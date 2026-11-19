Il consiglio di amministrazione di Iceye Oy ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Avio. L’operazione sarà realizzata attraverso Iris 2, veicolo italiano controllato indirettamente al 100% dal gruppo finlandese, e prevede un corrispettivo interamente in denaro pari a 41 euro per ciascuna azione portata in adesione. L’iniziativa, come spiegato nella comunicazione relativa all’offerta, punta a “creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa“.

Il prezzo proposto incorpora un premio del 21,3% rispetto alla quotazione di chiusura delle azioni Avio del 16 novembre 2026. Il premio sale al 29,6% se il confronto viene effettuato con il prezzo medio ponderato per i volumi registrato nel mese precedente e raggiunge il 34,8% rispetto alla media ponderata dei tre mesi precedenti, sempre con riferimento al 16 novembre.

Secondo quanto riportato nella nota, l’offerta rappresenta per gli azionisti di Avio un’opportunità di monetizzare il proprio investimento, beneficiando del premio riconosciuto rispetto ai valori di mercato. Il corrispettivo, sottolinea inoltre la comunicazione, tiene conto dei punti di forza industriali della società e delle sue prospettive di crescita futura.