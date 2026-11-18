I gatti sono diventati protagonisti di una nuova economia globale che vale già oltre 100 miliardi di euro e continua a espandersi, coinvolgendo settori che vanno dall’alimentazione al turismo, dalla tecnologia al design, fino alla salute e al benessere animale. Si chiama Catnomics ed è uno dei fenomeni emergenti della cosiddetta pet economy, alimentato da una trasformazione profonda del rapporto tra esseri umani e animali domestici. I felini sono sempre più considerati membri della famiglia e questa evoluzione culturale si traduce in una crescente domanda di prodotti e servizi dedicati alle loro esigenze. Il fenomeno ha ormai assunto dimensioni internazionali e presenta numeri particolarmente significativi anche in Italia, dove vivono circa 11 milioni di gatti e il solo mercato dell’alimentazione felina raggiunge un valore di 2,35 miliardi di euro. A livello mondiale, secondo il più recente report di PW Consulting, i consumi legati ai gatti rappresentano il 38,5% dell’intero comparto pet, con un giro d’affari che nel 2025 ha superato i 100 miliardi di euro e prospettive di ulteriore crescita negli anni successivi. È il quadro che emerge dal monitoraggio internazionale dello Schesir Respect My Nature Index, realizzato attraverso l’analisi di un ampio panel di testate giornalistiche, indagini di mercato e contributi di esperti del settore. Dall’Italia al Giappone, dagli Stati Uniti alla Cina, la crescita della Catnomics racconta un cambiamento che riguarda non soltanto le abitudini di acquisto, ma anche la posizione occupata dai gatti nella società contemporanea.

Catnomics, il mercato globale dei gatti supera i 100 miliardi di euro

La Catnomics identifica l’insieme delle attività economiche generate dalla presenza dei gatti nelle famiglie e dalla crescente attenzione riservata alla loro cura. Non si tratta esclusivamente della vendita di alimenti, lettiere e accessori, ma di un ecosistema commerciale che comprende prodotti lifestyle, merchandising, servizi sanitari, intrattenimento e nuove forme di turismo. Il peso economico di questo fenomeno emerge dalle stime di PW Consulting, secondo cui nel 2025 il giro d’affari mondiale legato ai consumi felini ha superato la soglia dei 100 miliardi di euro. Una cifra che corrisponde al 38,5% dei consumi complessivi dell’intero settore degli animali domestici e che, secondo le proiezioni, è destinata a crescere ulteriormente. Alla base dell’espansione si trova il progressivo processo di umanizzazione degli animali domestici. I proprietari, sempre più spesso definiti pet parent, manifestano una maggiore disponibilità a investire nel benessere dei propri gatti, privilegiando prodotti e servizi capaci di rispondere alle loro necessità fisiologiche e comportamentali. La diffusione di questa cultura alimenta anche attività commerciali che non riguardano direttamente la gestione quotidiana dell’animale. Il fenomeno è stato raccontato dal The Guardian, che ha evidenziato il ruolo della cultura felina nello sviluppo di cat café, turismo, merchandising, libri, videogiochi e prodotti lifestyle. Anche El País ha dedicato un approfondimento alle dimensioni economiche e sociali della crescente passione internazionale per i gatti.

In Italia 11 milioni di gatti: il mercato alimentare vale 2,35 miliardi di euro

L’Italia occupa una posizione significativa nella crescita dell’economia felina. Secondo il Rapporto ASSALCO-Zoomark 2026, il mercato dell’alimentazione per gatti raggiunge un valore di circa 2,35 miliardi di euro, rappresentando il 56% dell’intero mercato alimentare dedicato a cani e gatti. Il segmento felino registra inoltre una crescita annuale del 4,3%, confermando il peso sempre maggiore dei prodotti destinati ai gatti all’interno dell’industria nazionale del pet food. Parallelamente aumenta anche la popolazione felina presente nelle abitazioni italiane. Nel 2022 si contavano circa 10,2 milioni di gatti, presenti nel 22% delle famiglie. Nel 2025 il numero è salito a circa 11 milioni di esemplari, mentre la percentuale di famiglie con almeno un gatto ha raggiunto il 26,7%. I dati riportano un incremento del 4,7% nell’arco di tre anni. Il quadro evidenzia quindi un’espansione che coinvolge sia il numero degli animali domestici sia il valore economico dei consumi a essi destinati. L’alimentazione rappresenta una delle componenti centrali di questa trasformazione, in un mercato nel quale assumono crescente importanza qualità, appetibilità e attenzione alle caratteristiche biologiche del gatto.

