i mesi più freddi dell’anno (da gennaio a marzo), attraverso l’aggiornamento del tetto massimo sui prezzi. Il price cap non limita la bolletta totale, ma i prezzi unitari e le “standing charge”: chi consuma di più pagherà, quindi, ancora di più. Per un consumo tipico (2.500 kWh di elettricità e 9.500 kWh di gas), i costi unitari previsti salirebbero a circa 32,54 p/kWh per l’elettricità e 10,90 p/kWh per il gas.

Aumentano anche i prezzi del gas

La stima è nettamente superiore a quella formulata da Cornwall Insight a fine settembre, che prevedeva un aumento del 16%, portando il tetto a 1.999 sterline l’anno a partire da gennaio. Le bollette potrebbero risultare ancora più salate a causa dell’aumento dei prezzi del gas sui mercati durante il mese di ottobre, spinto dall’escalation di violenza in Medio Oriente e dal crescente timore riguardo ai livelli di stoccaggio del gas in Europa. Il conflitto ha interrotto esportazioni e flussi di gas naturale liquefatto, lasciando gli stoccaggi europei a livelli record bassi in vista dell’inverno. Il prezzo del gas all’ingrosso britannico è aumentato di circa il 35% nella finestra di osservazione utilizzata da Ofgem per calcolare il nuovo tetto. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Office for National Statistics, il tasso di inflazione è salito al 3,6% a ottobre (rispetto al 3,5% di settembre), trainato dall’aumento dei prezzi della benzina e dal record raggiunto dal costo del diesel.

A gennaio, freddo e rincari sulle bollette

Craig Lowrey, responsabile dei mercati al dettaglio presso Cornwall Insight, ha dichiarato: “dopo i rincari già registrati a ottobre, le bollette energetiche sembrano destinate a salire ulteriormente con l’inizio del nuovo anno. Il tempismo non potrebbe essere peggiore: a gennaio, il clima più rigido farà aumentare il consumo di energia, proprio mentre le famiglie sono già alle prese con la crisi del costo della vita. Ancora una volta, la causa va ricercata a migliaia di chilometri di distanza; un ulteriore promemoria di come eventi che sfuggono al nostro controllo possano avere un impatto molto concreto sulle nostre bollette energetiche”.

Le misure del governo britannico

L’aumento dei prezzi dell’energia rappresenta un duro colpo per il governo, dopo che il mese scorso, nel suo primo bilancio, il cancelliere John Healey aveva promesso di intraprendere “una nuova rotta per ridurre i costi dell’energia, allineandoli a quelli del resto d’Europa”. Miatta Fahnbulleh, Ministro dell’Energia, ha dichiarato: “so bene che, quest’inverno, il costo delle bollette energetiche pesa enormemente sulle famiglie in difficoltà in tutto il Paese. L’accesso all’energia è un bene essenziale della vita quotidiana, non un lusso; per questo abbiamo adottato misure immediate per offrire alle persone un po’ di respiro”.

Questa rassicurazione si inserisce nel solco del bilancio presentato da Healey, che prometteva appunto “un po’ di respiro” alle famiglie in difficoltà per il periodo invernale, attraverso un contributo una tantum di 100 sterline, previsto per gennaio a favore di 20 milioni di nuclei familiari rientranti nelle fasce di tassazione locale (council tax) dalla A alla D. Secondo Healey, questo “contributo per l’energia domestica”, dal valore complessivo di 2,6 miliardi di sterline, verrà accreditato direttamente sui conti bancari dei beneficiari, con l’obiettivo di “alleviare la pressione nei mesi più freddi e aiutare le persone ad arrivare fino alla primavera”. Il sussidio si aggiungerà al cosiddetto “warm home discount” (sconto per il riscaldamento domestico), che prevede una riduzione di 150 sterline sulle bollette invernali per circa sei milioni di famiglie in Inghilterra, Galles e Scozia, sulla base di criteri legati al reddito.

L’iniziativa segue una serie di tagli agli oneri sull’elettricità attuati nell’ultimo anno, che hanno permesso di ridurre i costi di circa 150 sterline annue. Il Tesoro ha inoltre garantito il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta al 5% sulle bollette elettriche per 29 milioni di famiglie fino a luglio, portando il risparmio complessivo a 50 sterline l’anno. Fahnbulleh ha affermato: “la sostenibilità economica è la mia priorità assoluta; continuerò a lavorare per garantire un’energia che sia al contempo economica e pulita”.