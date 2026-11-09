Gran Sasso, soccorso estremo sul Monte Camicia: soccorritori nella neve per ore, decisivo il recupero con l’elicottero nella notte | FOTO e VIDEO

Un intervento complesso, proseguito per ore in condizioni difficili, ha permesso di soccorrere un alpinista rimasto gravemente ferito sul Monte Camicia, nel massiccio del Gran Sasso. L’incidente è avvenuto nel Vallone di Vradda, a circa 2.450 metri di quota, dove l’uomo è caduto riportando un serio trauma alla schiena. Secondo le ricostruzioni diffuse, si tratta di un trentenne della provincia di Pesaro e Urbino. A raggiungerlo sono state le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che hanno affrontato a piedi il percorso fino al punto dell’incidente. Per tutta la durata delle operazioni il Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS Abruzzo ha seguito l’intervento dalla centrale, mantenendo i contatti con i soccorritori sul terreno e coordinando il raccordo tra le diverse componenti impegnate.

Considerata la gravità delle condizioni dell’alpinista e le possibili evoluzioni del quadro sanitario, è stato richiesto anche l’intervento dell’Aeronautica Militare. Il Comando Operazioni Aerospaziali ha disposto il decollo da Pratica di Mare di un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, reparto specializzato nelle operazioni di ricerca e soccorso. Il recupero diretto con il verricello, tuttavia, non è stato possibile nel punto in cui si trovava inizialmente l’uomo.

I tecnici e i sanitari del Soccorso Alpino lo hanno quindi stabilizzato e sistemato sulla barella, avviando una lunga discesa a piedi lungo un terreno difficile, con un’abbondante presenza di neve. La barella è stata trasportata a spalla e fatta scivolare nei tratti in cui le condizioni del terreno lo consentivano, mentre le squadre cercavano di raggiungere un punto dal quale l’elicottero potesse operare in sicurezza.

Dopo diversi tentativi, intorno alle 2 di notte l’equipaggio dell’Aeronautica è riuscito a calare il verricello e a recuperare l’infortunato, trasferendolo poi a Pescara per il ricovero. I quattro compagni di escursione sono stati accompagnati a valle dai tecnici del Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

L’operazione ha richiesto una stretta collaborazione tra le squadre a terra e l’equipaggio in volo, con la centrale operativa impegnata a mantenere il coordinamento durante ogni fase. La neve e l’impossibilità di effettuare subito il recupero aereo hanno reso necessario un trasporto lungo e faticoso, ma il lavoro congiunto dei soccorritori ha consentito di raggiungere l’alpinista e affidarlo alle cure ospedaliere.

Il Soccorso Alpino ricorda che la prevenzione in montagna comincia prima di mettersi in cammino. Prima di partire è fondamentale informarsi sulle condizioni meteorologiche e, quando è presente neve, consultare anche il bollettino nivologico, valutando con attenzione il percorso, la quota, i tempi di percorrenza e le ore di luce disponibili. L’itinerario va scelto in base alla propria preparazione fisica e tecnica e a quella di tutte le persone del gruppo, senza sottovalutare le difficoltà che neve, ghiaccio, terreno ripido e visibilità ridotta possono aggiungere anche a un percorso conosciuto.

È inoltre importante partire con abbigliamento e attrezzatura adeguati, verificando di saper utilizzare correttamente gli strumenti necessari per affrontare le condizioni presenti, e rinunciare o modificare il programma quando la situazione non offre sufficienti garanzie di sicurezza. È buona norma comunicare a qualcuno l’itinerario previsto e l’orario indicativo del rientro, portare un telefono carico e, se possibile, una batteria di riserva. In caso di incidente o difficoltà in Abruzzo bisogna chiamare il 112, descrivere con precisione la propria posizione e seguire le indicazioni degli operatori, senza intraprendere manovre che possano esporre a ulteriori rischi.