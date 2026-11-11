I raggi X svelano il vero muso dei dinosauri italiani dal becco d’anatra

Nuovo look per Antonio, Bruno e gli altri dinosauri italiani dal becco d’anatra (Tethyshadros insularis) ritrovati vicino Trieste nel sito fossilifero del Villaggio del Pescatore. Le stravaganti protuberanze ossee che sembravano ornare il loro becco in realtà non erano visibili all’esterno, ma inglobate in un becco corneo molto più grande e profondo, attraversato da un’intricata rete di vasi sanguigni e nervi, che potrebbe aver aiutato i dinosauri a nutrirsi, percepire l’ambiente circostante e regolare la temperatura corporea. Lo indicano le nuove analisi condotte sui fossili grazie ai raggi X dell’Elettra Sincrotrone Trieste. I risultati sono pubblicati su Royal Society Open Science dai ricercatori di Università di Bologna, Elettra Sincrotrone Trieste, University College di Londra e Università libera di Berlino.

Ricostruita l’anatomia interna delle ossa del becco

La microtomografia computerizzata a raggi X delle ossa di tre esemplari di Tethyshadros, effettuata con una risoluzione di circa 30 micrometri (circa un terzo della larghezza di un capello umano), ha permesso di ricostruire digitalmente la complessa anatomia interna delle ossa del becco. Le scansioni hanno evidenziato vasi che avvolgono il bordo tagliente della mascella superiore, connessioni tra il palato e la regione nasale, grandi vasi che irrorano il becco inferiore e una cavità mediana finora sconosciuta all’estremità del muso. Molti di questi canali terminano tra le proiezioni ossee che in precedenza erano state interpretate come spine esposte. Il modello suggerisce invece che queste proiezioni fossero strettamente associate a vasi sanguigni e forse a papille dermiche, strutture paragonabili ai tessuti sensoriali che sostengono i becchi degli uccelli viventi.

“Un organo vivente molto più complesso”

“Quello che sembrava un bizzarro becco dentellato o spinoso potrebbe in realtà essere l’impronta ossea di un organo vivente molto più complesso“, dice Marco Muscioni dell’Università di Bologna. I paleontologi ipotizzano infatti che Tethyshadros possedesse un becco cheratinoso grande e profondo che nascondeva le sporgenze ossee. “Serviva per nutrirsi, fungeva forse da organo tattile sensibile e, grazie a un’abbondante vascolarizzazione, potrebbe aver contribuito allo scambio termico”, aggiunge Alfio Alessandro Chiarenza dello University College di Londra. “Una combinazione che potrebbe essere diventata sempre più importante man mano che i dinosauri ‘a becco d’anatra’ sono evoluti verso dimensioni corporee decisamente maggiori”.

Nuove informazioni sulle dimensioni

Sulla base dello studio del più grande esemplare noto di Tethyshadros, soprannominato Secundus, i ricercatori ipotizzano che gli individui più grandi potrebbero aver raggiunto circa 5,2-5,9 metri di lunghezza, quasi come un furgone. “Tethyshadros continua a sorprenderci”, commenta Federico Fanti dell’Università di Bologna. “I fossili del Villaggio del Pescatore rappresentano alcuni dei dinosauri più completi mai rinvenuti in Europa; eppure, le nuove tecnologie dimostrano che anche esemplari studiati per anni possono ancora rivelare informazioni del tutto inaspettate”.