Grandine gigante in Argentina, chicchi fino a oltre 10 centimetri: paura e danni nella provincia di Córdoba | FOTO e VIDEO

La provincia argentina di Córdoba è stata investita da una fase di maltempo intenso dopo una giornata eccezionalmente calda. Nel pomeriggio di venerdì 13 novembre le tempeste hanno raggiunto il sud e il sud-est del territorio, portando piogge violente, raffiche di vento e grandinate localmente molto intense. Tra le località più colpite viene segnalata General Roca, dove i residenti hanno fotografato e filmato chicchi di dimensioni eccezionali. Il Servizio Meteorologico Nazionale argentino aveva diffuso avvisi a breve termine per temporali forti e severi, con piogge intense, vento e possibile grandine.

Le immagini allegate restituiscono la misura della violenza dell’episodio: in una fotografia un grosso chicco è stato appoggiato su una bilancia, che indica 153,9 grammi, mentre nell’altra se ne vedono diversi raccolti sul palmo di una mano, con dimensioni che appaiono paragonabili a quelle di una pallina da tennis. Secondo le segnalazioni locali, in alcuni punti il diametro avrebbe superato i 10 centimetri, ma il dato va considerato come una stima riferita alle osservazioni sul posto: la misura visibile sulla bilancia documenta il peso di quel singolo chicco, non il suo diametro.

La grandine di queste dimensioni può provocare danni in pochi minuti, colpendo tetti, automobili, coltivazioni e infrastrutture leggere; il temporale che ha attraversato la provincia ha inoltre prodotto precipitazioni abbondanti e forti raffiche. A General Roca sono stati riportati circa 45 millimetri di pioggia, mentre in altre località del sud-est gli accumuli sono stati più elevati: a Inriville le segnalazioni hanno indicato circa 78-79 millimetri e a Río Cuarto circa 61 millimetri. A Hernando, in un’altra area interessata dal maltempo, sono stati segnalati alberi e pali abbattuti dal vento.

L’episodio è arrivato al termine di una giornata molto calda, con una massima di circa 39 °C nella città di Córdoba e temperature ancora superiori in alcune località dell’interno. Il forte riscaldamento ha contribuito a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di temporali intensi, ma da solo non basta a spiegare la formazione di chicchi così grandi: perché la grandine cresca, all’interno della nube devono agire correnti ascensionali molto energiche, capaci di trattenere a lungo i nuclei di ghiaccio e di spingerli ripetutamente attraverso strati ricchi di acqua sopraffusa, che congela attorno al chicco aumentando progressivamente il suo diametro. Quando il peso diventa superiore alla forza della corrente ascendente, il ghiaccio cade al suolo.

Per questo una grandinata estrema può interessare una fascia relativamente ristretta, lasciando aree vicine con fenomeni molto meno intensi. Le allerte diffuse nel corso del pomeriggio segnalavano proprio il rischio di temporali localmente severi, con piogge concentrate in brevi intervalli, raffiche intense e grandine di dimensioni variabili. La documentazione raccolta dai residenti a General Roca mostra quanto rapidamente una cella temporalesca possa trasformarsi in un fenomeno pericoloso, mentre i dati sulle precipitazioni e i danni da vento indicano che la grandine è stata soltanto uno degli aspetti di una giornata di maltempo estremo in diverse zone di Córdoba.