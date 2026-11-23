Un team di ricerca internazionale, guidato da geologi del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie (DEPS) dell’Università di Hong Kong (HKU), ha portato alla luce nuove prove su come si sia formato ed evoluto, nel corso di miliardi di anni, il più grande bacino da impatto lunare: il bacino Polo Sud-Aitken (SPA). Utilizzando campioni lunari raccolti dalla missione Chang’e-6 – assegnati al DEPS dell’HKU per scopi di ricerca – insieme ai dati della missione Chang’e-4 e alle osservazioni satellitari, il team ha identificato due tipologie di rocce ricche di magnesio, caratterizzate da origini geologiche distinte, e ha ricostruito la sequenza e la cronologia dei principali impatti che hanno modellato il bacino.

Lo studio, coordinato dal Professor Guochun Zhao (titolare della cattedra “Mok Sau-King” presso il DEPS) e dal Dottor Yuqi Qian (primo autore della ricerca), è stato pubblicato sulla rivista Science Advances. I risultati gettano nuova luce sull’evoluzione geologica primordiale della Luna e su come violente collisioni ne abbiano trasformato la superficie.

Ricostruire le origini delle rocce lunari e la storia degli impatti nel bacino

Situato sulla faccia nascosta della Luna, il bacino SPA rappresenta una delle strutture da impatto più antiche e vaste dell’intero Sistema Solare; si ritiene che si sia formato in seguito a una collisione catastrofica avvenuta miliardi di anni fa. Lo studio di questo antico bacino potrebbe fornire risposte a interrogativi fondamentali sulla storia primordiale del nostro satellite: perché la faccia visibile e quella nascosta presentano differenze così marcate, cosa si cela sotto la superficie lunare e quando si sono verificati i principali impatti durante le prime fasi della sua evoluzione.

Il bacino è rimasto in gran parte inesplorato fino al 2019, quando la missione Chang’e-4 ha realizzato il primo atterraggio al mondo sulla faccia nascosta della Luna, seguita poi dalla missione Chang’e-6, che nel 2024 ha riportato a Terra i primi campioni provenienti da quel lato del satellite. Tali missioni hanno offerto agli scienziati opportunità senza precedenti per indagare la storia geologica del bacino. In studi precedenti, il team guidato dall’HKU aveva già individuato prove di un’attività vulcanica prolungata e di fenomeni magmatici finora sconosciuti nella regione del bacino SPA. La ricerca ha inoltre suggerito che i cumuli contenenti ilmenite – accumuli di minerali ricchi di titanio – abbiano contribuito alle diverse storie vulcaniche della faccia visibile e di quella nascosta della Luna.

Il nuovo studio

Nel suo studio più recente, il team ha concentrato l’attenzione sulla storia degli impatti nel bacino, esaminando come le collisioni susseguitesi nel tempo ne abbiano plasmato l’evoluzione geologica. Tali impatti hanno scavato e disperso grandi quantità di frammenti rocciosi in tutta la regione, lasciando indizi preziosi sul suo passato. Combinando le analisi dei campioni lunari raccolti dalla missione Chang’e-6 con le misurazioni di superficie effettuate dalle missioni Chang’e-4 e Chang’e-6, i ricercatori hanno ottenuto le prime prove dirette e in situ dai due siti di atterraggio. Hanno inoltre utilizzato il telerilevamento e simulazioni numeriche per estendere i risultati all’intero bacino SPA.

Due tipologie di rocce ricche di magnesio

I risultati rivelano l’esistenza di due tipologie di rocce ricche di magnesio, caratterizzate da origini geologiche distinte. La prima tipologia, costituita da noriti moderatamente ricche di magnesio, si è formata in seguito all’impatto originario che ha dato origine al bacino SPA, il quale ha fuso enormi quantità di roccia, creando un spesso strato di materiale fuso che si è poi raffreddato e differenziato gradualmente. Queste rocce sono state successivamente esposte in corrispondenza dei picchi centrali di grandi crateri da impatto; alcune sono state estratte dall’impatto che ha formato il cratere Finsen e trasportate nel sito di atterraggio della missione Chang’e-4, all’interno del cratere Von Kármán.

La seconda tipologia, composta da rocce estremamente ricche di magnesio, ha probabilmente avuto origine da un processo differente, noto come magmatismo di tipo “magnesium-suite”, associato all’impatto del bacino SPA. Tali materiali sono stati esposti lungo l’anello montuoso occidentale del bacino Apollo e, in seguito, trasportati nel sito di atterraggio della missione Chang’e-6 dall’impatto che ha generato il cratere Chaffee S.

La cronologia dei principali impatti

I ricercatori hanno inoltre definito la cronologia dei principali impatti che hanno modellato il bacino nel corso di miliardi di anni. I risultati indicano che il bacino SPA si è formato circa 4,34 miliardi di anni fa, seguito dal bacino Apollo circa 4,2 miliardi di anni fa e dal bacino Orientale circa 3,87 miliardi di anni fa. Nel loro insieme, questi eventi hanno determinato la struttura del più grande bacino da impatto della Luna, offrendo un quadro più chiaro della sua evoluzione geologica.