Il 20 novembre 1998 un razzo russo Proton decollava dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, trasportando verso l’orbita terrestre il modulo Zarya, il primo componente della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo appena 9 minuti dal lancio, il modulo raggiungeva lo Spazio, dando ufficialmente inizio alla costruzione di quella che sarebbe diventata la più grande struttura mai realizzata dall’uomo in orbita terrestre. Il nome Zarya, che in russo significa “alba”, sembrava quasi anticipare il significato simbolico della missione: l’inizio di una nuova stagione della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di mantenere una presenza umana permanente nello Spazio.

Un progetto internazionale senza precedenti

La Stazione Spaziale Internazionale nacque dalla collaborazione di cinque grandi partner: Stati Uniti, Russia, Agenzia Spaziale Europea (ESA), Giappone e Canada. Un progetto ambizioso, sviluppato dopo anni di trattative e accordi, che univa competenze scientifiche, tecnologiche e industriali di Paesi diversi. L’idea era quella di costruire un laboratorio orbitante abitabile, capace di ospitare astronauti di differenti nazionalità per periodi prolungati e consentire esperimenti impossibili da realizzare nelle condizioni terrestri.

Il modulo Zarya, costruito in Russia con finanziamenti statunitensi, aveva inizialmente il compito di garantire energia elettrica, propulsione, controllo dell’orientamento e comunicazioni. Costituiva, in sostanza, il primo nucleo operativo della futura stazione. Con una lunghezza di circa 12 metri e una massa di oltre 19 tonnellate, rappresentava il primo tassello di una struttura che sarebbe cresciuta progressivamente attraverso numerose missioni spaziali.

L’assemblaggio nello Spazio: un’impresa straordinaria

Il lancio di Zarya fu soltanto il primo passo di un progetto estremamente complesso. Il 4 dicembre 1998, appena 2 settimane dopo, lo Space Shuttle statunitense Endeavour partì dal Kennedy Space Center, in Florida, con a bordo il modulo Unity, il secondo elemento della stazione. Il 6 dicembre, durante la missione STS-88, gli astronauti riuscirono a catturare Zarya attraverso il braccio robotico dello Shuttle e ad agganciarlo a Unity. L’operazione segnò l’inizio concreto dell’assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale.

Negli anni successivi vennero aggiunti nuovi moduli abitativi, laboratori scientifici, pannelli solari e strutture di collegamento. Tra i contributi europei spicca Columbus, il laboratorio scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea, entrato a far parte della ISS nel 2008. Anche l’Italia ha avuto un ruolo significativo nella costruzione della Stazione, grazie soprattutto alla partecipazione industriale alla realizzazione dei moduli logistici e abitativi e al contributo di aziende e centri di ricerca nazionali.

Un laboratorio scientifico a 400 km dalla Terra

La Stazione Spaziale Internazionale orbita mediamente a circa 400 km di altitudine e viaggia a una velocità di circa 28mila km/h. Completa un giro intorno alla Terra in circa 90 minuti, permettendo agli astronauti di assistere a circa 16 albe e 16 tramonti ogni 24 ore.

Il suo principale valore non consiste soltanto nella capacità di ospitare esseri umani nello Spazio, ma soprattutto nelle possibilità scientifiche che offre. A bordo vengono condotti esperimenti in condizioni di microgravità, che permettono di studiare fenomeni fisici, biologici e chimici difficilmente osservabili sulla Terra. Le ricerche riguardano numerosi settori: dalla medicina alla biologia, dalla fisica dei materiali alla climatologia, fino allo studio degli effetti della permanenza prolungata nello Spazio sul corpo umano. Queste conoscenze sono fondamentali anche per preparare le future missioni di lunga durata, comprese quelle che avranno come obiettivo la Luna e, in prospettiva, Marte.

La prima spedizione permanente, denominata Expedition 1, raggiunse la Stazione il 2 novembre 2000. A bordo salirono l’astronauta statunitense William Shepherd e i cosmonauti russi Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev. Da quel momento la ISS è rimasta continuamente abitata, diventando un simbolo concreto della presenza umana nello Spazio.