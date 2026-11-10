Grandine grossa e violenti temporali in Marocco: danni agli uliveti tra Taza e Guercif | FOTO e VIDEO

Una fase di maltempo particolarmente intensa ha interessato diverse località del Marocco nordorientale durante la notte, con temporali accompagnati da forti rovesci e grandine. Le testimonianze diffuse dal territorio riferiscono di una grandinata nei douar di Tlaghdout e Tadmamat, nel comune di Maghraoua, provincia di Taza, dove l’impatto sugli uliveti sarebbe stato notevole. Un altro episodio è stato segnalato nel douar di Rochan, nel comune di Ras El Ksar, provincia di Guercif, mentre forti temporali hanno raggiunto anche la zona di Bni Sidel, nella provincia di Nador.

Le prime informazioni descrivono chicchi di grandine grossi e abbondanti, caduti in un periodo delicato per le campagne, quando la raccolta delle olive è in corso o si avvicina alla conclusione in molte aree. Al momento, tuttavia, non sono disponibili stime ufficiali sull’estensione dei terreni colpiti né sulla quantità di prodotto perduto, perciò la portata dei danni dovrà essere verificata attraverso sopralluoghi e valutazioni locali. L’effetto della grandine sugli olivi può variare molto da un campo all’altro: i chicchi possono far cadere i frutti, danneggiare la vegetazione e lesionare i rami, mentre la gravità delle conseguenze dipende dalla dimensione del ghiaccio, dalla durata del fenomeno e dalla fase di maturazione delle olive.

Il maltempo si è inserito in una fase di instabilità già segnalata dalla Direzione generale della meteorologia del Marocco, che aveva emesso un’allerta arancione per rovesci temporaleschi localmente intensi. Per la giornata di lunedì erano previsti accumuli tra 20 e 30 millimetri anche nella provincia di Taza, oltre che in altre aree del Paese; il bollettino indicava il rischio di precipitazioni temporalesche, ma non riportava una stima della grandine osservata nei singoli villaggi.

La presenza di grandine segnala che almeno alcune celle temporalesche hanno sviluppato correnti ascensionali abbastanza vigorose da sostenere la crescita dei chicchi all’interno della nube. Le gocce d’acqua vengono trasportate verso gli strati più freddi, dove congelano; se restano intrappolate nei moti verticali possono raccogliere altri strati di ghiaccio e aumentare di dimensione, fino a precipitare quando diventano troppo pesanti per essere mantenute in quota.

Questo processo può verificarsi anche in autunno, quando il passaggio di aria instabile e il contrasto tra i diversi strati atmosferici alimentano temporali localmente intensi.

I fenomeni temporaleschi possono inoltre presentare una forte variabilità su distanze ridotte: una cella può investire con violenza un villaggio o un singolo settore agricolo, mentre a pochi chilometri di distanza le precipitazioni risultano meno intense o la grandine non si manifesta. Per questo le segnalazioni di Maghraoua, Ras El Ksar e Bni Sidel descrivono episodi distinti all’interno di un’area più ampia interessata dall’instabilità, ma non permettono da sole di ricostruire con precisione il percorso e l’intensità di ogni temporale.

La fase instabile potrebbe proseguire anche nei giorni successivi: nello stesso avviso, la DGM indica la possibilità di precipitazioni più abbondanti tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre nelle province di Taza, Taounate, Chefchaouen, Ouezzane e Al Hoceima. In presenza di rovesci concentrati in poco tempo, oltre alla grandine, anche l’acqua può creare criticità nelle campagne e lungo la viabilità secondaria, favorendo ruscellamenti e rendendo più difficili gli spostamenti nelle aree rurali.