Il 19 novembre 1969 gli astronauti americani Charles Conrad e Alan Bean, a bordo del modulo lunare Intrepid della missione Apollo 12, toccano il suolo della Luna nell’Oceanus Procellarum, l’Oceano delle Tempeste. Con il loro allunaggio, diventano rispettivamente il 3° e il 4° essere umano a camminare sul nostro satellite naturale. Sono trascorsi appena 4 mesi dalla storica missione Apollo 11, quando Neil Armstrong ed Edwin Aldrin avevano aperto la strada all’esplorazione umana della Luna. Apollo 12 rappresenta quindi il 2° allunaggio riuscito nella storia e conferma che l’impresa non è stata un episodio isolato, ma l’inizio di una nuova fase della conquista spaziale.

Una missione cominciata tra gli imprevisti

Apollo 12 era partita il 14 novembre 1969 dal Kennedy Space Center, in Florida, con 3 astronauti a bordo: Charles Conrad, comandante della missione, Alan Bean, pilota del modulo lunare, e Richard Gordon, incaricato di rimanere in orbita lunare a bordo del modulo di comando Yankee Clipper. La partenza non era stata affatto tranquilla: pochi secondi dopo il decollo, il potente razzo Saturn V era stato colpito per 2 volte da un fulmine, causando un’interruzione temporanea della telemetria e problemi ai sistemi elettrici della navicella. Grazie alla prontezza degli astronauti e al lavoro del centro di controllo di Houston, le anomalie erano state risolte e la missione aveva potuto proseguire regolarmente. Dopo 5 giorni di viaggio, il modulo lunare Intrepid, con Conrad e Bean a bordo, si separò dal modulo di comando e iniziò la discesa verso la superficie.

Un allunaggio di grande precisione

Alle 06:54 UTC del 19 novembre, il modulo Intrepid atterrò nell’Oceano delle Tempeste. L’operazione aveva un obiettivo particolarmente importante: dimostrare la possibilità di raggiungere con precisione un punto prestabilito della superficie lunare. Il risultato fu notevole: il veicolo spaziale si posò a circa 160 metri dal lander automatico Surveyor 3, una sonda americana arrivata sulla Luna nell’aprile del 1967. La vicinanza alla sonda non era casuale: gli astronauti avrebbero dovuto raggiungerla, esaminarla e recuperare alcune sue componenti per riportarle sulla Terra e studiare gli effetti della lunga permanenza nell’ambiente lunare. Circa 3 ore dopo l’allunaggio, Charles Conrad scese per primo la scaletta del modulo e mise piede sulla superficie. Poco dopo fu raggiunto da Alan Bean. I 2 astronauti avviarono così la seconda esplorazione umana della Luna, dopo quella compiuta da Armstrong e Aldrin durante Apollo 11.

La Luna diventa un laboratorio scientifico

La missione Apollo 12 non aveva soltanto un valore simbolico. A differenza della prima spedizione, incentrata soprattutto sulla dimostrazione della possibilità di raggiungere e lasciare la Luna, questa volta l’obiettivo era approfondire lo studio scientifico del territorio. Conrad e Bean effettuarono 2 attività extraveicolari, durante le quali raccolsero campioni di rocce e terreno lunare, realizzarono fotografie, installarono strumenti scientifici e visitarono il vecchio lander Surveyor 3.

Tra le apparecchiature lasciate sulla superficie figurava l’ALSEP, un insieme di strumenti destinati a raccogliere dati sull’ambiente lunare e sulla sua struttura interna. Il pacchetto comprendeva, tra gli altri dispositivi, un sismometro, utile per registrare le vibrazioni e i movimenti del suolo. Complessivamente, Conrad e Bean trascorsero circa 31 ore e mezza sulla Luna, effettuando attività all’esterno del modulo per oltre 7 ore.

Un passo avanti verso le future esplorazioni

La missione si concluse il 24 novembre 1969, quando i 3 astronauti rientrarono sulla Terra con un ampio patrimonio di campioni e dati scientifici. Apollo 12 dimostrò che era possibile effettuare allunaggi estremamente precisi, raggiungere aree di interesse geologico e condurre esperimenti direttamente sulla superficie lunare. Risultati che avrebbero permesso alle successive missioni Apollo di affrontare esplorazioni sempre più complesse.