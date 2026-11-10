Il 10 novembre 1970 l’Unione Sovietica lancia Lunochod 1, il primo rover lunare

Il 10 novembre 1970 l’Unione Sovietica lancia la sonda automatica Luna 17, destinata a trasportare sulla Luna Lunochod 1, il primo rover semovente telecomandato a operare con successo sulla superficie di un altro corpo celeste. L’impresa costituisce un significativo passo avanti nella corsa allo Spazio, che in quegli anni vede Stati Uniti e Unione Sovietica impegnati in una serrata competizione scientifica e tecnologica. Dopo il successo delle missioni sovietiche che avevano portato le prime sonde sulla Luna e quello americano dello sbarco umano del 1969, l’attenzione si sposta sempre più verso l’esplorazione diretta e prolungata del suolo lunare.

Un laboratorio robotizzato a otto ruote

La missione prende il via dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, alle 14:44 UTC, grazie a un potente razzo vettore Proton-K. A raggiungere lo Spazio è la stazione automatica Luna 17, che trasporta al suo interno il rover Lunochod 1, il cui nome in russo significa letteralmente “veicolo lunare”. Il viaggio verso il nostro satellite si conclude il 17 novembre 1970, quando Luna 17 effettua un atterraggio morbido nella regione del Mare Imbrium, il cosiddetto Mare delle Piogge. Una volta raggiunta la superficie, vengono aperte le rampe di discesa e il piccolo laboratorio semovente può finalmente cominciare la propria esplorazione.

Lunochod 1 è una macchina straordinariamente avanzata per l’epoca. Pesa circa 756 kg, è dotata di 8 ruote motrici indipendenti e dispone di pannelli solari per produrre l’energia necessaria al funzionamento degli strumenti di bordo. Il suo sistema di telecamere permette di riprendere il paesaggio lunare e inviare immagini alla Terra, mentre una serie di apparecchiature scientifiche consente di analizzare le caratteristiche del terreno, misurare le proprietà del suolo e raccogliere informazioni sull’ambiente circostante.

Il veicolo non è autonomo nel senso moderno del termine: viene guidato a distanza da un gruppo di 5 operatori sovietici, che osservano le immagini trasmesse dalle telecamere e inviano i comandi necessari per controllarne gli spostamenti. Un’impresa tutt’altro che semplice, considerando i tempi di comunicazione tra la Terra e la Luna e le difficoltà legate alla guida su un terreno sconosciuto.

Una missione che supera ogni aspettativa

Il rover è stato progettato per funzionare per circa 3 mesi, ma le sue prestazioni superano ampiamente le previsioni iniziali. Lunochod 1 rimane operativo per quasi 11 mesi, fino all’ottobre 1971, percorrendo complessivamente circa 10,5 km sulla superficie lunare. Nel corso della missione trasmette alla Terra circa 20mila immagini televisive e oltre 200 panoramiche, fornendo agli scienziati una quantità considerevole di informazioni sulla conformazione del suolo e sulle caratteristiche geologiche della regione esplorata. I dati raccolti contribuiscono ad ampliare le conoscenze sulla Luna e a perfezionare le tecnologie destinate alle successive missioni spaziali.

Un’eredità importante per l’esplorazione spaziale

La missione Lunochod 1 segna una svolta nella storia dell’astronautica: per la prima volta un veicolo robotizzato riesce a muoversi ed esplorare in maniera prolungata la superficie di un altro corpo celeste, aprendo la strada a una nuova generazione di esploratori automatici. L’esperienza sovietica anticipa, sotto molti aspetti, le missioni robotiche che nei decenni successivi porteranno rover sempre più sofisticati sulla superficie di Marte e di altri mondi. Nel 1973, inoltre, l’Unione Sovietica ripeterà l’impresa con Lunochod 2, un veicolo ancora più evoluto.

Anche dopo la conclusione della missione, Lunochod 1 continuerà a essere utile alla ricerca scientifica grazie al suo riflettore laser, che permette di effettuare misurazioni estremamente precise della distanza tra la Terra e la Luna. Nel 2010, dopo decenni di incertezza sulla sua posizione esatta, il rover viene nuovamente individuato grazie alle immagini della sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.