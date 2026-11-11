Hubble individua la Coda del gatto, probabile traccia di un colossale scontro cosmico

A soli 63 anni luce dal nostro pianeta, il sistema orbitante attorno alla giovane stella Beta Pictoris continua a sorprendere gli scienziati e gli appassionati di astronomia. Recentemente, gli astronomi hanno individuato una struttura dall’aspetto insolito e affascinante che è stata prontamente soprannominata la Coda del gatto. Inizialmente, questa misteriosa formazione cosmica era stata rilevata dal potente telescopio spaziale James Webb attraverso le sue sofisticate strumentazioni a infrarossi. Oggi, però, la notizia si arricchisce di un nuovo ed entusiasmante capitolo, poiché il celebre telescopio spaziale Hubble è riuscito a captare la sua debole traccia anche in luce visibile, confermando l’esistenza di questa immensa nube e fornendo nuovi dati per comprenderne la natura misteriosa.

Una struttura gigantesca di polvere cosmica

La lunghezza stimata di questa striscia luminosa nel cielo è letteralmente sbalorditiva e si estende per circa mille unità astronomiche. Per comprendere a pieno l’entità di questa misurazione, basti pensare che equivale a mille volte la distanza che separa la Terra dal Sole, ovvero l’impressionante cifra di centocinquanta miliardi di chilometri. Tuttavia, ciò che rende la Coda del gatto un oggetto di studio così fondamentale per l’astrofisica non è solamente la sua colossale estensione spaziale, ma soprattutto la sua composizione chimica. I complessi modelli fisici e matematici elaborati dai ricercatori suggeriscono infatti che questa immensa scia sia formata prevalentemente da polvere cosmica composta da materiale refrattario organico, rigorosamente a base di carbonio.

Le caratteristiche microscopiche e l’invisibilità ottica

Scendendo nel dettaglio della materia spaziale, i singoli grani che compongono questa gigantesca e silente nube sono di dimensioni microscopiche, ma si presentano in modo straordinariamente poco denso, risultando sciolti, porosi e soffici. I composti del carbonio possiedono una caratteristica fisica ben precisa, ovvero quella di assorbire la luce visibile in modo estremamente efficiente. È esattamente per questo specifico motivo termodinamico e ottico che la gigantesca struttura orbitante attorno a Beta Pictoris si è rivelata così difficile da individuare per lungo tempo, sfuggendo costantemente agli occhi scrutatori degli scienziati e dei tradizionali telescopi ottici, prima dell’intervento combinato dei due grandi osservatori spaziali di punta dell’umanità.

L’ipotesi di una collisione catastrofica tra due mondi

Per spiegare la genesi di questa immensa scia carboniosa, gli esperti hanno formulato un’ipotesi estremamente affascinante che chiama in causa una vera e propria collisione catastrofica. Secondo questo drammatico scenario, due grandi corpi celesti, ciascuno con una massa stimata di almeno dieci alla ventunesima potenza chilogrammi, si sarebbero scontrati in modo estremamente violento. Stiamo parlando di masse e volumi direttamente paragonabili a quelli dei pianeti nani o delle grandi lune che popolano il nostro stesso sistema solare. Immaginate dunque due piccoli mondi che si schiantano l’uno contro l’altro senza pietà, frantumandosi all’istante e generando immense nuvole di frammenti e polveri che si disperdono nel vuoto cosmico, andando a formare una coda talmente vasta e densa da poter essere scorta dalla Terra a sessantatré anni luce di distanza.

Una possibile illusione ottica svelata dalle nuove indagini

Ovviamente, nessun occhio umano o strumento tecnologico ha potuto assistere in diretta a questo titanico scontro spaziale, avvenuto in un passato ancora da calcolare con esattezza. Allo stato attuale, la collisione rappresenta semplicemente il modello teorico più logico e solido per spiegare da dove provenga la struttura. C’è però un ulteriore e sorprendente colpo di scena emerso dalle indagini più recenti e approfondite. I nuovi set di dati incrociati rivelano infatti che la colossale lunghezza della scia potrebbe essere, almeno in parte, una complessa illusione ottica creata dalle leggi della prospettiva interstellare. La struttura risulta orientata nello spazio tridimensionale in maniera decisamente diversa da quanto ipotizzato nelle primissime fasi dello studio, e le sue dimensioni apparenti dipendono fortemente dall’angolo di visuale terrestre. Questo dettaglio cruciale ci ricorda come i due più grandi e sofisticati telescopi spaziali a nostra disposizione stiano osservando con dedizione il medesimo oggetto celestiale, aiutando lentamente l’umanità a comprendere che l’universo in cui viviamo è spesso molto diverso da come ci appare al primo sguardo.