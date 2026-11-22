Il 22 novembre 1977 segna una data importante nella storia dell’aviazione civile. Quel giorno, il Concorde, il celebre aereo supersonico sviluppato congiuntamente da Regno Unito e Francia, inaugura i collegamenti commerciali regolari tra Londra e New York. A compiere questo storico passo è British Airways, affiancata da Air France, che avvia contemporaneamente il servizio da Parigi verso la metropoli americana. Per il mondo dell’aviazione si tratta di una conquista straordinaria: per la prima volta, il trasporto passeggeri supersonico raggiunge stabilmente uno dei collegamenti internazionali più importanti e frequentati al mondo.

Un sogno tecnologico diventato realtà

Il Concorde nasce dalla collaborazione tra l’industria aeronautica britannica e quella francese, con l’obiettivo di realizzare un velivolo capace di superare la velocità del suono e ridurre drasticamente i tempi dei viaggi intercontinentali. Il progetto prende forma negli anni Sessanta e porta alla realizzazione di un aereo dalle caratteristiche rivoluzionarie: una fusoliera slanciata, ali a delta, muso inclinabile durante le fasi di decollo e atterraggio e quattro motori a reazione progettati per garantire prestazioni eccezionali.

Il risultato è un velivolo in grado di raggiungere Mach 2, ovvero circa 2.180 chilometri orari, a un’altitudine di crociera di circa 18.000 metri. Il servizio commerciale del Concorde era iniziato il 21 gennaio 1976, quando British Airways aveva inaugurato la rotta Londra-Bahrein e Air France quella Parigi-Rio de Janeiro, con scalo a Dakar. Nel maggio dello stesso anno erano poi cominciati i collegamenti con Washington. New York, tuttavia, rappresentava una conquista più complicata.

La lunga attesa per arrivare a New York

L’ingresso del Concorde nell’aeroporto John F. Kennedy era stato ostacolato dalle preoccupazioni legate al rumore prodotto dai suoi motori, soprattutto durante il decollo. Le autorità aeroportuali americane avevano inizialmente impedito l’accesso al velivolo, dando vita a una lunga controversia legale e istituzionale. Le proteste dei residenti e le questioni ambientali avevano alimentato il dibattito sull’opportunità di consentire a un aereo così rumoroso di operare regolarmente in un grande aeroporto internazionale. Soltanto dopo una lunga battaglia giudiziaria arrivò il via libera definitivo. Il 22 novembre 1977, dunque, il Concorde poté finalmente inaugurare i collegamenti commerciali con New York, aprendo una nuova pagina nella storia dell’aviazione civile. Una rotta destinata a diventare la più rappresentativa dell’intera carriera del velivolo.

Da Londra a New York in meno di 4 ore

La caratteristica più sorprendente del Concorde era naturalmente la velocità. Mentre un normale aereo di linea impiegava mediamente 7-8 ore per attraversare l’Atlantico da Londra a New York, il supersonico britannico riusciva a completare il viaggio in circa 3 ore e mezza, a seconda delle condizioni operative e dei venti. Una riduzione dei tempi che sembrava appartenere alla fantascienza e che trasformava radicalmente l’esperienza del viaggio intercontinentale.

Volare sul Concorde, tuttavia, non era un’esperienza alla portata di tutti. I biglietti avevano prezzi molto elevati e il servizio si rivolgeva soprattutto a uomini d’affari, personalità del mondo dello spettacolo, politici e viaggiatori facoltosi. Il fascino del velivolo non dipendeva soltanto dalle sue prestazioni: a bordo, i passeggeri potevano vivere un’esperienza esclusiva, caratterizzata da un servizio di alto livello e dalla consapevolezza di viaggiare a una velocità superiore a quella della rotazione terrestre percepita al suolo.

Il simbolo di un’epoca e di un’ambizione

Per oltre vent’anni il Concorde rappresentò uno dei simboli più riconoscibili del progresso tecnologico del Novecento. Le sue forme eleganti e inconfondibili, unite alla capacità di attraversare l’Atlantico a velocità supersonica, ne fecero un’autentica icona dell’aviazione. Nonostante il prestigio e il successo d’immagine, il progetto dovette confrontarsi con costi di gestione elevatissimi, consumi di carburante importanti, limitazioni operative e un mercato necessariamente ristretto.

Il tragico incidente del 25 luglio 2000, quando un Concorde di Air France precipitò poco dopo il decollo da Parigi causando la morte di 113 persone, segnò profondamente la storia del velivolo. Dopo un periodo di sospensione dei voli e il successivo ritorno in servizio, il Concorde concluse definitivamente la propria carriera commerciale nel 2003. L’ultimo volo commerciale di British Airways si svolse il 24 ottobre di quell’anno.