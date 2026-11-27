Un grave attacco informatico ha colpito il cuore digitale dell’aeronautica militare degli Stati Uniti, inserendosi in una delle fasi più critiche e turbolente per la sicurezza informatica transatlantica. Secondo quanto rivelato in esclusiva dall’agenzia di stampa Reuters il 27 novembre 2026, citando tre fonti a conoscenza diretta dei fatti, un gruppo di hacker è riuscito a violare Cloud One, la principale piattaforma di cloud computing della US Air Force. L’intrusione, che rischia di compromettere una vasta mole di dati sensibili legati ad aspetti tattici, logistici e del personale, è stata individuata nell’ultimo mese durante alcune operazioni di aggiornamento del sistema. Al momento, tuttavia, l’identità dei responsabili, l’esatta portata della breccia e l’eventuale sottrazione di informazioni riservate rimangono ancora da chiarire.

Interpellata da Reuters, l’aeronautica militare statunitense ha scelto la linea del massimo riserbo istituzionale, dichiarando di non commentare la postura di sicurezza, le vulnerabilità o lo stato operativo di reti e sistemi specifici, limitandosi a ribadire l’adozione continua di misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità operative del Dipartimento. Nonostante la cautela ufficiale, la gravità dell’episodio è confermata dal fatto che gli investigatori abbiano immediatamente richiesto l’intervento del Cyber Command, la forza militare statunitense dedicata alle operazioni cibernetiche, incaricata di valutare l’entità dei danni.

Che cos’è Cloud One e perché rappresenta un bersaglio critico

Avviato nel 2017, Cloud One è stato progettato per fungere da punto di riferimento unico per le esigenze informatiche della US Air Force, diventando nel tempo una delle più grandi piattaforme cloud dell’intero apparato militare statunitense. La sua architettura integra le risorse di quattro colossi tecnologici, ovvero Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet, per alimentare decine di applicazioni fondamentali per il funzionamento quotidiano della forza armata. Tra queste rientrano i sistemi dedicati alla gestione dei dati e degli stipendi del personale, ma anche strumenti vitali per la logistica e la manutenzione.

L’importanza strategica dell’infrastruttura emerge ancora più chiaramente osservando i software tattici ospitati al suo interno. Su Cloud One operano infatti il Cloud-Based Command and Control, un sistema che raccoglie e integra i dati dei radar di difesa aerea e altri flussi informativi provenienti da tutto il Nord America, e il Theater Integrated Combat Munitions System, piattaforma incaricata di tracciare bombe e missili in oltre duecento basi della US Air Force sparse in tutto il mondo. La gestione contrattuale del progetto è passata nel 2025 dal precedente appaltatore principale SAIC a Leidos; contattate per un commento sulla vicenda, la prima azienda non ha risposto, mentre la seconda ha rimandato ogni domanda direttamente all’aeronautica militare.

L’accesso al piano di controllo e i disservizi operativi interni

Secondo quanto ricostruito dalle fonti anonime sentite da Reuters, gli intrusi avrebbero sfruttato una vulnerabilità software non ancora identificata pubblicamente per riuscire a penetrare nel piano di controllo della piattaforma. Una delle fonti ha paragonato questo livello di accesso a un vero e proprio telecomando universale: in linea teorica, il controllo di questa sezione consentirebbe a un attaccante di monitorare in tempo reale lo stato operativo dei velivoli militari o di tracciare gli spostamenti dei pezzi di ricambio essenziali per la flotta. Sebbene non sia ancora stato accertato se gli hacker abbiano effettivamente utilizzato questo accesso per spiare tali movimentazioni, la sola possibilità tecnica evidenzia quanto la violazione sia considerata un evento di estrema gravità dagli addetti ai lavori.

La scoperta della violazione di sicurezza ha innescato una serie di pesanti ripercussioni operative su tutta l’infrastruttura. Quattro diverse fonti hanno confermato che la US Air Force ha dovuto mettere in pausa la migrazione delle applicazioni di back-office verso Cloud One, interrompendo di fatto una priorità strategica perseguita da anni dalle forze armate. Parallelamente, il personale si è trovato di fronte al blocco forzato degli aggiornamenti per i software già in esecuzione sulla piattaforma, impedendo agli operatori di installare le patch correttive proprio mentre nel settore tecnologico veniva resa nota una nuova serie di gravi vulnerabilità informatiche. Per contenere la minaccia ed evitare ulteriori movimenti laterali all’interno della rete, i vertici della sicurezza hanno inoltre revocato i privilegi di amministratore a diversi utenti.