La trasformazione del rapporto tra gatti e proprietari: cresce la domanda di alimentazione premium

L’evoluzione della pet economy italiana non riguarda soltanto l’aumento della spesa, ma anche una maggiore attenzione alle caratteristiche specifiche dell’animale. La crescente considerazione dei gatti come componenti della famiglia, infatti, non sempre si accompagna a una conoscenza adeguata delle loro esigenze fisiologiche, soprattutto in campo nutrizionale. Su questo aspetto interviene Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir, che collega la crescita del mercato alla necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza dei bisogni dei felini. “La crescita della Catnomics riflette un cambiamento profondo nel modo in cui le persone vivono il rapporto con i propri gatti: se da un lato sono sempre più considerati a tutti gli effetti membri della famiglia, dall’altro spesso mancano le conoscenze in merito ai loro bisogni fisiologici specifici, soprattutto dal punto di vista nutrizionale: nello sviluppo di questa «economia felina» è fondamentale quindi riconoscere la natura dei gatti, portando al centro del discorso il rispetto per il loro DNA – spiega Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir – A livello globale, e in particolare in Italia, cresce infatti la richiesta di prodotti capaci di coniugare qualità, appetibilità e rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali del gatto. Non si tratta soltanto di offrire un’alimentazione premium, ma di rispondere a una sensibilità più evoluta, che mette al centro la natura e il benessere dell’animale. Per i brand, la sfida è tradurre questa consapevolezza in soluzioni concrete, efficaci e avanzate, capaci di rispettare la biologia felina e accompagnare una relazione sempre più autentica tra gatto e pet parent”.

Giappone, la Nekonomics sfiora i 3.000 miliardi di yen nel 2026

Tra i Paesi nei quali l’economia felina ha raggiunto le dimensioni più significative figura il Giappone, dove il fenomeno è conosciuto con il nome di Nekonomics. Secondo le stime del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University, nel 2026 l’impatto economico delle attività legate ai gatti sfiorerà i 3.000 miliardi di yen, equivalenti a quasi 17 miliardi di euro. Il dato testimonia il peso assunto dai felini nell’economia e nella cultura giapponese. Nel Paese vivono circa 8,8 milioni di gatti domestici, un numero superiore a quello dei cani, mentre la loro presenza si estende ben oltre l’ambiente familiare. La cultura popolare giapponese ha infatti trasformato i gatti in protagonisti di numerose attività legate al marketing, all’intrattenimento e alle destinazioni turistiche. Il successo di questa economia rappresenta uno degli esempi più evidenti di come il rapporto affettivo con gli animali possa contribuire alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati.

Stati Uniti, 53 milioni di famiglie hanno un gatto: boom tra gli uomini della Generazione Z

Anche negli Stati Uniti il mercato felino sta attraversando una fase di forte espansione. Secondo l’ultimo rapporto dell’American Pet Products Association, nel 2025 le famiglie americane con almeno un gatto hanno raggiunto quota 53 milioni, pari al 39% dei nuclei domestici. Rispetto all’anno precedente si registra una crescita del 5%, accompagnata da cambiamenti significativi nella composizione della popolazione dei proprietari. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la crescente diffusione dei gatti tra gli uomini appartenenti alla Generazione Z, sempre più identificati attraverso l’espressione “cat dads”. Gli uomini rappresentano il 43% dei proprietari americani di gatti, mentre tra gli uomini della Gen Z la presenza di felini è aumentata del 27% in un solo anno. Il fenomeno si accompagna anche a una maggiore diffusione delle famiglie che accolgono più animali. Dal 2018, infatti, il numero dei nuclei domestici americani con almeno tre gatti è cresciuto del 45%. La trasformazione emerge anche dai dati relativi alla spesa alimentare. Negli Stati Uniti la spesa annuale per il cibo destinato ai gatti ha raggiunto 337,5 dollari per proprietario, registrando un aumento del 9% rispetto al 2024. Queste dinamiche sono state analizzate anche da Petfood Industry, che ha sottolineato come l’ingresso di nuovi consumatori nel mercato felino stia modificando le modalità di acquisto, le preferenze alimentari e le abitudini legate alla cura quotidiana degli animali.

