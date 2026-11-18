Il 18 novembre 1929, nelle acque dell’Oceano Atlantico settentrionale, al largo dell’isola canadese di Terranova, si verificò uno degli eventi sismici più drammatici della storia del Canada. Un violento terremoto sottomarino, magnitudo 7.2, innescò una gigantesca frana sul fondale oceanico, provocando uno tsunami che, poche ore dopo, avrebbe devastato numerosi insediamenti lungo la costa meridionale della penisola di Burin. Erano le 17:02, ora locale di Terranova, quando la terra tremò a circa 250 km a Sud dell’isola, in prossimità del margine meridionale dei Grand Banks, una vasta area oceanica celebre per la ricchezza delle sue risorse ittiche. L’epicentro si trovava a circa 20 km di profondità. La scossa fu avvertita anche a grande distanza, fino a Montreal e New York, ma sulla terraferma i danni furono relativamente contenuti. Le conseguenze più gravi, tuttavia, si stavano verificando sotto la superficie del mare.

Una frana sottomarina e 12 cavi spezzati

La violenza del terremoto destabilizzò enormi quantità di sedimenti accumulati da millenni lungo il versante continentale del margine atlantico. Il materiale franò lungo il pendio sottomarino, dando origine a una gigantesca corrente di torbidità, un flusso di acqua carica di fango, sabbia e detriti che si spostò lungo il fondale oceanico. La massa di sedimenti in movimento, stimata in circa 200 km cubi, provocò la rottura di 12 cavi telegrafici sottomarini che collegavano il Nord America all’Europa. All’epoca queste infrastrutture rappresentavano una componente fondamentale delle comunicazioni internazionali: la loro interruzione compromise i collegamenti attraverso l’Atlantico e lasciò una traccia materiale di ciò che era accaduto nelle profondità marine. Il movimento franoso, inoltre, spostò una quantità enorme d’acqua, generando uno tsunami. Si trattò di un fenomeno particolarmente insidioso, perché la sua origine non era direttamente legata soltanto allo spostamento delle placche tettoniche, ma anche al collasso dei sedimenti sul fondale oceanico.

La notte in cui il mare si ritirò e poi tornò con violenza

Circa 2 ore e mezza dopo il terremoto, intorno alle 19:30-20:00, le onde raggiunsero la costa meridionale della penisola di Burin. Era ormai buio e gli abitanti delle comunità costiere si trovarono di fronte a un fenomeno tanto improvviso quanto spaventoso. Uno dei primi segnali fu il ritirarsi anomalo del mare, che lasciò scoperti tratti di fondale normalmente sommersi. Poco dopo arrivarono 3 successive ondate, capaci di penetrare nelle insenature e nelle baie della costa con una forza devastante. L’altezza dell’acqua raggiunse generalmente livelli compresi tra 2 e 7 metri sopra il normale livello marino, ma in alcune baie strette e profonde, soprattutto nelle zone più interne, il livello arrivò fino a circa 13 metri.

Case, magazzini, moli e strutture utilizzate per la pesca furono travolti. Numerose imbarcazioni vennero trascinate via o affondate, mentre interi edifici furono strappati dalle fondamenta e trasportati nell’entroterra o trascinati in mare. Tra gli episodi più sorprendenti ricordati dalle testimonianze dell’epoca vi fu quello di un esercizio commerciale, un edificio di circa 9 per 17 metri, che venne spostato per una sessantina di metri e depositato in un prato, con parte della merce ancora intatta sugli scaffali. Le località di Lord’s Cove, Lamaline, Port au Bras, Taylor’s Bay e altre comunità della penisola subirono danni gravissimi.

Ventotto vittime e un territorio devastato

Il bilancio umano fu tragico: 28 morti, 27 delle quali morirono annegate durante lo tsunami, mentre una giovane ragazza morì nel 1933 per le conseguenze delle ferite riportate. Si tratta del più grave evento di mortalità direttamente associato a un terremoto nella storia documentata del Canada. Oltre 40 villaggi della parte meridionale di Terranova furono interessati dal disastro. Centinaia di persone rimasero senza casa e molte famiglie persero imbarcazioni, attrezzature da pesca e scorte alimentari, compromettendo la propria possibilità di sostentamento.

Particolarmente pesanti furono le conseguenze per l’economia locale, fortemente dipendente dalla pesca e dalla lavorazione del merluzzo. Andarono perdute oltre 280mila libbre di merluzzo salato, mentre i danni materiali furono stimati in più di un milione di dollari dell’epoca. Come se non bastasse, il giorno successivo una perturbazione invernale portò neve, nevischio e temperature rigide, rendendo ancora più difficili le condizioni dei sopravvissuti.

L’isolamento delle comunità e i soccorsi tardivi

Uno degli aspetti più drammatici della tragedia fu la difficoltà nel comunicare al resto del mondo quanto era accaduto. La linea telegrafica che collegava la penisola di Burin con le altre zone dell’isola era già fuori servizio prima del terremoto. Anche i collegamenti locali erano stati gravemente danneggiati dallo tsunami. Le comunità colpite rimasero quindi isolate proprio nel momento in cui avevano maggiore bisogno di aiuto. Soltanto il 21 novembre, grazie alla nave Portia, dotata di apparecchiature radio funzionanti, fu possibile trasmettere a St. John’s, il capoluogo di Terranova, le prime informazioni dettagliate sulla catastrofe. Il governo organizzò rapidamente una missione di soccorso. La nave S.S. Meigle, con a bordo medici, infermieri e rappresentanti delle autorità, raggiunse Burin nel pomeriggio del 22 novembre, 4 giorni dopo il terremoto. Alle operazioni di assistenza contribuirono anche la Croce Rossa e i governi britannico e statunitense. La ricostruzione fu lunga e complessa: intere comunità dovettero affrontare la perdita delle abitazioni, delle infrastrutture portuali e delle attrezzature necessarie per riprendere le attività di pesca.

Una catastrofe che ha cambiato la conoscenza degli tsunami

Il terremoto dei Grand Banks del 1929 rappresentò un passaggio importante per la ricerca scientifica sui fenomeni sismici e sui rischi naturali associati ai fondali oceanici. Inizialmente non era chiaro quale meccanismo avesse generato un’onda così distruttiva. Furono proprio le registrazioni delle interruzioni dei cavi telegrafici sottomarini, insieme agli studi geologici successivi, a consentire agli scienziati di ricostruire il percorso della gigantesca frana e di comprenderne il legame con lo tsunami.

Il caso dimostrò che onde marine devastanti possono essere generate non soltanto da terremoti che provocano uno spostamento diretto della massa d’acqua, ma anche da frane sottomarine capaci di mobilitare enormi volumi di sedimenti. Le onde dello tsunami furono registrate anche molto lontano dal luogo d’origine: lungo la costa orientale del Nord America, fino alla Carolina del Sud, e sulle coste dell’Atlantico europeo, comprese le Azzorre e il Portogallo.