Sono stati recuperati questa mattina i resti umani individuati nella Valle dell’Inferno, sul versante teramano del Gran Sasso. Ora saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a stabilire se si tratti di Karol Brozek, l’escursionista polacco scomparso il 19 novembre 2025, dopo aver lasciato Campo Imperatore insieme ai suoi 2 cani. Le operazioni di recupero hanno coinvolto i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, trasportati nella zona impervia da un elicottero delle Fiamme gialle decollato da Pescara. L’intervento è stato coordinato dalle prefetture dell’Aquila e di Teramo.

La Guardia di finanza ha confermato che nello zaino individuato venerdì 20 novembre erano presenti i documenti di identità di Brozek, oltre ad attrezzatura video-fotografica e abbigliamento da montagna. Un elemento importante nell’ambito delle ricerche, che ha indirizzato l’attenzione degli investigatori verso la possibile presenza dell’uomo nella zona. Il giorno successivo, durante un sorvolo, l’equipaggio dell’elicottero aveva avvistato altro materiale in un’area particolarmente impervia del territorio comunale di Isola del Gran Sasso. Le condizioni meteorologiche avverse non avevano però consentito di identificarlo con precisione. La svolta è arrivata domenica 22 novembre, quando una pattuglia della Guardia di finanza ha raggiunto a piedi la zona. L’impiego di un drone portatile ha permesso di accertare la presenza di resti umani, facendo scattare le successive operazioni di recupero.

Intanto, sui social, è arrivato il messaggio carico di dolore della sorella gemella dell’escursionista, Diana, che nei mesi scorsi aveva più volte sollecitato ricerche proprio nella Valle dell’Inferno, convinta che il fratello potesse trovarsi in quell’area. Su Facebook ha pubblicato una storia con un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, che ritrae Karol di spalle, con lo zaino in spalla, mentre si incammina verso le montagne accanto a un cane. A fare da colonna sonora, Tears in Heaven di Eric Clapton. Poche parole, affidate a una frase che lascia trasparire tutto il peso dell’attesa e del dolore: “Addio fratello, ci vediamo dall’altra parte…“. Resta ora da attendere l’esito degli accertamenti medico-legali per dare un’identità ai resti recuperati e fare luce sul destino dell’escursionista.