Per decenni la paleoantropologia ha considerato Homo erectus una specie legata agli ambienti aperti, capace di muoversi tra savane e boscaglie rade ma destinata a soccombere davanti all’avanzata delle grandi giungle asiatiche. A ribaltare questa visione consolidata sono due studi complementari appena pubblicati su Nature, frutto di una vasta collaborazione internazionale che riscrive la storia dell’evoluzione umana nel continente asiatico. Le due ricerche, coordinate rispettivamente da Kira E. Westaway, Renaud Joannes-Boyau, Wei Liao e Yingqi Zhang per la parte geocronologica e paleoambientale, e da Wei Liao, Clément Zanolli, Ragnheiður Diljá Ásmundsdóttir, Zhongyou Wu, Zhixing Yi, Wei Wang, Qiaomei Fu e Frido Welker per le analisi morfologiche e molecolari, riportano alla luce la più recente presenza confermata di Homo erectus sull’intera Asia continentale. I reperti, rinvenuti in due grotte della Cina meridionale e datati tra 324.000 e 184.000 anni fa, dimostrano non solo che questa specie resistette sul continente oltre duecentomila anni più a lungo rispetto alle stime precedenti, ma anche che seppe adattarsi pienamente alle foreste pluviali tropicali, un habitat estremo che fino a oggi si pensava fosse stato colonizzato esclusivamente da Homo sapiens.

Una scoperta nelle grotte del Guangxi riscrive la cronologia asiatica

La svolta arriva dalla regione autonoma del Guangxi, nell’estremo sud della Cina, non lontano dal confine con il Vietnam. Qui, nei pressi della città di Chongzuo, si aprono le grotte di Baxian e Naxian, due cavità carsiche distanti appena quindici chilometri l’una dall’altra lungo lo stesso corridoio vallivo. Durante le campagne di scavo condotte tra il 2015 e il 2022 dall’Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell’Accademia Cinese delle Scienze e dall’Università dello Shandong, i ricercatori hanno esplorato le camere più interne delle due caverne, portando alla luce dense brecce fossilifere cementate nel tempo. Oltre a più di diciottomila resti di mammiferi accumulati in origine dall’attività degli istrici, i depositi hanno restituito nove denti di ominini, sei provenienti dalla grotta di Naxian e tre da quella di Baxian.

Fino a questa scoperta, il record fossile di Homo erectus nella Cina continentale presentava una vistosa lacuna temporale. I siti più celebri e datati con sicurezza, come Zhoukoudian, Nanchino ed Hexian, si fermavano infatti a circa 400.000 anni fa, lasciando un vuoto enorme rispetto agli ultimi sopravvissuti della specie documentati sull’isola indonesiana di Giava, a Ngandong, tra 117.000 e 108.000 anni fa. Per colmare questo divario con un’accuratezza senza precedenti, il gruppo guidato da Kira E. Westaway ha combinato cinque diverse tecniche di datazione radiometrica, incrociando la luminescenza su feldspati e singoli granuli di quarzo dei sedimenti con le serie dell’uranio e la risonanza di spin elettronico applicate direttamente ai denti fossili e alle colate calcitiche soprastanti. L’integrazione bayesiana di quarantatré datazioni indipendenti ha collocato la presenza umana tra 324.000 e 184.000 anni fa a Baxian e tra 319.000 e 241.000 anni fa a Naxian, estendendo di oltre 200.000 anni la permanenza accertata di Homo erectus sul continente asiatico durante la fase finale del Pleistocene medio.

Il mito infranto della savana e l’adattamento alle foreste pluviali

Oltre al dato cronologico, l’aspetto più rivoluzionario della ricerca riguarda l’ecologia di questi antichi abitanti della Cina meridionale. Secondo il paradigma dominante, Homo erectus era uno specialista delle praterie e dei mosaici di savana e bosco aperto, mentre le foreste pluviali tropicali a chioma chiusa rappresentavano una barriera biogeografica insormontabile per tutti gli ominini precedenti alla comparsa di Homo sapiens. Si riteneva addirittura che la progressiva espansione delle foreste monsoniche nel Sud-est asiatico durante il Pleistocene medio e superiore avesse rappresentato una delle cause principali dell’estinzione di Homo erectus.

Per verificare quale ambiente circondasse realmente le grotte di Baxian e Naxian, gli studiosi hanno condotto analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’ossigeno sullo smalto di ottantacinque denti appartenenti alla fauna locale e su tre denti di Homo erectus provenienti da Naxian, affiancandole alla termometria a isotopi aggregati sui sedimenti della breccia. Il quadro ricostruito dai dati geochimici è inequivocabile e mostra un ecosistema dominato da una foresta pluviale tropicale fitta e chiusa, con precipitazioni più abbondanti e temperature leggermente più fresche rispetto a quelle odierne. Sia gli animali rinvenuti nei giacimenti — tra cui elefanti asiatici, tapiri, rinoceronti, oranghi, panda giganti e gli estinti proboscidati del genere Stegodon — sia gli stessi ominini traevano il proprio nutrimento esclusivamente da piante di tipo C3 tipiche del sottobosco denso, con valori isotopici paragonabili a quelli delle attuali foreste dell’Amazzonia occidentale e privi di qualsiasi traccia di erbe da savana. Lungi dall’essere respinto dalla giungla, Homo erectus dimostrò una straordinaria flessibilità ecologica, riuscendo a sfruttare con successo le risorse complesse della foresta tropicale ben prima dei sapiens.

