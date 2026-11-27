La Spagna compie un nuovo passo verso la decarbonizzazione dell’industria energetica con l’avvio delle attività del più grande impianto di produzione di idrogeno verde attualmente operativo nel Paese, secondo quanto reso noto da BP e Iberdrola. Le due società hanno realizzato presso la raffineria BP di Castellón un impianto da 25 megawatt, destinato a sostituire parte dell’idrogeno convenzionale utilizzato nei processi industriali attraverso una produzione alimentata da fonti energetiche rinnovabili. Il progetto rappresenta un punto di incontro tra lo sviluppo delle energie pulite e la trasformazione dei processi produttivi dell’industria petrolifera, con benefici attesi sia sul fronte ambientale sia su quello economico.

Idrogeno verde in Spagna: il progetto di BP e Iberdrola a Castellón

L’impianto è stato sviluppato attraverso una joint venture paritetica, partecipata al 50% da BP e al 50% da Iberdrola, mentre la gestione operativa della struttura è affidata alla compagnia petrolifera britannica. Secondo quanto annunciato venerdì dalle due aziende, la capacità produttiva prevista è di circa 2.800 tonnellate di idrogeno verde all’anno. La collocazione dell’impianto all’interno della raffineria di Castellón consente di destinare l’idrogeno prodotto direttamente alle esigenze industriali della struttura, integrando la produzione di energia pulita nei processi esistenti.

Energia eolica e solare per alimentare la produzione di idrogeno

Un ruolo centrale nel funzionamento dell’impianto è ricoperto da Iberdrola, che garantisce una fornitura annuale di 170 gigawattora di energia elettrica rinnovabile. L’elettricità proviene dai parchi eolici e solari della società distribuiti sul territorio spagnolo. La fornitura è regolata attraverso un Power Purchase Agreement (PPA), un contratto di acquisto di energia elettrica che permette di collegare la produzione degli impianti rinnovabili al fabbisogno energetico della struttura industriale. L’impiego di elettricità proveniente dal vento e dal sole costituisce l’elemento fondamentale per la produzione di idrogeno verde attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua.

Idrogeno verde al posto di quello grigio: come cambia la raffineria

L’idrogeno prodotto nel nuovo impianto sarà utilizzato per sostituire parte dell’idrogeno “grigio” attualmente impiegato nella raffineria BP di Castellón. La differenza tra le due tipologie riguarda principalmente il processo produttivo e il conseguente impatto ambientale. Mentre l’idrogeno grigio viene generalmente ottenuto attraverso l’impiego di combustibili fossili, con conseguenti emissioni di anidride carbonica, l’idrogeno verde è prodotto mediante elettrolisi alimentata da energia elettrica rinnovabile. La sostituzione consente quindi di intervenire sull’impronta carbonica dei processi industriali nei quali l’idrogeno rappresenta una materia prima.

Decarbonizzazione industriale: 23.000 tonnellate di CO₂ in meno ogni anno

Secondo le stime diffuse da BP e Iberdrola, l’entrata in funzione dell’impianto contribuirà a evitare l’emissione di circa 23.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Il beneficio ambientale sarà accompagnato da un vantaggio economico per BP, legato alla riduzione dei costi sostenuti dalla compagnia per le emissioni di carbonio. Il progetto di Castellón mette così in relazione la produzione di energia da fonti rinnovabili con le esigenze di un settore industriale tradizionalmente caratterizzato da un significativo impiego di risorse fossili, attraverso l’introduzione di una tecnologia finalizzata alla progressiva riduzione delle emissioni associate alle attività produttive.