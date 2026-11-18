Il 18 novembre 2013 è una data impressa nella memoria collettiva della Sardegna e di diverse altre regioni italiane. Una violenta ondata di maltempo si abbatté sull’isola, provocando una delle più gravi alluvioni della storia recente del territorio. La perturbazione, caratterizzata da precipitazioni eccezionalmente intense e persistenti, mise in ginocchio intere comunità, trasformando strade e piazze in torrenti impetuosi e trascinando via automobili, abitazioni e infrastrutture. Il bilancio fu drammatico: 18 morti e un disperso. Centinaia di famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie case, mentre i danni alle infrastrutture, alle attività economiche e al patrimonio pubblico e privato raggiunsero dimensioni enormi. La tragedia non rimase circoscritta alla Sardegna: nelle stesse giornate, infatti, una vasta fase di instabilità atmosferica interessò anche altre zone del Mezzogiorno, in particolare la Calabria e la penisola salentina, dove forti temporali, allagamenti, frane e mareggiate provocarono gravi disagi.

La Sardegna sotto una pioggia senza precedenti

Fin dalle prime ore del 18 novembre, le condizioni meteorologiche sull’isola peggiorarono rapidamente. Un profondo vortice depressionario sul Mediterraneo occidentale richiamò correnti meridionali molto umide e instabili, alimentando la formazione di intense strutture temporalesche. I fenomeni rimasero a lungo concentrati sulle stesse aree, scaricando quantità impressionanti di acqua in poche ore. Le precipitazioni interessarono soprattutto la fascia orientale della Sardegna, per poi estendersi ad altre zone dell’isola.

I dati raccolti dalle stazioni meteorologiche restituirono un quadro eccezionale: in alcune località furono registrati oltre 450 mm di pioggia in 12 ore. In pratica, in una sola giornata cadde una quantità d’acqua paragonabile a diversi mesi di precipitazioni. Il terreno, ormai saturo, non riuscì più ad assorbire l’acqua. Torrenti e fiumi si ingrossarono rapidamente, superando gli argini e invadendo le aree circostanti. In numerosi punti si verificarono frane e smottamenti, mentre ponti e strade cedettero sotto la pressione delle acque.

Olbia e la Gallura, il volto più drammatico della tragedia

Tra le zone maggiormente colpite vi fu la Gallura, nel Nord-Est dell’isola. La città di Olbia si trasformò in poche ore in un enorme bacino d’acqua e fango. L’esondazione dei corsi d’acqua che attraversano il territorio, tra cui il rio Siligheddu e il rio San Nicola, provocò l’allagamento di interi quartieri. L’acqua invase abitazioni, negozi, garage e scantinati, raggiungendo in alcuni edifici livelli superiori ai due metri. Molte persone rimasero intrappolate nelle proprie case o nelle automobili, sorprese dall’improvvisa crescita del livello dell’acqua.

Particolarmente drammatiche furono le vicende di alcune famiglie travolte mentre cercavano di mettersi in salvo. Tra le vittime vi furono anche due bambini. Gravissima la situazione ad Arzachena, dove perse la vita un’intera famiglia, e nei territori di Torpè, Posada e Onanì. Anche altre località della Sardegna, tra cui Uras, Terralba e diversi centri dell’entroterra, subirono conseguenze pesantissime. Uno degli episodi più tragici si verificò lungo la strada provinciale nei pressi di Monte Pino, dove il cedimento di un ponte provocò la caduta di alcuni veicoli in una voragine, causando diverse vittime.

La Calabria e il Salento investiti da nubifragi e allagamenti

Mentre la Sardegna affrontava l’emergenza più grave, il maltempo interessò anche il resto del Mezzogiorno. In Calabria, soprattutto tra il 18 e il 20 novembre, intense precipitazioni colpirono le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le piogge provocarono l’ingrossamento e l’esondazione di diversi corsi d’acqua, frane, cedimenti stradali e allagamenti nei centri abitati. Particolarmente critica fu la situazione sulla costa ionica catanzarese e nella Presila. Il fiume Alli raggiunse livelli tali da danneggiare gravemente la viabilità, mentre numerose strade vennero invase da acqua e detriti. A Sellia Marina fu necessario evacuare un villaggio abitato da circa 150 persone a causa dello straripamento del fiume Uria. In diversi comuni le scuole rimasero chiuse e i collegamenti ferroviari subirono interruzioni.

Anche il Salento fu interessato da una fase di maltempo particolarmente intensa. Il 19 novembre, forti precipitazioni, raffiche di vento e mareggiate provocarono allagamenti e disagi in numerosi comuni delle province di Lecce e Brindisi. A Gallipoli una tromba d’aria proveniente da sud causò danni ingenti, colpendo edifici e strutture. Si trattò di manifestazioni diverse di una fase perturbata di ampia estensione, che nel corso delle settimane successive avrebbe continuato a interessare il Mezzogiorno, aggravando le criticità idrogeologiche in diverse aree.

I soccorsi e la solidarietà dopo la catastrofe

In Sardegna, le operazioni di soccorso furono particolarmente difficili. Numerose strade erano impraticabili, alcuni ponti risultavano crollati e interi centri abitati erano rimasti isolati. Vigili del Fuoco, Protezione civile, forze dell’ordine, personale sanitario e volontari lavorarono senza sosta per raggiungere le persone in difficoltà e mettere in sicurezza le zone più esposte. Furono impiegati elicotteri, mezzi anfibi, gommoni e attrezzature specialistiche per raggiungere le abitazioni sommerse e recuperare chi era rimasto intrappolato.

La tragedia suscitò una vasta mobilitazione solidale in tutta Italia. Numerosi cittadini, associazioni e organizzazioni si attivarono per raccogliere generi alimentari, vestiti, medicinali e beni di prima necessità destinati alle popolazioni colpite. Nel frattempo, le autorità avviarono la ricognizione dei danni e le procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza, necessaria a organizzare gli interventi straordinari e sostenere la ricostruzione.

Il dissesto idrogeologico, una fragilità che non può essere ignorata

La catastrofe del novembre 2013 riportò al centro dell’attenzione nazionale il problema della vulnerabilità idrogeologica del territorio italiano. Le piogge eccezionali furono il fattore scatenante, ma la violenza degli effetti mise in evidenza anche criticità strutturali: insediamenti costruiti in prossimità degli alvei fluviali, urbanizzazione delle aree a rischio di esondazione, insufficienza delle opere di regimazione delle acque e difficoltà nella manutenzione del territorio.