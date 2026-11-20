Le operazioni scientifiche su Marte stanno attraversando una fase di stallo forzato a causa di 2 distinti problemi tecnici che hanno colpito altrettante missioni di punta dell’agenzia spaziale statunitense. I team di ingegneri della NASA sono infatti al lavoro per risolvere un’anomalia alle comunicazioni radio del rover Perseverance e un guasto al sistema di orientamento dell’orbiter 2001 Mars Odyssey. In entrambi i casi, per ragioni di estrema prudenza, gli strumenti dedicati alla raccolta dati sono stati temporaneamente disattivati mentre gli specialisti da Terra analizzano la telemetria per comprendere l’origine dei malfunzionamenti. Nonostante lo stop alle ricerche, entrambi i veicoli spaziali risultano attualmente stabili e in contatto con i centri di controllo, i quali puntano a riprendere le normali attività entro l’ultima settimana di novembre.

Il silenzio radio del rover Perseverance

Il primo intoppo riguarda il rover Perseverance, le cui attività scientifiche sono state sospese a seguito di un problema riscontrato sulle 2 radio UHF utilizzate per inviare grandi volumi di dati agli orbiter marziani, che poi li ritrasmettono verso la Terra. L’episodio ha avuto inizio il 30 ottobre, quando, all’accensione per le operazioni quotidiane, la radio principale del rover non ha inviato al computer di bordo la consueta sequenza di impulsi elettronici di controllo, noti in gergo come battiti cardiaci. Questa assenza di segnale ha attivato correttamente i sistemi automatici di protezione dai guasti: dopo 25 impulsi mancati, equivalenti a circa 100 secondi di silenzio, il computer centrale ha spento la radio principale, ha attivato quella di riserva e ha posto il veicolo in modalità provvisoria, disattivando tutti i sistemi non essenziali.

Una volta riportato il rover fuori dalla modalità di sicurezza e analizzati i dati diagnostici, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno scoperto una seconda criticità, poiché anche la radio UHF di riserva stava trasmettendo a circa la metà della potenza prevista. I tecnici hanno quindi deciso di interrompere l’uso di entrambi gli apparati fino a quando non ne sarà garantita la sicurezza. Per mantenere un contatto costante con la Terra, Perseverance comunica ora direttamente con il Deep Space Network della NASA tramite la banda X e la sua antenna ad alto guadagno. Poiché questa connessione diretta offre una velocità di trasmissione molto più bassa, le riprese fotografiche e le analisi scientifiche sono state interrotte per riservare tutta la banda disponibile ai dati diagnostici, fermando temporaneamente anche la pubblicazione delle immagini grezze sul sito della missione.

L’orbiter Odyssey e l’incognita del carburante

Parallelamente, gli specialisti della NASA e di Lockheed Martin stanno indagando su un guasto meccanico a bordo della sonda 2001 Mars Odyssey, i cui strumenti scientifici sono attualmente spenti. Tra il 4 e il 6 novembre l’orbiter è entrato in modalità di sicurezza a causa del blocco di una delle sue ruote di reazione, componenti fondamentali che, accelerando o rallentando, generano la coppia necessaria per ruotare il veicolo nello Spazio e orientare i pannelli solari verso il Sole. Odyssey dispone di 4 ruote di reazione, ma una si era già guastata nel 2013 e ne servono almeno 3 funzionanti per mantenere il corretto assetto senza consumare propellente.

Senza il supporto della 3ª ruota, la sonda deve affidarsi esclusivamente ai suoi propulsori a idrazina per mantenere l’orientamento. Tuttavia, dopo 25 anni di permanenza in orbita intorno a Marte, le riserve di carburante sono ridotte al minimo e basterebbero per garantire il controllo dell’assetto per appena 1 o 2 mesi. Durante i recenti test effettuati da Terra, la ruota bloccata ha mostrato segni di movimento in risposta ai comandi inviati, alimentando la speranza che possa essere recuperata. Lanciata nell’aprile 2001 per una missione prevista di poco più di 2,5 anni, Odyssey detiene il record di longevità intorno al Pianeta Rosso e ha realizzato le prime mappe globali della composizione superficiale e del ghiaccio d’acqua sepolto entro 1 metro di profondità, oltre a fungere da ponte radio essenziale per lander e rover come Phoenix, Spirit, Opportunity e Curiosity.