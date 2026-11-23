Un nuovo modello tridimensionale della crosta terrestre nell’area del Gran Sasso permette di ricostruire con maggiore precisione la struttura del sottosuolo e di migliorare l’interpretazione dei segnali provenienti dalle profondità del nostro pianeta. Il risultato più significativo riguarda la riduzione dell’incertezza legata alla geometria delle rocce, che scende fino all’1-3%, aprendo nuove prospettive per lo studio dei geoneutrini e del contributo della radioattività naturale al calore interno della Terra. Il progresso scientifico è stato raggiunto nell’ambito del progetto GUESS (GeoneUtrinos: mESSengers of the Earth’s interior), finanziato dall’Unione Europea attraverso NextGenerationEU (PRIN 2022). I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Earth and Space Science e rappresentano un avanzamento nella conoscenza della crosta terrestre dell’Italia centrale, con particolare attenzione all’area che ospita i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Lo studio nasce dalla collaborazione tra ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), del Politecnico di Milano e delle Università di Ferrara, Trento e Siena. L’obiettivo è migliorare la comprensione delle misurazioni effettuate dall’esperimento Borexino, attraverso una ricostruzione della crosta terrestre capace di quantificare anche le incertezze associate alla sua geometria.

Gran Sasso, il nuovo modello 3D della crosta terrestre riduce l’incertezza all’1-3%

La novità principale introdotta dal progetto GUESS riguarda la possibilità di descrivere la struttura tridimensionale della crosta terrestre attraverso una metodologia che integra differenti osservazioni geologiche e geofisiche, associando a ogni strato del sottosuolo una stima quantitativa dell’incertezza geometrica. Rispetto alle ricostruzioni precedenti, il nuovo modello utilizza un insieme più articolato di informazioni, combinando misurazioni della gravità satellitare e terrestre, dati provenienti da sondaggi, profili sismici e vincoli relativi allo spessore della crosta terrestre. L’integrazione di queste diverse fonti consente di ottenere una rappresentazione più accurata delle strutture geologiche profonde. Un ruolo particolarmente importante è svolto dall’approccio statistico adottato, grazie al quale è possibile stabilire quanto siano affidabili le geometrie ricostruite e quale margine di incertezza debba essere considerato nell’interpretazione dei risultati. La ricerca dimostra che l’incertezza dovuta alla struttura geometrica del sottosuolo può essere ridotta all’1-3%. Si tratta di un risultato rilevante perché permette di individuare con maggiore chiarezza quali aspetti della conoscenza geologica influenzino maggiormente le previsioni sul segnale dei geoneutrini. Il principale limite non è più rappresentato dalla geometria delle rocce, ma dalla conoscenza della loro composizione in uranio e torio, gli elementi radioattivi naturali dai cui decadimenti hanno origine i geoneutrini osservati dall’esperimento Borexino.

Che cosa sono i geoneutrini e perché permettono di studiare l’interno della Terra

I geoneutrini sono particelle prodotte durante il decadimento degli elementi radioattivi naturalmente presenti all’interno della Terra. In particolare, quelli studiati nell’ambito delle misurazioni di Borexino provengono dalle catene di decadimento dell’uranio e del torio. Questi processi fisici hanno un’importanza fondamentale per la comprensione del funzionamento del pianeta. Il decadimento degli elementi radioattivi libera infatti continuamente energia sotto forma di calore, contribuendo al bilancio termico terrestre e ai processi geologici che caratterizzano l’evoluzione della Terra. Una piccola parte dei decadimenti produce geoneutrini, particelle che possiedono una caratteristica particolarmente utile per la ricerca scientifica: sono in grado di attraversare la materia quasi indisturbate. Questa proprietà consente loro di propagarsi attraverso le rocce e di raggiungere strumenti di osservazione altamente specializzati. La possibilità di rilevarli offre quindi un importante strumento di indagine sui processi radioattivi che avvengono all’interno del pianeta. Per interpretare correttamente i segnali osservati, tuttavia, è necessario conoscere con precisione la distribuzione delle rocce e degli elementi radioattivi nelle regioni da cui provengono le particelle.

L’esperimento Borexino: oltre 14 anni di misurazioni sotto il massiccio del Gran Sasso

Il nuovo modello tridimensionale è strettamente collegato all’attività scientifica dell’esperimento Borexino, condotto presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, nell’Italia centrale. L’esperimento, dedicato principalmente allo studio dei neutrini solari, ha effettuato anche misurazioni del flusso dei geoneutrini per oltre 14 anni, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2021. Il rivelatore era installato a circa 1.400 metri di profondità sotto il massiccio del Gran Sasso, in un ambiente nel quale strumenti altamente specializzati hanno consentito di osservare queste particelle prodotte dai decadimenti radioattivi naturali. Tra i risultati dell’esperimento rientra la rivelazione dei geoneutrini generati dalle catene di decadimento dell’uranio e del torio, due elementi che contribuiscono alla produzione di calore all’interno del nostro pianeta. L’interpretazione di queste misurazioni richiede però una conoscenza approfondita della struttura geologica dell’area circostante il rivelatore. La maggior parte del segnale registrato da Borexino proviene infatti da rocce situate entro alcune centinaia di chilometri dal laboratorio. Questo significa che la ricostruzione delle caratteristiche della crosta terrestre dell’Italia centrale è un passaggio fondamentale per distinguere il contributo degli elementi radioattivi presenti nelle rocce circostanti e migliorare le valutazioni sul bilancio termico globale della Terra.

