Grosseto ricorda l’alluvione del 1966: i Vigili del Fuoco rinnovano il legame con la città | VIDEO

A 60 anni dall’alluvione del 4 novembre 1966, Grosseto ha ricordato una delle pagine più drammatiche della propria storia con una giornata dedicata alla memoria, al coraggio e all’impegno dei Vigili del Fuoco. Si è svolta in città la manifestazione “1966-2026, l’alluvione, i Vigili del Fuoco con la loro città“, promossa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comune e la Provincia di Grosseto. Un appuntamento pensato per ripercorrere gli eventi di quel tragico novembre e rendere omaggio a quanti furono impegnati nella complessa macchina dei soccorsi, contribuendo a fronteggiare l’emergenza e a sostenere la popolazione.

Alla manifestazione hanno preso parte il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, Alessandro Paola, il comandante provinciale Roberto Bonfiglio e le autorità locali. Particolarmente significative le testimonianze dei vigili del fuoco in quiescenza che prestarono servizio durante l’alluvione, protagonisti diretti di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del territorio.

La ricostruzione storica si è intrecciata con uno sguardo rivolto al presente e al futuro. Ampio spazio è stato infatti riservato all’evoluzione delle tecniche di soccorso e alle procedure di autoprotezione, con momenti di approfondimento dedicati agli studenti degli istituti scolastici “Da Vinci” e “Pascoli”, coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare in situazioni di emergenza. Ad accompagnare la giornata anche le esecuzioni musicali della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno contribuito a sottolineare il valore istituzionale e commemorativo dell’iniziativa.

Il momento conclusivo si è svolto nella suggestiva cornice del Teatro degli Industri, dove i Vigili del Fuoco hanno dato vita a una spettacolare calata del Tricolore, realizzata con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), sulle note dell’Inno di Mameli. Un finale simbolico per una giornata che ha unito passato e presente, ricordando il sacrificio e la dedizione di chi affrontò l’emergenza del 1966 e ribadendo il ruolo dei Vigili del Fuoco al fianco della comunità, non soltanto nei momenti di pericolo, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.