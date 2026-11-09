Idrogeno verde, l’Europa investe un miliardo ma cresce il divario tra le regioni: lo studio del CNR svela chi domina la transizione energetica

L’Europa accelera sulla transizione energetica e sull’idrogeno verde, ma dietro gli investimenti e gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione emerge una frattura territoriale che rischia di condizionare il futuro industriale del continente. Le collaborazioni scientifiche e tecnologiche finanziate dall’Unione Europea crescono, soprattutto dopo il 2020, ma tendono a concentrarsi attorno a un numero limitato di regioni già specializzate, lasciando ai margini numerosi territori dell’Europa meridionale e orientale. È quanto emerge da uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che analizza l’evoluzione delle reti europee di ricerca e innovazione nel settore dell’idrogeno. La questione assume particolare rilievo alla luce della strategia energetica europea, che punta a raggiungere 10 milioni di tonnellate di produzione interna di idrogeno entro il 2030 e sostiene lo sviluppo delle nuove tecnologie attraverso un contributo europeo di un miliardo di euro. In questo scenario, la capacità delle regioni di partecipare ai progetti di ricerca e di costruire collaborazioni tecnologiche diventa un elemento fondamentale per comprendere dove potranno concentrarsi le competenze e le opportunità industriali legate alla transizione.

Idrogeno verde, lo studio del CNR rivela una crescente concentrazione delle collaborazioni in Europa

La ricerca, intitolata “Bridging the hydrogen divide: how network evolution reveals future territorial imbalances in Europe”, è stata realizzata da Antonio Zinilli, Angela Zanoni ed Emanuela Reale dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ircres) ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Energy Policy del gruppo Elsevier. Gli studiosi hanno esaminato la rete delle collaborazioni di ricerca sull’idrogeno verde finanziate dall’Unione Europea, prendendo in considerazione i progetti avviati in 242 regioni europee tra il 2014 e il 2023. L’obiettivo dell’analisi è comprendere come si siano sviluppate nel tempo le relazioni tra i territori coinvolti nella ricerca e quali caratteristiche favoriscano l’ingresso nelle reti di innovazione. Il quadro emerso evidenzia una dinamica precisa: il numero delle collaborazioni aumenta, ma la loro distribuzione geografica non diventa necessariamente più equilibrata. Al contrario, con l’espansione della rete si rafforza il ruolo delle regioni che occupano già posizioni centrali, mentre per i territori meno inseriti diventa più difficile costruire nuove relazioni. Il fenomeno si accentua in particolare dopo il 2020, quando il Green Deal europeo imprime una forte accelerazione alle collaborazioni scientifiche e tecnologiche. L’aumento dell’attività di ricerca, tuttavia, si accompagna a una progressiva concentrazione dei collegamenti attorno a un gruppo ristretto di territori.

Perché poche regioni dominano la ricerca sull’idrogeno: i tre meccanismi individuati dal CNR

Per spiegare questa evoluzione, lo studio prende in esame i meccanismi che regolano la formazione e il consolidamento delle reti di collaborazione. Non si tratta soltanto della disponibilità di investimenti, ma anche della capacità dei territori di mantenere rapporti scientifici e industriali consolidati e di attrarre nuovi partner. “La centralizzazione aumenta costantemente: i legami si addensano attorno a un numero ristretto di regioni”, spiega Antonio Zinilli. Il ricercatore individua tre dinamiche che contribuiscono a rafforzare le posizioni già consolidate all’interno del sistema europeo della ricerca. “Dietro questa dinamica ci sono tre meccanismi tipici delle reti. Il primo è il vantaggio cumulativo: le regioni già ben connesse attraggono nuovi partner più delle altre. Il secondo è la persistenza: in un settore che richiede infrastrutture costose e competenze rare, torna a collaborare con i partner di cui ci si fida. Il terzo è la chiusura triadica: se due regioni lavorano con una terza, prima o poi collaboreranno anche tra loro. Insieme, queste forze rendono la rete più coesa al centro e più difficile da penetrare dall’esterno”. Il vantaggio cumulativo favorisce quindi i territori che dispongono già di collegamenti scientifici e tecnologici, mentre la persistenza delle collaborazioni rafforza i rapporti costruiti negli anni. La chiusura triadica contribuisce ulteriormente alla formazione di gruppi di regioni strettamente connesse, nei quali nuove collaborazioni possono svilupparsi a partire da relazioni già esistenti. In un settore caratterizzato dalla necessità di infrastrutture costose e competenze altamente specializzate, questi meccanismi rendono particolarmente significativo il patrimonio di conoscenze e relazioni accumulato dai diversi territori.

