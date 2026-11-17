Greta Thunberg torna al centro del dibattito internazionale per alcune dichiarazioni sul rapporto tra attivismo climatico e capitalismo. L’attivista svedese, diventata uno dei simboli mondiali della mobilitazione contro il cambiamento climatico, avrebbe riconosciuto che l’obiettivo del suo movimento era, “fin dal primo giorno”, quello di “abbattere il capitalismo”. Una presa di posizione che riaccende le polemiche sulla natura politica delle battaglie ambientaliste e sulle finalità perseguite dal movimento che ha contribuito a portare milioni di giovani nelle piazze di tutto il mondo. Le parole vengono attribuite alla giovane attivista in un filmato tratto da un documentario tedesco intitolato “On Tanks into the Climate Crisis: How Activism is Criminalized”, dedicato al tema della criminalizzazione dell’attivismo. Il passaggio è stato ripreso da un articolo del sito conservatore americano Western Journal, che interpreta le dichiarazioni come una conferma delle critiche rivolte da tempo a Thunberg da una parte della destra politica.

Greta Thunberg e il capitalismo: le dichiarazioni nel documentario tedesco

Il punto centrale della vicenda riguarda il significato attribuito da Greta Thunberg alla mobilitazione ambientalista fin dalle sue origini. Secondo quanto riportato nell’articolo americano, l’attivista avrebbe ammesso che il superamento del sistema capitalistico rappresentava un obiettivo presente “fin dal primo giorno”. L’affermazione viene presentata come particolarmente significativa perché collega esplicitamente la lotta contro il cambiamento climatico a una prospettiva di trasformazione radicale dell’attuale modello economico. Non si tratterebbe, quindi, soltanto di rivendicazioni riguardanti la riduzione delle emissioni, la tutela dell’ambiente e le politiche climatiche, ma anche di una contestazione più ampia del sistema capitalistico. È proprio su questo aspetto che si concentra la lettura politica proposta da Western Journal, secondo cui le dichiarazioni dell’attivista confermerebbero che, dietro la mobilitazione ambientalista, fosse presente fin dall’inizio un obiettivo ideologico ben più esteso rispetto alla sola questione climatica.

Il documentario tedesco sulla criminalizzazione dell’attivismo

Il filmato al centro della controversia proviene dal documentario tedesco “On Tanks into the Climate Crisis: How Activism is Criminalized”, il cui titolo richiama il rapporto tra crisi climatica, protesta e criminalizzazione dell’attivismo. La presenza delle dichiarazioni attribuite a Greta Thunberg in un’opera dedicata a questi temi colloca il dibattito in un contesto più ampio, quello del rapporto tra movimenti ambientalisti, potere politico e sistema economico. È su questo terreno che si concentra la controversia sollevata dall’articolo americano. Da un lato emerge la posizione attribuita all’attivista, che collega il movimento per il clima a un obiettivo di superamento del capitalismo; dall’altro si sviluppa l’interpretazione dei conservatori, secondo cui quel collegamento dimostrerebbe che la questione ambientale sia stata utilizzata per promuovere una più radicale trasformazione politica ed economica.

Dal cambiamento climatico alla contestazione del sistema economico

La vicenda riporta così al centro una questione che riguarda l’identità stessa dei movimenti per il clima: il rapporto tra le rivendicazioni ambientali e la critica alle strutture economiche considerate responsabili della crisi climatica. Le parole “fin dal primo giorno” e “abbattere il capitalismo”, attribuite a Greta Thunberg, rappresentano l’elemento più controverso della ricostruzione. L’espressione suggerisce infatti che la contestazione del modello economico non sia maturata soltanto successivamente, ma fosse già parte della prospettiva politica del movimento nelle sue fasi iniziali. Resta tuttavia una distinzione essenziale tra il contenuto della dichiarazione riportata e la conclusione avanzata da Western Journal. La critica al capitalismo non dimostra, di per sé, che la questione climatica non fosse un obiettivo autentico del movimento: questa è l’interpretazione politica proposta dal sito conservatore, non un fatto automaticamente ricavabile dalle parole attribuite all’attivista. Il passaggio del documentario riapre comunque il confronto sul ruolo politico di Greta Thunberg e sulla sua visione dell’ambientalismo, alimentando una discussione che va oltre le politiche per la riduzione delle emissioni e investe direttamente il rapporto tra crisi climatica, capitalismo e trasformazione della società.