Cina, 72,9 milioni di gatti nelle città: il mercato felino cresce più di quello canino

Un’altra area strategica per l’espansione della Catnomics mondiale è la Cina, dove il mercato dedicato ai gatti presenta ritmi di sviluppo superiori a quelli del comparto canino. Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nel 2025 la popolazione felina nelle aree urbane cinesi ha raggiunto 72,9 milioni di esemplari, contro 53,4 milioni di cani. Questa differenza si riflette anche sull’andamento dei rispettivi mercati. Il segmento economico legato ai gatti ha registrato una crescita del 5,2%, mentre quello dedicato ai cani si è fermato al 3,2%. La maggiore dinamicità del comparto felino emerge inoltre dall’evoluzione della spesa media individuale, che per i gatti ha mostrato un incremento superiore rispetto a quella destinata ai cani. La combinazione tra una popolazione felina urbana particolarmente numerosa e l’aumento dei consumi rafforza il ruolo della Cina come uno dei principali motori di sviluppo della pet economy asiatica.

A Hong Kong nasce la Silver Cat Economy: il business della salute e della longevità dei gatti

L’evoluzione dei consumi felini sta favorendo anche la nascita di segmenti di mercato sempre più specializzati. È il caso della cosiddetta Silver Cat Economy, un fenomeno emergente a Hong Kong legato all’invecchiamento dei gatti domestici. Come riportato dal portale locale TVB.com, questa nuova componente dell’economia felina è alimentata dalla crescente propensione dei proprietari a investire nella salute e nella longevità dei propri animali. Il fenomeno introduce un ulteriore elemento di sviluppo per il comparto, spostando una parte dell’attenzione economica verso le esigenze dei felini nelle diverse fasi della loro vita. La Silver Cat Economy rappresenta così un esempio della progressiva diversificazione della Catnomics, che si estende dall’alimentazione quotidiana ai servizi dedicati al mantenimento del benessere animale nel tempo.

Dall’alimentazione al turismo e alla tecnologia: come cambia l’economia dei gatti

Il quadro internazionale mostra come la crescita della Catnomics sia ormai un fenomeno trasversale. Il settore alimentare mantiene un ruolo centrale, ma accanto ai prodotti tradizionali si sviluppano opportunità economiche che coinvolgono retail, lifestyle, turismo, design, tecnologia e salute. La crescente attenzione ai gatti favorisce l’espansione di attività e servizi capaci di intercettare interessi differenti, dalla cultura popolare all’intrattenimento, fino ai prodotti legati alla cura dell’animale. Le esperienze del Giappone, degli Stati Uniti, della Cina e dell’Italia mostrano come questa trasformazione assuma caratteristiche diverse a seconda dei mercati, pur essendo sostenuta da una tendenza comune: il rafforzamento del legame tra persone e felini. In questo contesto, il valore economico non deriva più esclusivamente dalla presenza dell’animale all’interno del nucleo familiare, ma anche dalle scelte quotidiane che accompagnano la relazione con il gatto e dalla domanda di soluzioni in grado di rispettarne le esigenze specifiche. A descrivere le prospettive di questa trasformazione è ancora Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir. “La Catnomics rappresenta quindi oggi molto più di un mercato alimentare, ovvero un fenomeno trasversale che coinvolge retail, lifestyle, turismo, design, tecnologia e salute – conclude Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir – Dalla Nekonomics giapponese ai “cat dads” americani, fino alla crescita del segmento felino italiano, il gatto si sta affermando come uno dei protagonisti della trasformazione dei consumi contemporanei. Una nuova economia in cui il valore non è generato soltanto dal possesso dell’animale, ma dalla relazione quotidiana con lui: un legame emotivo che si traduce sempre più in prodotti, servizi e nuove opportunità di mercato capaci di rispettare la natura dei gatti e dei loro bisogni specifici”.