Germania, Paesi Bassi, Francia e Austria al centro della rete europea dell’idrogeno

La distribuzione geografica delle partecipazioni ai progetti analizzati mostra una concentrazione delle collaborazioni in Germania e nei Paesi Bassi, oltre che in alcune aree della Francia e dell’Austria. Sono questi i territori che emergono maggiormente nella rete europea della ricerca sull’idrogeno verde. Una presenza più limitata caratterizza invece numerose regioni dell’Europa meridionale e orientale, che compaiono meno frequentemente tra i partecipanti alle collaborazioni finanziate dall’Unione Europea. La differenza non riguarda soltanto il numero di progetti ai quali prendono parte le singole regioni. La posizione occupata nella rete influenza infatti le possibilità di sviluppare nuovi rapporti di ricerca, accedere a collaborazioni tecnologiche e consolidare competenze specialistiche. L’analisi mette così in evidenza un possibile squilibrio territoriale nella capacità innovativa europea, con il rischio che la crescita complessiva del settore rafforzi soprattutto le aree già inserite nei principali circuiti scientifici e tecnologici.

Non è il PIL a determinare il successo: contano brevetti e specializzazione tecnologica

Uno degli aspetti più significativi dello studio riguarda il rapporto tra ricchezza economica delle regioni e partecipazione alle reti di innovazione. Contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, i territori che occupano le posizioni più importanti nella ricerca sull’idrogeno non sono necessariamente quelli con i livelli di reddito più elevati. Secondo i risultati dell’analisi, infatti, il PIL pro capite non è associato alla probabilità di collaborare. Il peso determinante è attribuito piuttosto alla presenza di competenze specifiche, alla specializzazione tecnologica e all’attività brevettuale già sviluppata nel settore dell’idrogeno. “A contare sono la specializzazione tecnologica e i brevetti già depositati nell’idrogeno. Le collaborazioni nascono inoltre per affinità tecnologica e non per complementarità: regioni con profili brevettuali simili si cercano tra loro”, sottolinea il ricercatore Cnr-Ircres.

Le regioni tendono dunque a costruire partnership con territori che presentano profili tecnologici simili, anziché privilegiare collaborazioni basate sulla complementarità delle rispettive competenze. Questo comportamento favorisce l’aggregazione di aree già specializzate negli stessi ambiti di ricerca. La conseguenza è che il divario osservato non coincide necessariamente con quello economico tradizionale. A fare la differenza è soprattutto la capacità di produrre innovazione e di inserirsi stabilmente nei circuiti della conoscenza. “A crescere non è tanto il divario economico, quanto quello legato alla capacità innovativa. Per l’Italia è una notizia in parte buona: per stare al centro serve avere competenze tecnologiche riconoscibili”. Per l’Italia, il risultato evidenzia quindi l’importanza della costruzione e del riconoscimento delle competenze tecnologiche. La possibilità di svolgere un ruolo nelle collaborazioni europee sull’idrogeno non dipende esclusivamente dalla forza economica di un territorio, ma anche dalla sua capacità di sviluppare una specializzazione scientifica identificabile.

PNRR e Recovery Fund, perché gli investimenti da soli non bastano a ridurre il divario

Le conclusioni dello studio assumono un significato particolare anche rispetto agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alle risorse messe a disposizione degli altri Paesi attraverso il Recovery Fund. Il finanziamento delle infrastrutture e delle attività legate alla transizione energetica rappresenta una condizione necessaria per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno, ma non garantisce automaticamente una maggiore integrazione dei territori meno presenti nelle reti europee di ricerca. Secondo l’analisi, infatti, le risorse economiche non sono sufficienti, da sole, a modificare la posizione occupata da una regione nel sistema delle collaborazioni. Il problema riguarda anche le modalità attraverso le quali le conoscenze vengono condivise e acquisite. In particolare, la semplice creazione di un collegamento diretto tra una regione tecnologicamente avanzata e una meno sviluppata sul piano dell’innovazione non produce necessariamente i risultati attesi. Possono infatti emergere difficoltà sia nell’interesse a trasferire le conoscenze sia nella capacità del territorio destinatario di acquisirle e utilizzarle. Da qui la necessità di costruire strumenti intermedi di collegamento, in grado di facilitare la cooperazione tra realtà con livelli differenti di specializzazione e capacità tecnologica.

