Ictus criptogenico, novità nei percorsi di cura: neurologi e cardiologi insieme per accelerare la diagnosi della fibrillazione atriale

Rendere più rapida la diagnosi della fibrillazione atriale nei pazienti colpiti da ictus criptogenico, superando gli ostacoli organizzativi che possono rallentare l’accesso agli esami e la continuità dell’assistenza. È questa la sfida al centro della tavola rotonda “Innovazione organizzativa nel percorso Stroke”, promossa da Medtronic Italia presso l’Xvalue Lab di Milano, che ha riunito neurologi, cardiologi e direttori delle principali aziende ospedaliere italiane per discutere nuovi modelli di collaborazione nella gestione dei pazienti. Il confronto ha posto al centro una questione determinante per l’organizzazione sanitaria: come trasformare le evidenze scientifiche e le tecnologie diagnostiche disponibili in percorsi di cura più tempestivi, coordinati e sostenibili. L’obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra le strutture ospedaliere coinvolte nella gestione dell’ictus, riducendo i passaggi organizzativi che possono ritardare l’avvio del monitoraggio cardiaco a lungo termine. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego dei Loop recorder, dispositivi impiantabili che consentono di monitorare l’attività cardiaca nel tempo e che rappresentano uno degli strumenti utilizzati per individuare alterazioni del ritmo cardiaco potenzialmente sfuggite agli accertamenti tradizionali.

Ictus criptogenico, perché individuare la fibrillazione atriale è fondamentale

L’ictus criptogenico è una forma di ictus ischemico per la quale, nonostante gli accertamenti diagnostici effettuati, non viene identificata una causa certa. Questa condizione pone una particolare sfida sul piano diagnostico, perché richiede un approfondimento delle possibili cause dell’evento cerebrovascolare anche dopo la fase iniziale della presa in carico. Tra gli aspetti più importanti rientra la ricerca della fibrillazione atriale, un’alterazione del ritmo cardiaco che può manifestarsi attraverso episodi non rilevati durante gli esami convenzionali. Proprio per aumentare le possibilità di individuarla, le linee guida cardiologiche e neurologiche sottolineano l’importanza del monitoraggio cardiaco prolungato nei pazienti con ictus criptogenico. Il principio alla base di questa strategia è la possibilità di osservare l’attività del cuore per un periodo più esteso rispetto agli accertamenti tradizionali, così da riconoscere eventuali episodi di fibrillazione atriale che potrebbero altrimenti non essere identificati. In questo contesto, la disponibilità di tecnologie per il monitoraggio continuo costituisce una risorsa importante, ma la loro efficacia nell’ambito del percorso assistenziale dipende anche dalla capacità delle strutture sanitarie di garantire ai pazienti un accesso appropriato e tempestivo agli approfondimenti diagnostici.

Monitoraggio cardiaco prolungato e Loop recorder: le evidenze dello studio CRYSTAL AF

Uno dei riferimenti scientifici richiamati durante l’incontro è lo studio CRYSTAL AF, condotto utilizzando monitor cardiaci impiantabili Loop recorder Medtronic. Lo studio ha evidenziato il valore del monitoraggio continuo e prolungato nell’identificazione della fibrillazione atriale dopo un ictus criptogenico, contribuendo a consolidare le evidenze a sostegno di questo approccio diagnostico. La possibilità di effettuare un controllo del ritmo cardiaco nel lungo periodo assume quindi un ruolo significativo nel percorso di approfondimento clinico dei pazienti per i quali non sia stata individuata una causa certa dell’ictus. Il passaggio dalle raccomandazioni scientifiche alla pratica ospedaliera, tuttavia, rappresenta ancora una sfida organizzativa. Anche in presenza di strumenti diagnostici e indicazioni cliniche consolidate, infatti, il paziente può incontrare difficoltà legate ai tempi di attesa, alla disponibilità delle strutture dedicate e alla necessità di completare diversi passaggi tra le specialità coinvolte. Un ulteriore elemento riguarda la gestione del follow-up remoto, che richiede un’organizzazione in grado di seguire le informazioni trasmesse dai dispositivi e integrarle nell’attività assistenziale. Su questi aspetti si è soffermato Fabio Pilato, neurologo della Fondazione Pòliclinico Universitario Campus Bio-Medico, professore associato di Neurologia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma e investigatore clinico dello studio CRYSTAL AF. “Le linee guida raccomandano il monitoraggio cardiaco prolungato nei pazienti con ictus criptogenico, sulla base di evidenze scientifiche consolidate, tra cui quelle emerse dallo studio CRYSTAL AF. Oggi la sfida è tradurre queste raccomandazioni nella pratica clinica, attraverso percorsi realmente integrati tra Neurologia e Cardiologia, che facilitino l’accesso al monitoraggio cardiaco prolungato e consentano una diagnosi più tempestiva della fibrillazione atriale”, ha affermato Pilato.

