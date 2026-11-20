Il 20 novembre 1945, nella città tedesca di Norimberga, prendeva ufficialmente il via il Processo di Norimberga, il procedimento giudiziario internazionale contro i principali responsabili del regime nazista. A soli 5 mesi dalla fine della II Guerra Mondiale in Europa, le potenze alleate vincitrici decisero di portare davanti alla giustizia gli uomini che avevano contribuito a organizzare e realizzare una delle più grandi tragedie della storia contemporanea.

Sul banco degli imputati erano stati chiamati 24 esponenti di primo piano del nazismo, appartenenti agli ambienti politici, militari, economici e diplomatici della Germania hitleriana. Tra i nomi più importanti figuravano Hermann Göring, secondo uomo del regime dopo Adolf Hitler, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, ex ministro degli Esteri, Wilhelm Keitel, comandante dell’Alto comando delle forze armate, e Albert Speer, ministro degli Armamenti. Non tutti, tuttavia, arrivarono effettivamente al processo: Robert Ley si era suicidato prima dell’apertura del procedimento, mentre Gustav Krupp era stato escluso per le sue condizioni di salute. Martin Bormann, invece, venne giudicato in contumacia. Furono dunque 21 gli imputati presenti o sottoposti al giudizio del tribunale.

Quattro nazioni unite per fare giustizia

Il Tribunale militare internazionale era stato istituito grazie all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e Francia. Ciascuna delle 4 potenze alleate mise a disposizione un giudice e un gruppo di pubblici ministeri. La scelta di Norimberga non fu casuale: la città era stata uno dei principali luoghi simbolo delle manifestazioni del Partito nazista e delle grandi adunate organizzate da Hitler. Proprio lì, inoltre, erano state promulgate nel 1935 le leggi razziali antisemite che avevano privato gli ebrei tedeschi di numerosi diritti fondamentali.

Le accuse rivolte agli imputati erano particolarmente gravi e comprendevano 4 categorie: cospirazione per commettere crimini contro la pace, crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Si trattava di contestazioni che riguardavano la pianificazione e la conduzione di guerre di aggressione, le violazioni delle leggi internazionali sui conflitti armati, le deportazioni, le persecuzioni, le esecuzioni e le atrocità commesse nei territori occupati e nei campi di concentramento.

Un processo senza precedenti nella storia

Le udienze si svolsero nel Palazzo di Giustizia di Norimberga e furono seguite da giornalisti provenienti da numerosi Paesi. Per la prima volta, un tribunale internazionale affrontava in maniera organica le responsabilità penali individuali dei massimi dirigenti di uno Stato per crimini commessi su vasta scala.

Uno degli aspetti più innovativi fu l’organizzazione delle udienze attraverso un sistema di traduzione simultanea in 4 lingue: inglese, francese, tedesco e russo. Una soluzione indispensabile per consentire a giudici, accusatori, difensori e imputati di partecipare pienamente al procedimento. L’accusa presentò migliaia di documenti ufficiali del regime nazista, testimonianze e materiali audiovisivi che documentavano le atrocità commesse. Le prove permisero di ricostruire dall’interno il funzionamento della macchina repressiva nazista e le responsabilità dei suoi vertici.

Il procedimento rappresentò anche un’importante affermazione di un principio giuridico fondamentale: nessuno, neppure chi ricopre le più alte cariche dello Stato o dell’esercito, può considerarsi al di sopra della legge. Allo stesso modo, l’obbedienza agli ordini superiori non poteva costituire automaticamente una giustificazione per la partecipazione a crimini.

Il verdetto e l’eredità di Norimberga

Il processo si concluse il 1° ottobre 1946, dopo 218 giorni di udienze. Le sentenze furono differenziate: dodici condanne a morte, sette pene detentive e tre assoluzioni. Martin Bormann venne condannato a morte in contumacia. Le esecuzioni delle condanne capitali furono effettuate il 16 ottobre 1946, ad eccezione di Hermann Göring, che si suicidò poche ore prima dell’esecuzione.

L’importanza del Processo di Norimberga, tuttavia, andò ben oltre le singole condanne. Il procedimento contribuì a definire principi destinati a diventare fondamentali nel diritto internazionale, tra cui la responsabilità penale individuale per i crimini internazionali e il riconoscimento dei crimini contro l’umanità. A Norimberga seguirono altri 12 procedimenti giudiziari, celebrati tra il 1946 e il 1949, che ampliarono l’accertamento delle responsabilità di medici, militari, industriali e altri collaboratori del sistema nazista.