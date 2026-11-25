Settantacinque anni di storia, sette spedizioni scientifiche e un patrimonio fotografico che permette di osservare direttamente l’evoluzione dei ghiacciai himalayani. Nel cuore del Rolwaling Himal, il confronto tra le immagini realizzate nel 1951 dall’esploratore britannico Eric Shipton e quelle raccolte nel 2026 dall’esploratore e ricercatore Davide Peluzzi, in collaborazione con il professor Marco Sazzini, restituisce un quadro di particolare interesse glaciologico: alcuni grandi apparati glaciali di parete e ghiacciai pensili ad altissima quota mostrano una sorprendente stabilità morfologica, conservando una fisionomia apparentemente molto simile a quella documentata tre quarti di secolo fa. Le osservazioni sono al centro del lavoro intitolato “Sulle Tracce di Eric Shipton: 75 Anni di Osservazione Glaciologica nel Rolwaling Himal (1951 – 2026) La Realtà è la Verità”, che approfondisce le differenti dinamiche della criosfera himalayana, mettendo in evidenza il diverso comportamento dei ghiacciai vallivi rispetto alle formazioni glaciali sospese sulle grandi pareti montuose. Mentre alle quote inferiori e nelle lingue glaciali ricoperte da detriti si registrano fenomeni di fusione accelerata, il confronto fotografico suggerisce una maggiore persistenza delle strutture ghiacciate presenti alle altitudini più elevate.

Himalaya, sulle tracce di Eric Shipton dopo 75 anni

Nel 1951, durante la celebre spedizione di ricognizione all’Everest, Eric Shipton attraversò la remota valle del Rolwaling Himal, documentando con precisione fotografica vette ancora inviolate, creste affilate e complessi glaciali all’epoca quasi sconosciuti alla cartografia occidentale. Quelle immagini rappresentano oggi una preziosa testimonianza storica e uno strumento di indagine per osservare le trasformazioni dell’ambiente montano nell’arco di diversi decenni. A distanza di 75 anni, Peluzzi ha ripercorso le orme dell’esploratore britannico durante la sua settima spedizione nella valle del Rolwaling, condotta nel 2026 a coronamento di un percorso esplorativo e scientifico iniziato nel 2011 e proseguito sistematicamente nel 2013, 2015, 2017, 2019 e 2023. L’obiettivo principale dell’ultima spedizione è stato raccogliere materiale fotografico comparativo attraverso una metodologia che consente di mettere in relazione le testimonianze storiche con le condizioni contemporanee del territorio, trasformando il patrimonio documentario delle grandi esplorazioni himalayane in una risorsa per la ricerca glaciologica.

La Repeat Photography: come sono stati confrontati i ghiacciai del 1951 e del 2026

Alla base del lavoro condotto da Peluzzi figura la tecnica della Repeat Photography, conosciuta anche come fotografia ripetuta, che consiste nel riprodurre immagini storiche seguendo le medesime direttrici visive utilizzate al momento degli scatti originali. Riposizionando l’obiettivo lungo le linee di osservazione individuate da Shipton nel 1951, l’esploratore ha potuto effettuare un’analisi diacronica dell’evoluzione della criosfera ad alta quota, mettendo a confronto la conformazione delle creste, la distribuzione delle superfici ghiacciate, la geometria dei seracchi e la presenza della vegetazione lungo i versanti. L’accostamento delle lastre fotografiche d’epoca alle immagini contemporanee permette così di individuare analogie e differenze nella morfologia del paesaggio attraverso un intervallo temporale di tre quarti di secolo. Il confronto assume particolare rilevanza per approfondire la complessità delle dinamiche glaciali in un territorio caratterizzato da grandi differenze altimetriche.

La sorprendente stabilità morfologica dei ghiacciai pensili del Rolwaling Himal

Uno degli elementi più significativi emersi dall’analisi riguarda la geometria delle creste e dei seracchi. Nelle immagini realizzate da Shipton nel 1951 si osserva un profilo continuo di ghiaccio e neve compatta lungo i canali ripidi e le creste sommitali. Le fotografie raccolte nel 2026 mostrano, secondo l’interpretazione dei ricercatori, una sostanziale conservazione della configurazione dei ghiacciai pensili e delle nervature di ghiaccio. Analoghe osservazioni riguardano la copertura glaciale delle grandi pareti montuose. Gli scatti storici mostrano ghiacciai di pendio ben ancorati ai bacini di accumulo superiori, mentre quelli contemporanei evidenziano un’estensione delle placche ghiacciate e dei canali nevosi apparentemente sovrapponibile alle immagini del 1951. Il risultato del confronto indica dunque una sorprendente persistenza morfologica delle formazioni osservate, pur nella distinzione tra la stabilità visibile attraverso le fotografie e la quantificazione delle variazioni effettive della massa glaciale. Le evidenze fotografiche interessano i grandi apparati glaciali di parete e le vette piramidali del Rolwaling, compresi i massicci che dominano l’alta valle verso il Tashi Lapcha e il gruppo del Gaurishankar e del Melungtse, la cui fisionomia appare essersi conservata in larga misura nel corso dei 75 anni considerati.

