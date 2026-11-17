Il 17 novembre 1558 muore a Londra, all’età di 42 anni, la regina Maria I Tudor, conosciuta anche come Maria la Sanguinaria (Bloody Mary), e il trono passa alla sua sorellastra Elisabetta, che diventa regina con il nome di Elisabetta I. Ha così inizio una delle stagioni più celebri e significative della storia britannica: l’epoca elisabettiana. Figlia di Enrico VIII e della sua prima moglie Caterina d’Aragona, Maria I aveva governato dal 1553, dopo un periodo particolarmente turbolento per la successione al trono. Durante il suo regno aveva tentato di riportare l’Inghilterra sotto l’autorità della Chiesa cattolica, cancellando le riforme religiose avviate dal padre e consolidate dal fratellastro Edoardo VI. La sua politica religiosa era stata accompagnata da una dura persecuzione dei protestanti, con centinaia di persone condannate al rogo. Proprio questa repressione le avrebbe procurato il soprannome con cui è ricordata ancora oggi.

La sua morte, avvenuta dopo anni segnati da difficoltà politiche, tensioni religiose e problemi di salute, aprì la strada a Elisabetta, figlia di Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. La nuova sovrana, 25enne, si trovò davanti a un Paese profondamente diviso, con una situazione economica complicata e rapporti internazionali da ricostruire.

Una nuova regina, una nuova direzione

L’ascesa al trono di Elisabetta I segnò una svolta decisiva. A differenza della sorellastra, la nuova regina scelse una linea religiosa più moderata, pur ristabilendo la supremazia della Chiesa anglicana. Con l’Atto di supremazia del 1559 si affermò nuovamente l’autorità della Corona sulla Chiesa d’Inghilterra, mentre l’Atto di uniformità contribuì a definire un assetto religioso destinato a durare nel tempo. Il suo lungo regno, durato 44 anni, avrebbe trasformato profondamente il Paese. L’Inghilterra conobbe una stagione di grande fermento culturale e artistico, con lo sviluppo del teatro, della letteratura e della poesia. È proprio in questo periodo che emerse la figura di William Shakespeare, destinato a diventare uno dei più grandi autori della letteratura mondiale.

Anche sul piano politico e militare l’epoca elisabettiana lasciò un segno profondo. Nel 1588 l’Inghilterra riuscì a respingere la minaccia dell’Invincibile Armata spagnola, rafforzando il prestigio internazionale della monarchia e contribuendo all’affermazione del Paese come potenza marittima. Elisabetta I non si sposò mai e non ebbe figli, guadagnandosi l’appellativo di “Regina Vergine” (Virgin Queen). La sua capacità di governare tra contrasti religiosi, rivalità dinastiche e ambizioni delle potenze europee contribuì a consolidare la monarchia e a costruire un’identità nazionale più forte.