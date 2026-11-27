Un nuovo segnale delle difficoltà che attraversano il mercato dell’idrogeno verde arriva dalla penisola iberica. Iberdrola, il maggiore fornitore di servizi di pubblica utilità in Europa, ha deciso di abbandonare i piani per la realizzazione di un impianto di ammoniaca verde da 427 milioni di euro in Portogallo. La decisione è maturata in seguito a una revisione delle priorità di investimento del colosso energetico spagnolo e interessa un progetto industriale che avrebbe consentito la produzione di decine di migliaia di tonnellate di ammoniaca a basse emissioni di carbonio destinate al mercato internazionale.

Iberdrola rinuncia al progetto Green Ammonia Express in Portogallo

Il progetto, denominato Green Ammonia Express, era stato annunciato nel 2024 e prevedeva la costruzione di un impianto industriale a Sines, città portuale situata a sud di Lisbona. L’iniziativa si inseriva nel portafoglio di investimenti della società spagnola dedicati allo sviluppo dell’idrogeno verde e dei suoi derivati, con particolare attenzione alle applicazioni industriali e alla commercializzazione dei prodotti attraverso il trasporto marittimo. In risposta a una richiesta di chiarimenti da parte dell’agenzia Reuters, Iberdrola ha dichiarato che l’impianto “rientrava nel suo portafoglio di progetti legati all’idrogeno verde”. La società ha tuttavia confermato il cambio di strategia, precisando che, “a seguito di una revisione delle priorità di investimento, Iberdrola ha deciso di non procedere con il progetto Green Ammonia Express, che si trovava ancora in una fase preliminare di sviluppo”.

Elettrolizzatori da 137 MW e 95.000 tonnellate di ammoniaca verde all’anno

Il progetto portoghese prevedeva l’installazione di elettrolizzatori con una capacità complessiva di 137 MW, destinati alla produzione di idrogeno verde da utilizzare successivamente per la sintesi dell’ammoniaca. L’impianto avrebbe avuto una capacità produttiva annua di circa 95.000 tonnellate di ammoniaca verde, configurandosi come un’infrastruttura dedicata alla produzione su scala industriale di un derivato dell’idrogeno destinato a diversi comparti economici. La localizzazione dell’impianto a Sines era funzionale anche alla successiva distribuzione del prodotto. Il piano industriale prevedeva infatti che l’ammoniaca verde liquefatta fosse trasferita attraverso apposite condutture fino al porto, da dove sarebbe stata esportata via mare verso stabilimenti specializzati nella produzione di fertilizzanti agricoli e altri prodotti chimici. Il progetto avrebbe quindi integrato la produzione di idrogeno, la trasformazione industriale e la logistica marittima all’interno di un’unica filiera.

Ammoniaca verde, il settore frenato dai costi elevati e dalla debolezza della domanda

La rinuncia di Iberdrola si inserisce in un contesto particolarmente complesso per il settore dell’ammoniaca a basse emissioni di carbonio, considerata un’alternativa più ecologica rispetto alla produzione convenzionale, basata sull’impiego di gas naturale. La possibilità di utilizzare idrogeno verde nei processi produttivi rappresenta una prospettiva per la riduzione dell’impatto ambientale dell’industria chimica e della filiera dei fertilizzanti, ma la sostenibilità economica degli investimenti rimane una questione centrale. Il mercato deve infatti confrontarsi con due importanti ostacoli: gli elevati costi di produzione e una domanda ancora debole. La combinazione di questi fattori rende più complesso lo sviluppo di iniziative industriali che richiedono ingenti investimenti, soprattutto quando la produzione è destinata a mercati nei quali il consumo di idrogeno verde e dei suoi derivati cresce più lentamente rispetto alle aspettative.

Il precedente di RWE e del progetto Hyphen da 10 miliardi di dollari in Namibia

Quello di Iberdrola non è un caso isolato. Nel settembre del 2025 anche il gruppo energetico tedesco RWE aveva deciso di ritirarsi dal progetto Hyphen, un’iniziativa da 10 miliardi di dollari dedicata alla produzione di ammoniaca verde in Namibia. Alla base della decisione della società tedesca vi era una crescita della domanda europea di idrogeno e dei suoi derivati, compresa l’ammoniaca, più lenta rispetto a quanto inizialmente previsto. Il precedente africano evidenzia quanto le prospettive commerciali del mercato europeo dell’idrogeno siano determinanti anche per gli investimenti produttivi localizzati al di fuori del continente. Lo sviluppo di grandi infrastrutture dedicate all’ammoniaca verde resta strettamente legato alla capacità della domanda industriale di sostenere economicamente una filiera chiamata a competere con i processi produttivi tradizionali basati sui combustibili fossili.