Neurologia e Cardiologia, verso un unico percorso per i pazienti con ictus

Uno dei principali temi affrontati a Milano riguarda il superamento del tradizionale modello sequenziale di assistenza, nel quale il paziente viene indirizzato da una struttura all’altra attraverso passaggi successivi. Un sistema che, in presenza di difficoltà organizzative, può determinare rallentamenti nell’accesso agli approfondimenti diagnostici e una frammentazione della presa in carico. La prospettiva discussa durante la tavola rotonda è quella di un modello multidisciplinare integrato, fondato sulla collaborazione tra Neurologia e Cardiologia all’interno di un percorso condiviso, con il coinvolgimento della Direzione Aziendale. In questo modello, le due specialità mantengono le rispettive competenze cliniche, ma operano attraverso obiettivi comuni, responsabilità definite e strumenti organizzativi condivisi. Il percorso viene così costruito attorno alle esigenze del paziente, anziché essere scandito esclusivamente dalla successione delle attività dei singoli reparti. L’integrazione tra specialisti interessa diverse fasi dell’assistenza, a partire dalla valutazione dei pazienti candidati al monitoraggio cardiaco prolungato fino alla gestione degli accertamenti e al successivo controllo delle informazioni raccolte. Il confronto tra professionisti sanitari e responsabili delle aziende ospedaliere ha permesso di approfondire le condizioni operative necessarie per rendere questa collaborazione parte integrante dell’organizzazione quotidiana delle strutture sanitarie.

Stroke Unit, monitoraggio remoto e infermieri: i nodi dell’organizzazione sanitaria

La discussione ha affrontato anche gli aspetti pratici dell’integrazione tra Stroke Unit e reparti di Cardiologia, individuando nella collaborazione tra le diverse professionalità una delle condizioni per migliorare la gestione del percorso diagnostico. Un primo elemento riguarda la selezione dei pazienti candidati al monitoraggio, passaggio che richiede una valutazione clinica appropriata e un coordinamento efficace tra gli specialisti coinvolti. Altrettanto importante è la gestione delle trasmissioni remote dei dispositivi impiantabili. La revisione delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio deve infatti essere inserita in un sistema organizzativo capace di garantire continuità nel controllo e nella presa in carico. Tra i temi esaminati è emerso anche il ruolo del personale infermieristico nell’ampliare l’accesso al monitoraggio cardiaco. Il coinvolgimento degli infermieri rientra nella riflessione sull’utilizzo delle competenze professionali disponibili e sulla possibilità di organizzare le attività in maniera più efficiente. La sfida è individuare condizioni operative che consentano di ridurre i tempi del percorso diagnostico senza compromettere la qualità e la sicurezza delle cure, mantenendo una chiara distribuzione delle responsabilità tra i professionisti e le strutture coinvolte.

Innovazione sanitaria, il ruolo delle direzioni ospedaliere per ridurre le attese

La tavola rotonda ha evidenziato come il miglioramento dei percorsi Stroke non dipenda soltanto dall’introduzione di nuove tecnologie. Un dispositivo diagnostico, anche quando supportato da evidenze scientifiche consolidate, deve essere inserito in un’organizzazione sanitaria capace di renderne concretamente accessibile l’impiego. Da questa considerazione nasce l’attenzione verso l’innovazione organizzativa in sanità, intesa come capacità di collegare le competenze cliniche, i processi decisionali e la gestione delle risorse in un sistema assistenziale coordinato. In tale prospettiva assume particolare rilevanza il coinvolgimento delle Direzioni Aziendali, chiamate a sostenere l’adozione di modelli strutturati e compatibili con le esigenze operative delle strutture ospedaliere. Il loro contributo è considerato essenziale per superare una gestione limitata alle singole unità operative e favorire la costruzione di percorsi condivisi, nei quali l’attività delle diverse specialità possa essere coordinata attraverso criteri organizzativi comuni. L’integrazione multidisciplinare può così contribuire a contenere le attese, facilitare l’accesso al monitoraggio cardiaco prolungato e migliorare l’impiego delle risorse sanitarie disponibili, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la gestione dei pazienti con ictus criptogenico.

Medtronic Italia, la collaborazione tra clinici e aziende sanitarie al centro dei nuovi percorsi Stroke

L’iniziativa organizzata presso l’Xvalue Lab di Medtronic a Milano ha rappresentato un’occasione di confronto tra le competenze cliniche e quelle gestionali del sistema ospedaliero italiano, con particolare attenzione alle esperienze organizzative che possono contribuire allo sviluppo futuro dei percorsi Stroke in Italia. La condivisione delle esperienze tra neurologi, cardiologi e decisori sanitari è stata individuata come uno strumento per affrontare le criticità che possono emergere nella gestione quotidiana dei pazienti, favorendo un approccio nel quale le soluzioni tecnologiche siano accompagnate da un’organizzazione adeguata. È questa la visione illustrata da Federica Pasin, Sr. Business Manager Cardiac Diagnostics & Service di Medtronic, che ha sottolineato il valore di un’innovazione capace di incidere non soltanto sulle possibilità diagnostiche, ma anche sulle modalità attraverso cui i pazienti accedono alle cure. “L’innovazione non si ferma alla tecnologia: significa contribuire a costruire percorsi che la rendano accessibile ai pazienti. Da qui nasce l’idea di promuovere un confronto tra clinici e organizzazioni sanitarie per rendere l’innovazione parte integrante e facilitatrice dei percorsi di cura e migliorare la vita e i percosri di cura dei pazienti”, ha dichiarato Pasin. Il confronto milanese ha quindi posto le basi di una riflessione sulle modalità con cui le strutture sanitarie possono integrare il monitoraggio cardiaco a lungo termine nella gestione dell’ictus criptogenico, valorizzando la collaborazione tra specialisti e responsabilità aziendali. Al centro resta la necessità di tradurre le conoscenze scientifiche e le possibilità offerte dai Loop recorder in percorsi diagnostici concretamente accessibili, nei quali la continuità tra Neurologia, Cardiologia e organizzazione ospedaliera possa favorire l’individuazione tempestiva della fibrillazione atriale e una presa in carico più coordinata.