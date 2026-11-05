I colori dell’autunno dipingono le foreste: la Slovacchia vista dallo Spazio | FOTO

Oltre il 40% del territorio della Slovacchia è ricoperto da foreste, nelle quali il faggio rappresenta la specie arborea più diffusa. Con l’arrivo dell’autunno, la diminuzione delle ore di luce e l’abbassamento delle temperature trasformano il paesaggio, tingendo le chiome degli alberi di giallo, arancione e marrone. A documentare questo spettacolo naturale è un’immagine acquisita il 28 ottobre 2026 da uno dei satelliti europei Copernicus Sentinel-2, che mostra le montagne nei dintorni di Banská Bystrica, nella Slovacchia centrale.

Grazie all’osservazione dallo Spazio emerge un suggestivo contrasto cromatico: sui versanti più bassi, le foreste dominate dai faggi assumono calde tonalità autunnali, mentre i boschi di abete rosso, situati più a Nord, conservano il loro caratteristico colore verde scuro. Sulle creste più elevate dei monti Bassi Tatra e Veľká Fatra compare invece la neve, mentre basse nuvole avvolgono una valle a Nord-Ovest della città. Oltre al valore paesaggistico, immagini come questa rappresentano uno strumento prezioso per la tutela ambientale: i dati raccolti dai satelliti Copernicus Sentinel-2 permettono infatti di monitorare lo stato delle foreste e i cambiamenti stagionali della vegetazione, offrendo informazioni utili per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e la conservazione della biodiversità.