La Grecia è alle prese con una violenta ondata di maltempo. La tempesta Argos ha investito durante la notte l’area metropolitana di Atene, portando piogge intense e temporali che, nel corso della giornata di oggi, sono destinati a interessare gran parte del territorio nazionale. A preoccupare sono soprattutto gli accumuli di precipitazioni, le forti raffiche di vento e le nevicate previste nelle zone montuose e in alcune aree a quote più basse. Le condizioni meteorologiche più critiche sono attese inizialmente nella Tessaglia orientale, nelle isole Sporadi, in Attica, in Beozia e sull’isola di Eubea. Per gran parte di queste zone sono state diramate allerte meteorologiche dalla Protezione civile, che ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare i viaggi non indispensabili.

Temporali in estensione verso il Peloponneso

Il peggioramento è destinato a estendersi anche verso il Peloponneso orientale e meridionale. Le aree maggiormente esposte saranno quelle di Corinzia, Argolide, Arcadia orientale e Laconia, dove sono attesi rovesci localmente molto intensi e temporali. La situazione richiede particolare attenzione soprattutto nelle zone più vulnerabili agli allagamenti e agli effetti delle precipitazioni abbondanti. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare durante le fasi più intense dei fenomeni.

Venti tempestosi nell’Egeo: traghetti cancellati

A rendere ancora più complicato il quadro meteorologico sono i venti di burrasca che stanno interessando gran parte della Grecia orientale e il Mar Egeo. Le condizioni del mare hanno già provocato pesanti ripercussioni sul traffico marittimo, con numerose cancellazioni e modifiche agli orari dei traghetti. Sono state cancellate le partenze serali dal porto del Pireo verso le isole dell’Egeo orientale e sudorientale. Disagi e possibili cancellazioni interessano anche i collegamenti con le isole del Golfo Saronico. Stop inoltre alle partenze pomeridiane e serali dal porto di Rafina, a Est di Atene, verso le Cicladi. Anche i collegamenti dal porto di Lavrio subiranno modifiche. Le interruzioni riguardano infine diverse rotte dalla Grecia centrale e settentrionale verso le Sporadi, Taso e Samotracia.

Neve sulle montagne e nelle zone più basse

Il maltempo non porterà soltanto piogge e temporali. Sulla terraferma greca sono previste nevicate a tratti intense nelle aree montuose della Grecia settentrionale e centrale, con fenomeni che potrebbero raggiungere anche località situate a quote inferiori. Un ulteriore elemento di criticità per la viabilità, soprattutto lungo le strade di montagna, dove neve e condizioni atmosferiche avverse potrebbero rendere difficoltosa la circolazione.

Domani il maltempo raggiungerà anche Creta

La fase perturbata non si esaurirà con la giornata di oggi. Per domani sono attesi temporali e piogge intense anche sull’isola di Creta, nella parte meridionale del Paese. Nel frattempo, i venti tempestosi continueranno a interessare il Mar Egeo, mantenendo elevato il rischio di disagi per la navigazione e i collegamenti con le isole.