I disservizi alla FDA e la vulnerabilità delle infrastrutture statunitensi

L’attacco a Cloud One non è un episodio isolato, ma il culmine di un mese di novembre caratterizzato da una pressione senza precedenti sulle reti governative e sulle infrastrutture critiche del Nord America. Proprio in queste settimane l’attenzione si è concentrata anche sulla FDA (Food and Drug Administration), interessata tra l’8 e il 13 novembre da disservizi programmati legati ai rilasci della piattaforma ESG NextGen, ma soprattutto finita al centro di un allarme ufficiale sulla sicurezza informatica. Un rapporto pubblicato il 24 e 25 novembre dal Government Accountability Office (GAO) ha infatti denunciato che sia la FDA sia il Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) non sono adeguatamente preparati a condividere in tempo reale le informazioni sulle minacce informatiche a protezione della filiera alimentare e sanitaria, a causa di carenze di personale e di risorse.

Il quadro statunitense è reso ancora più complesso da una sequenza ravvicinata di interruzioni di servizio e brecce confermate. Tra il 12 e il 17 novembre almeno otto grandi servizi tra aziende tecnologiche, compagnie aeree, istituti finanziari e reti governative hanno subito disservizi tecnologici rilevanti, sebbene le autorità abbiano precisato di non aver trovato prove di un collegamento diretto tra gli episodi. Ben diversa è invece la natura degli attacchi informatici conclamati che hanno colpito l’amministrazione federale nell’ultimo mese: il 24 novembre il FinCEN del Dipartimento del Tesoro ha denunciato un accesso non autorizzato ai propri sistemi, costringendo l’agenzia a mettere offline alcuni servizi e a prorogare le scadenze per le banche; negli stessi giorni CIA, ODNI e National Geospatial-Intelligence Agency hanno scoperto una breccia in un sistema dedicato all’analisi di dati non classificati, mentre l’FBI ha dovuto fronteggiare una nuova intrusione nel database criminale NCIC, la seconda in pochi mesi, a cui si aggiungono il furto di dati presso il Department of Homeland Security e l’attacco ai fornitori terzi di JPMorgan Chase.

L’ondata di attacchi hacker in Europa e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Lo stesso clima di massima allerta si respira sull’altra sponda dell’Atlantico, dove l’Europa sta affrontando una campagna di attacchi cibernetici sempre più rapida e capace di produrre effetti tangibili nella vita quotidiana. Tra ottobre e novembre il continente è stato scosso da una serie di intrusioni ai danni dei sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati e aziende alimentari, un fenomeno iniziato in Francia e poi esteso a Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi, Portogallo, Estonia e persino all’Italia, con quattro punti vendita colpiti in Sicilia, fino a un tentativo sventato in Slovenia il 26 novembre. L’alterazione da remoto delle temperature ha causato la perdita di tonnellate di derrate alimentari e danni stimati in decine di milioni di euro, spingendo le autorità francesi ad accusare attori legati all’Iran durante il vertice G7 di Parigi.

Sul fronte istituzionale europeo, la Commissione europea ha confermato proprio il 25 novembre la terza grave violazione in meno di un anno, questa volta ai danni della piattaforma EU Academy, con esfiltrazione di dati personali degli utenti e movimenti laterali verso sistemi interni come la piattaforma risorse umane Sysper. Il filo conduttore che lega la breccia alla Commissione europea, l’attacco all’intelligence statunitense e l’allarme intorno a Cloud One è rappresentato dall’uso crescente di attacchi informatici basati sull’intelligenza artificiale. Sia l’FBI sia gli analisti europei hanno infatti segnalato l’impiego di framework open source potenziati dall’IA, come Artex, capaci di automatizzare la scoperta di vulnerabilità e ottenere accessi privilegiati in meno di tre ore. Una trasformazione tecnologica che rende drammaticamente attuali le parole pronunciate già nel 2023 dai vertici di Cloud One su FedScoop: sul fronte della sicurezza digitale non esiste più alcun margine di errore, né in Nord America né in Europa.