Spostamenti fino a 250 chilometri tra la Cina meridionale e il Vietnam

Vivere in una foresta pluviale fitta non significava restare confinati in un territorio ristretto. Per comprendere come questi individui utilizzassero il paesaggio, Renaud Joannes-Boyau e i suoi collaboratori hanno mappato con ablazione laser gli elementi in traccia e i rapporti isotopici dello stronzio conservati nello smalto dentale di quattro esemplari di Homo erectus. Poiché lo smalto dei denti si mineralizza durante l’infanzia, approssimativamente tra i due e i sei anni di età, la sua firma chimica registra come un archivio biologico i terreni geologici sui quali l’individuo cresceva e si alimentava.

Confrontando le misurazioni dentali con una mappa geochimica ad alta risoluzione elaborata tramite modelli di apprendimento automatico, i ricercatori hanno scoperto che, accanto ai valori tipici delle rocce calcaree locali del Guangxi, lo smalto conservava segnali molto più radiogenici. Queste firme chimiche corrispondono alle formazioni metamorfiche montuose situate a ovest e soprattutto ai terreni della valle del Fiume Rosso, nell’odierno Vietnam settentrionale, a circa 250 chilometri di distanza verso sud. Anche tenendo conto dell’eventuale trasporto di risorse alimentari su lunga distanza, i dati suggeriscono che questi gruppi di Homo erectus praticavano una mobilità a lungo raggio, spostandosi stagionalmente o migrando attraverso i corridoi forestali che collegavano gli altopiani carsici della Cina meridionale alle pianure del Sud-est asiatico continentale.

La paleoproteomica svela una popolazione sconosciuta di Homo erectus

Mentre il primo studio delineava l’ambiente e i movimenti di questi ominini, la seconda ricerca pubblicata su Nature, guidata da Frido Welker, Clément Zanolli, Wei Liao, Qiaomei Fu e Wei Wang, ha indagato la loro identità biologica ed evolutiva attraverso la microtomografia computerizzata a raggi X e la paleoproteomica. L’analisi tridimensionale della giunzione tra smalto e dentina — una superficie interna del dente che conserva i tratti diagnostici della specie anche quando la corona è usurata — ha permesso di attribuire con sicurezza otto dei nove denti a Homo erectus, distinguendoli chiaramente dai Neanderthal, dai Denisoviani e da Homo sapiens.

Ancora più sorprendenti sono stati i risultati ottenuti estraendo le proteine antiche intrappolate nello smalto di cinque denti. In un clima caldo e umido come quello tropicale, dove il DNA antico si degrada rapidamente, le proteine dello smalto riescono a sopravvivere per centinaia di migliaia di anni. I ricercatori hanno ricostruito tra 566 e 1.440 posizioni amminoacidiche per ciascun campione, determinando innanzitutto il sesso biologico degli individui grazie alla presenza o all’assenza dell’amelogenina-Y, una proteina codificata dal cromosoma Y: quattro dei cinque denti appartenevano a individui di sesso maschile, mentre un premolare superiore della grotta di Naxian apparteneva a una femmina.

Dal punto di vista evolutivo, quattro dei cinque denti analizzati a livello molecolare presentavano una specifica mutazione nella proteina ameloblastina, nota come AMBN A253G, in cui l’amminoacido alanina è sostituito dalla glicina. Questa variante era stata finora osservata soltanto nei fossili cinesi più antichi di Homo erectus, risalenti a circa 400.000 anni fa. Tuttavia, a differenza di quei predecessori settentrionali, gli ominini di Baxian e Naxian conservavano la forma ancestrale in un’altra posizione chiave della stessa proteina, risultando privi della mutazione AMBN M273V. Le analisi filogenetiche confermano così che i reperti del Guangxi appartengono a una popolazione di Homo erectus mai campionata prima a livello molecolare, un ramo evolutivo distinto che ha continuato a prosperare nell’estremo sud della Cina.

Un dente misterioso e la convivenza con i Denisoviani nel Pleistocene medio

A rendere ancora più affascinante il quadro emerso dalle grotte del Guangxi è il quinto dente sottoposto ad analisi paleoproteomica, un secondo molare superiore proveniente dalla grotta di Baxian e catalogato con la sigla PA1796. Sia l’esame morfologico tridimensionale sia il sequenziamento delle proteine dimostrano che questo reperto non appartiene a Homo erectus. La sua struttura interna presenta corni dentinali più alti, bacini occlusali più lisci e privi delle tipiche rugosità di Homo erectus, e sul piano molecolare non mostra la firma genetica AMBN A253G condivisa dagli altri quattro campioni.

Sebbene il numero limitato di genomi e proteomi di riferimento disponibili per gli ominini arcaici asiatici imponga cautela, gli autori sottolineano che le caratteristiche di PA1796 sono compatibili con la presenza di una seconda linea umana distinta nella stessa grotta e nello stesso arco temporale. L’indiziato principale è Homo longi, il gruppo umano noto come Denisoviani, la cui presenza nell’Asia orientale e nel Sud-est asiatico durante il Pleistocene medio e superiore è ormai documentata da diversi ritrovamenti cruciali, dal cranio di Harbin nel nord-est della Cina alla mandibola di Xiahe sull’altopiano tibetano, fino ai reperti del canale di Penghu a Taiwan e al molare della grotta di Tam Ngu Hao 2 nel Laos settentrionale.

La coesistenza spaziale e temporale tra una popolazione tardiva di Homo erectus adattata alla giungla e i Denisoviani trasforma la Cina meridionale e il Sud-est asiatico continentale in un crocevia evolutivo di primaria importanza. Più linee umane diverse hanno condiviso per decine di migliaia di anni questi complessi paesaggi tropicali prima dell’arrivo di Homo sapiens, dimostrando che l’adattabilità ecologica e la capacità di esplorare nuovi ecosistemi non furono un’esclusiva della nostra specie, ma il risultato di una storia evolutiva molto più ricca e articolata di quanto avessimo mai immaginato.