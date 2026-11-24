Potrebbe essere di Karol Broek, l’escursionista polacco di 44 anni scomparso sul Gran Sasso il 19 novembre 2025, il corpo individuato nel Vallone dell’Inferno, sul versante nord-orientale del massiccio. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un piccolo drone, durante un’esercitazione congiunta del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il cadavere è stato localizzato in un tratto particolarmente impervio della forra, nei pressi di un salto roccioso e in parte coperto dalla neve. Alcuni dettagli dell’abbigliamento, in particolare una giacca con una striscia rossa, sembrerebbero compatibili con quelli descritti al momento della scomparsa dell’uomo. Si tratta, tuttavia, di elementi che dovranno trovare conferma attraverso le procedure di identificazione.

Il recupero è previsto per oggi e sarà effettuato dai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Un intervento particolarmente delicato, considerate le caratteristiche del luogo: pareti rocciose, forti dislivelli e passaggi difficilmente accessibili. A complicare ulteriormente le operazioni potrebbero essere le condizioni meteorologiche, che rischiano di condizionare tempi e modalità dell’intervento.

La notizia riporta al centro una vicenda che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso familiari e soccorritori. Broek era stato ripreso alle 08:15 del 19 novembre 2025 dalle telecamere dell’Osservatorio di Campo Imperatore mentre lasciava il proprio camper in compagnia dei due cani, Pirat e Kraken. Da quel momento non si erano più avute sue notizie. Le ricerche erano proseguite a lungo, mobilitando tutte le principali strutture di soccorso. Battute sul territorio, unità cinofile, elicotteri e droni erano stati impiegati per setacciare un’area vasta e particolarmente difficile da esplorare. La sorella Diana non aveva mai smesso di lanciare appelli, arrivando anche a offrire una ricompensa a chiunque fosse stato in grado di fornire informazioni utili.

Nel dicembre successivo era arrivata almeno una notizia positiva: Pirat era stato ritrovato vivo nella zona delle Fontari. Del secondo cane, Kraken, invece, si erano perse le tracce. Un possibile indizio sulla zona in cui concentrare le ricerche era emerso il 20 settembre scorso, quando era stato recuperato un guinzaglio rosso, riconosciuto dalla famiglia come appartenente proprio a Kraken. Un elemento che potrebbe aver contribuito a indirizzare l’attenzione degli investigatori e dei soccorritori verso il Vallone dell’Inferno, dove ora è stato individuato il corpo. Dopo mesi di ricerche e di attesa, il ritrovamento potrebbe dunque rappresentare una svolta nella scomparsa di Karol Broek.