Il 22 novembre 1963 , a Dallas, in Texas, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy viene assassinato mentre attraversa la città a bordo di un’automobile scoperta, durante una visita ufficiale. L’attentato provoca la morte del giovane capo della Casa Bianca, ferisce gravemente il governatore del Texas John B. Connally e sconvolge gli Stati Uniti e il mondo intero. La notizia si diffonde rapidamente, raggiungendo ogni angolo del pianeta. In pochi minuti, un viaggio istituzionale si trasforma in una tragedia nazionale, destinata a cambiare il corso della politica americana e a lasciare interrogativi che, ancora oggi, alimentano dibattiti e ricostruzioni storiche.

La visita a Dallas e gli spari a Dealey Plaza

Kennedy, 46 anni, si trova in Texas nell’ambito di un viaggio politico organizzato per rafforzare i rapporti all’interno del Partito Democratico e preparare il terreno in vista delle elezioni presidenziali del 1964. La mattina del 22 novembre è arrivato a Dallas insieme alla moglie Jacqueline Kennedy. Dopo aver partecipato ad alcuni appuntamenti ufficiali, la coppia presidenziale sale su una limousine scoperta, accompagnata dal governatore John Connally e dalla moglie Nellie.

Poco dopo le 12:30, mentre il corteo attraversa Dealey Plaza, nel centro della città, vengono esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Kennedy viene raggiunto da proiettili alla testa e al collo. Anche Connally rimane gravemente ferito, ma sopravvive. L’automobile presidenziale si dirige immediatamente verso il Parkland Memorial Hospital, dove i medici tentano disperatamente di salvare il presidente. Alle 13, tuttavia, Kennedy viene dichiarato morto. Aveva soltanto 46 anni ed è diventato il 4° presidente degli Stati Uniti a essere assassinato mentre era in carica.

Lyndon B. Johnson giura come nuovo presidente

La tragedia apre immediatamente una delicatissima fase di transizione istituzionale. Il vicepresidente Lyndon B. Johnson, che si trovava anch’egli a Dallas e viaggiava su un’automobile poco distante da quella presidenziale, viene informato della morte di Kennedy. Per garantire la continuità del governo, Johnson presta giuramento alle 14:38, ora locale, a bordo dell’aereo presidenziale Air Force One, prima della partenza da Dallas.

La cerimonia si svolge alla presenza di Jacqueline Kennedy, ancora vestita con l’abito rosa macchiato del sangue del marito. A officiare il giuramento è il giudice federale Sarah T. Hughes, un fatto significativo anche perché è la prima e, finora, unica donna ad aver amministrato il giuramento presidenziale negli Stati Uniti. Johnson diventa così il 36º presidente americano, assumendo la guida di una nazione profondamente scossa e chiamata ad affrontare uno dei momenti più difficili della propria storia.

Lee Harvey Oswald e i misteri dell’attentato

Nel pomeriggio del 22 novembre, le indagini conducono all’arresto di Lee Harvey Oswald, un ex marine statunitense di 24 anni, fermato con l’accusa di aver ucciso il presidente Kennedy e un agente di polizia, J. D. Tippit, assassinato poco dopo l’attentato. Oswald viene indicato dagli investigatori come il principale sospettato. Non arriverà mai a essere processato: il 24 novembre 1963, mentre viene trasferito dalla centrale di polizia alla prigione della contea di Dallas, viene colpito mortalmente da Jack Ruby, un proprietario di locali notturni della città. L’omicidio avviene davanti alle telecamere e a numerosi giornalisti, rendendo ancora più drammatica una vicenda già sconvolgente. Nel 1964, la Commissione Warren, istituita dal presidente Johnson per fare luce sull’assassinio, conclude che Oswald abbia agito da solo e che Ruby non abbia partecipato a una cospirazione. Le conclusioni ufficiali, tuttavia, non hanno mai spento del tutto le controversie e i dubbi sulle circostanze dell’attentato.

Un presidente che aveva segnato un’epoca

John Fitzgerald Kennedy era entrato alla Casa Bianca nel gennaio 1961, diventando il più giovane presidente eletto nella storia degli Stati Uniti e il primo cattolico a ricoprire questa carica. La sua presidenza si era svolta in uno dei periodi più delicati della Guerra fredda, caratterizzato dalla contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Tra gli episodi più importanti del suo mandato figurano la crisi dei missili di Cuba del 1962, che portò il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare, e l’avvio di nuove iniziative per la conquista dello Spazio. Kennedy aveva inoltre sostenuto il movimento per i diritti civili e promosso una visione di rinnovamento politico e sociale.

Il suo celebre discorso inaugurale del 20 gennaio 1961, con l’invito ai cittadini a chiedersi che cosa potessero fare per il proprio Paese, era diventato uno dei passaggi più ricordati della politica americana del Novecento. La sua morte improvvisa interruppe bruscamente un’esperienza politica che aveva suscitato grandi aspettative, trasformando Kennedy in una figura simbolica della storia statunitense.

Il lutto nazionale e l’eredità di Dallas

Il 25 novembre 1963, giorno dei funerali di Stato, milioni di persone seguono in televisione le immagini della cerimonia e del corteo funebre. Numerosi capi di Stato e rappresentanti internazionali raggiungono Washington per rendere omaggio al presidente assassinato. La bara viene trasportata al cimitero nazionale di Arlington, dove Kennedy viene sepolto. Durante la cerimonia, il piccolo John Fitzgerald Kennedy Jr., che compie 3 anni proprio quel giorno, saluta militarmente il feretro del padre: un’immagine destinata a diventare una delle più commoventi e riconoscibili del Novecento. Lyndon B. Johnson rimane alla guida degli Stati Uniti fino al 1969 e porta avanti alcune delle principali iniziative legislative avviate durante la presidenza Kennedy, in particolare nel campo dei diritti civili e delle riforme sociali.