Come è stato realizzato il modello GUESS: gravità, dati sismici e analisi statistiche

Uno degli aspetti più innovativi del progetto GUESS è l’impiego congiunto di informazioni provenienti da differenti tecniche di indagine del sottosuolo. La realizzazione del modello non si basa su una singola categoria di osservazioni, ma su una ricostruzione integrata della crosta terrestre. Le misurazioni della gravità, effettuate sia attraverso osservazioni satellitari sia mediante rilevazioni terrestri, sono state combinate con i risultati di sondaggi e profili sismici. A queste informazioni si aggiungono i vincoli disponibili sullo spessore della crosta terrestre, necessari per descrivere l’organizzazione delle strutture geologiche profonde. La componente statistica costituisce un elemento essenziale della metodologia. A ciascuno strato geologico viene infatti associata un’incertezza geometrica quantificata, che permette di valutare in maniera più rigorosa l’affidabilità della ricostruzione tridimensionale. Questo approccio consente di verificare in quale misura le incertezze sulla geometria del sottosuolo influenzino la previsione del segnale di geoneutrini atteso a Borexino. Diventa così possibile separare il contributo delle incertezze strutturali da quello legato alla composizione delle rocce. Il risultato è una conoscenza più precisa delle fonti di incertezza che intervengono nella stima del contributo della radioattività naturale della crosta terrestre alla produzione di calore del pianeta.

Uranio e torio nelle rocce: la nuova sfida per comprendere il calore terrestre

La riduzione dell’incertezza geometrica all’1-3% permette di concentrare l’attenzione su un altro elemento determinante: la quantità di uranio e torio presente nelle rocce. La conoscenza della composizione delle formazioni geologiche rappresenta infatti il principale limite attuale nella previsione del segnale dei geoneutrini provenienti dalla crosta terrestre nell’area studiata. Le concentrazioni di questi elementi sono direttamente collegate ai processi di decadimento radioattivo che producono le particelle rilevate da Borexino e liberano energia termica all’interno della Terra. La possibilità di distinguere il peso delle diverse fonti di incertezza costituisce quindi un progresso importante nell’interpretazione dei dati sperimentali. Una ricostruzione geometrica più affidabile permette di valutare con maggiore accuratezza il contributo della crosta terrestre al segnale osservato e di migliorare le stime relative alla produzione di calore radiogenico. Il modello GUESS mette così in relazione due ambiti scientifici strettamente connessi: la conoscenza geologica del sottosuolo e lo studio delle particelle prodotte dai processi radioattivi naturali.

La collaborazione tra INGV, INFN e università italiane nel progetto GUESS

Il nuovo modello è il risultato di una collaborazione interdisciplinare che ha coinvolto competenze nel campo della geofisica, della geologia e della fisica dei geoneutrini. Il gruppo dell’Università di Ferrara e della Sezione INFN di Ferrara ha curato il collegamento tra la ricostruzione della crosta terrestre e la previsione del segnale di geoneutrini atteso nell’esperimento Borexino. Il gruppo è composto da Virginia Strati, coordinatrice del progetto GUESS, Fabio Mantovani, Matteo Albéri, Kassandra Giulia Cristina Raptis, Nedime Irem Elek, Ghulam Hasnain, Mohamed Abdelkader e Luca Pagano. Alla realizzazione del nuovo modello tridimensionale della crosta terrestre dell’Italia centrale hanno contribuito i ricercatori dell’INGV Mara Monica Tiberti, Francesco Emanuele Maesano, Roberta Maffucci e Mauro Buttinelli, insieme all’associato Daniele Sampietro. Alla ricerca hanno inoltre partecipato ricercatori afferenti al Politecnico di Milano e alle Università di Trento e Siena, nell’ambito della collaborazione scientifica che ha portato alla pubblicazione dei risultati su Earth and Space Science.

Dal Sismolab-3D dell’INGV alle prospettive per l’Einstein Telescope

Le applicazioni dei modelli tridimensionali della crosta terrestre non si limitano allo studio dei geoneutrini. La disponibilità di ricostruzioni geologiche e geofisiche dettagliate costituisce infatti una risorsa importante per diversi settori della ricerca dedicata alla conoscenza del sottosuolo. In questo ambito si inserisce l’attività del Sismolab-3D, il Laboratorio di Sismica a riflessione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, specializzato proprio nella realizzazione di modelli tridimensionali della crosta terrestre. Le competenze sviluppate dall’INGV nella caratterizzazione geologica e geofisica del sottosuolo rappresentano un contributo significativo alle collaborazioni interdisciplinari e ai progetti internazionali di ricerca. Tra questi rientrano anche le attività legate allo sviluppo dell’Einstein Telescope, un ulteriore ambito nel quale le conoscenze delle strutture profonde della Terra assumono particolare rilevanza scientifica. La ricerca condotta nell’ambito di GUESS evidenzia così il valore dell’integrazione tra osservazioni geofisiche, ricostruzioni geologiche tridimensionali e misurazioni di fisica delle particelle. La quantificazione delle incertezze geometriche permette di rendere più affidabile l’interpretazione dei segnali rilevati a Borexino, individuando nella conoscenza del contenuto di uranio e torio delle rocce il principale fattore su cui concentrare l’attenzione scientifica per affinare ulteriormente le stime del contributo radioattivo al calore interno della Terra.