Agenzie per l’innovazione e laboratori congiunti: le soluzioni per collegare i territori europei

Tra gli strumenti individuati per favorire una maggiore integrazione delle regioni figurano le agenzie regionali dell’innovazione, i laboratori congiunti e le piattaforme di coordinamento. Strutture che possono contribuire a rendere più efficace il trasferimento delle conoscenze e a creare le condizioni per nuove collaborazioni. La funzione di questi organismi è particolarmente importante nei territori che non possiedono ancora una posizione consolidata all’interno delle reti europee sull’idrogeno. L’obiettivo è facilitare l’incontro tra le competenze sviluppate nei principali poli di ricerca e le capacità dei sistemi territoriali chiamati ad acquisirle. Antonio Zinilli richiama il rischio di una transizione energetica capace di raggiungere i propri obiettivi ambientali senza produrre un corrispondente riequilibrio delle opportunità di innovazione. “Gli investimenti del PNRR e quelli degli altri Paesi finanziati dal Recovery Fund sono necessari, ma non bastano a spostare la posizione di una regione nella rete. Secondo lo studio, mettere in contatto diretto una regione leader e una in ritardo funziona raramente: la prima ha poco interesse a trasferire conoscenza, la seconda spesso non ha la capacità di assorbirla. Servono infrastrutture intermedie, come agenzie regionali dell’innovazione, laboratori congiunti e piattaforme di coordinamento, che facciano da traduttori tra chi produce la conoscenza e chi deve acquisirla. Il rischio è che l’Europa realizzi la propria transizione e, nel farlo, ridisegni la sua geografia industriale, lasciando fuori chi era già fuori”, conclude Zinilli.

Hydrogen Valleys, oltre 60 regioni coinvolte nello sviluppo dell’idrogeno pulito

Il tema della distribuzione territoriale dell’innovazione si inserisce nel più ampio quadro della strategia europea per l’idrogeno e dello sviluppo delle Hydrogen Valleys, aree geografiche nelle quali vengono integrate diverse fasi della filiera dell’idrogeno pulito. Questi territori comprendono attività di produzione, stoccaggio, trasporto e utilizzo dell’idrogeno, riunendo in un medesimo contesto geografico le componenti necessarie al funzionamento della filiera energetica. Le Hydrogen Valleys coinvolgono oltre 60 regioni, rappresentando uno degli ambiti territoriali nei quali prende forma la strategia europea di sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno. In questo contesto opera il Clean Hydrogen Joint Undertaking, l’impresa comune “Idrogeno pulito”, istituita nel 2021. Si tratta di un partenariato pubblico-privato dedicato al sostegno delle attività di ricerca e innovazione nelle tecnologie dell’idrogeno in Europa. La sua attività si inserisce negli obiettivi dell’Unione Europea di realizzare un sistema energetico sostenibile, decarbonizzato e pienamente integrato, contribuendo all’attuazione della strategia europea per l’idrogeno e al percorso verso la neutralità climatica.

La sfida europea dell’idrogeno al 2030 e il rischio di una nuova geografia industriale

Il traguardo dei 10 milioni di tonnellate di produzione interna di idrogeno entro il 2030 rappresenta uno degli obiettivi della strategia europea per accompagnare la trasformazione del sistema energetico. Lo sviluppo delle tecnologie, delle infrastrutture e delle collaborazioni scientifiche costituisce una parte essenziale di questo percorso. Lo studio del Cnr-Ircres introduce però un elemento decisivo nella valutazione della transizione: la crescita degli investimenti e delle attività di ricerca non implica necessariamente una distribuzione più omogenea delle competenze tra le diverse regioni europee. L’evoluzione delle collaborazioni osservata tra il 2014 e il 2023 mostra come i sistemi territoriali già specializzati possano rafforzare progressivamente le proprie posizioni. Per le aree meno coinvolte, invece, la possibilità di partecipare alla trasformazione industriale dipende anche dalla capacità di costruire competenze tecnologiche e collegamenti efficaci con le reti di ricerca esistenti. Il nodo non riguarda quindi soltanto quanto idrogeno pulito l’Europa riuscirà a produrre, ma anche dove si concentreranno la ricerca, l’innovazione e le competenze industriali necessarie a realizzare questa trasformazione. Una distinzione che pone la dimensione territoriale al centro delle politiche europee per l’idrogeno e della futura organizzazione industriale del continente.