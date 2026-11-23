Il 23 novembre 1980, alle 19:34, un violento terremoto sconvolse l’Irpinia e un’ampia area dell’Italia meridionale, trasformando in pochi secondi interi paesi in cumuli di macerie. Una tragedia immane, che provocò 2.734 vittime, circa 10mila feriti e 300mila sfollati, lasciando un segno profondo nella storia italiana. La scossa, magnitudo 6.9, ebbe il suo epicentro nell’area compresa tra Conza della Campania e Teora, in provincia di Avellino, e Laviano, nel Salernitano. Il sisma interessò principalmente la Campania e la Basilicata, coinvolgendo marginalmente anche la Puglia. La violenza delle onde sismiche provocò crolli devastanti, distruggendo abitazioni, edifici pubblici e interi centri abitati.

Il bilancio territoriale fu impressionante: 688 Comuni riportarono gravi danni e, in circa la metà di essi, il patrimonio abitativo subì perdite gravissime, arrivando in diversi casi alla distruzione pressoché totale. Tra i paesi più colpiti figuravano Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania, Teora e Laviano. Alle distruzioni provocate direttamente dal terremoto si aggiunsero numerose frane, alcune di dimensioni eccezionali, che interessarono località come Calitri, Caposele, Calabritto e Senerchia.

Alla devastazione materiale si accompagnò un’emergenza dai contorni ancora più drammatici. Le linee elettriche e telefoniche interruppero i collegamenti, isolando numerosi centri abitati. La circolazione ferroviaria si fermò completamente e le comunicazioni tra le aree terremotate e il resto del Paese risultarono estremamente difficili. Anche le principali strade furono congestionate: migliaia di persone, in preda al panico, cercarono di allontanarsi dalle zone colpite, ostacolando ulteriormente l’arrivo dei soccorsi.

I primi giorni e le difficoltà dei soccorsi

Nelle ore immediatamente successive al sisma emersero tutte le fragilità dell’organizzazione italiana nella gestione delle grandi emergenze. I soccorsi arrivarono con difficoltà e ritardi, anche a causa della mancanza di collegamenti e di un coordinamento centrale efficiente. Volontari, amministrazioni locali e strutture regionali si mobilitarono spontaneamente, ma senza disporre inizialmente di indicazioni operative chiare e di un’organizzazione capace di mettere a sistema gli interventi. Per molti sopravvissuti, le prime ore e i primi giorni furono segnati dall’attesa, dalla paura e dalla disperazione. Sotto le macerie restavano persone da salvare, mentre migliaia di famiglie avevano perso la casa e si trovavano costrette a trascorrere le notti all’aperto, esposte al freddo di novembre.

La gravità della situazione divenne oggetto di una forte denuncia istituzionale. Il 25 novembre il presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò personalmente nelle zone terremotate, visitando i paesi devastati e incontrando le popolazioni colpite. Profondamente scosso da ciò che aveva visto, 2 giorni dopo rivolse agli italiani un celebre messaggio televisivo, nel quale denunciò apertamente i ritardi e le carenze dei soccorsi, chiedendo che fossero individuate le responsabilità.

Dalla tragedia alla nascita della Protezione Civile

Dopo i primi 3 giorni, caratterizzati da una gestione particolarmente complessa dell’emergenza, il Governo intervenne nominando Giuseppe Zamberletti commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi. Il suo lavoro contribuì a riorganizzare gli interventi, rafforzare il collegamento con i sindaci e rendere più efficace la distribuzione degli aiuti alle comunità colpite. L’esperienza del terremoto dell’Irpinia rappresentò un punto di svolta nella storia della gestione delle calamità naturali in Italia. La tragedia aveva dimostrato quanto fosse indispensabile disporre di una struttura permanente, capace di coordinare tempestivamente istituzioni, forze operative, volontari e amministrazioni locali. Da quella consapevolezza nacque un percorso di riforma che portò, nel febbraio 1982, alla nomina di Zamberletti come ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e, alcuni mesi più tardi, all’istituzione del Dipartimento della Protezione Civile.

La ricostruzione di quei territori è stata lunga e complessa, con profonde trasformazioni urbanistiche, sociali ed economiche. In molti comuni le ferite materiali e umane hanno segnato intere generazioni, modificando il volto delle comunità e lasciando un’eredità difficile da cancellare. Quella sera di novembre cambiò per sempre la storia di un territorio e contribuì a cambiare anche quella dell’Italia. La memoria di quella tragedia continua a ricordarci che il modo migliore per onorare chi non c’è più è impegnarsi affinché simili sofferenze possano essere prevenute e affrontate con strumenti sempre più efficaci.