Ghiacciai himalayani, il ruolo delle temperature oltre i 5.500 metri di altitudine

Tra le possibili spiegazioni della persistenza delle strutture glaciali osservate, il lavoro di Peluzzi e Sazzini individua il ruolo dell’inerzia termica dell’alta quota e delle particolari condizioni microclimatiche che caratterizzano le grandi vette himalayane. Secondo l’interpretazione proposta dai ricercatori, al di sopra della fascia altimetrica compresa tra i 5.500 e i 6.000 metri, le temperature medie annuali inferiori allo zero contribuiscono a preservare i ghiacciai pensili e le pareti ghiacciate, limitando i fenomeni di ablazione massiva. Le condizioni termiche delle quote più elevate rappresenterebbero quindi uno dei fattori determinanti per comprendere le differenze riscontrate tra gli apparati glaciali sommitali e quelli che occupano i settori inferiori delle vallate, dove i processi di fusione risultano più accentuati.

Il ruolo dei monsoni nell’alimentazione dei ghiacciai d’alta quota

Un altro elemento approfondito nell’analisi riguarda il regime monsonico e il suo contributo all’alimentazione dei bacini di accumulo glaciali situati alle maggiori altitudini. Le correnti umide estive, secondo quanto illustrato nel lavoro, continuano ad alimentare con regolarità i settori più elevati degli apparati glaciali. Gli apporti nevosi associati alla circolazione monsonica contribuirebbero a compensare i processi di sublimazione, favorendo la conservazione delle strutture ghiacciate che caratterizzano le creste montuose. L’interazione tra temperature, precipitazioni e accumulo nevoso costituisce pertanto una delle chiavi interpretative proposte per spiegare la persistenza delle configurazioni glaciali immortalate da Shipton nel corso della spedizione del 1951.

La vegetazione del Rolwaling Himal nel confronto fotografico tra passato e presente

L’osservazione comparativa non ha interessato esclusivamente le superfici glaciali, ma anche la conformazione dei versanti e la distribuzione della vegetazione lungo la valle. Nelle fotografie storiche risultano ben delineati i versanti boschivi e i crinali rocciosi lungo il fondovalle. Le immagini raccolte nel 2026 evidenziano una sostanziale continuità del limite arboreo, con la presenza di conifere e arbusti d’alta quota visibili in primo piano. Secondo gli autori, questa corrispondenza fotografica costituisce un ulteriore elemento indicativo di un equilibrio ecologico locale nelle aree osservate, ampliando il campo dell’indagine alle componenti vegetazionali del paesaggio himalayano.

Quindici anni di ricerca e sette spedizioni scientifiche nell’Himalaya

Il confronto tra il 1951 e il 2026 si inserisce in un percorso di osservazione sviluppato da Peluzzi nell’arco di quindici anni di attività esplorativa e scientifica. Le sette spedizioni effettuate a partire dal 2011 hanno consentito di seguire nel tempo le caratteristiche del territorio e degli apparati glaciali del Rolwaling. Secondo le osservazioni maturate nel corso delle diverse missioni, le fluttuazioni stagionali non avrebbero modificato in maniera evidente la struttura morfologica portante dei grandi ghiacciai sospesi presi in esame. Il lavoro sottolinea soprattutto l’importanza di distinguere il comportamento dei ghiacciai vallivi ricoperti da detriti, definiti anche debris-covered glaciers, da quello dei ghiacciai pensili d’alta quota. Le differenti condizioni ambientali e altimetriche rendono infatti articolato il quadro dell’evoluzione della criosfera himalayana, all’interno della quale possono coesistere fenomeni di fusione accelerata e situazioni di relativa stabilità morfologica locale.

L’eredità scientifica delle esplorazioni di Eric Shipton

Documentare il Rolwaling Himal sulle orme di Eric Shipton significa valorizzare la memoria storica delle esplorazioni geografiche attraverso il suo impiego nella ricerca scientifica contemporanea. Le immagini raccolte durante la spedizione del 2026 offrono, secondo Peluzzi e Sazzini, un importante riferimento per approfondire la conoscenza dei ghiacciai d’altissima quota e delle complesse dinamiche climatiche che caratterizzano questa valle sacra agli Sherpa. La testimonianza fotografica restituisce inoltre il fascino di un territorio che già nel 1951 aveva profondamente colpito Shipton per la straordinaria conformazione delle sue montagne e dei suoi paesaggi. Fu lo stesso esploratore britannico a descrivere così la scoperta della regione: “quando esplorammo meglio la regione ci rendemmo conto di aver scoperto, un vasto anfiteatro per molti aspetti simile a quello del Nanda Devi”.