Il 24 novembre 1969 si concludeva ufficialmente la missione Apollo 12, la seconda spedizione con equipaggio umano a raggiungere la Luna e a riportare sulla Terra i suoi protagonisti. La navicella spaziale ammarò nelle acque dell’Oceano Pacifico, portando a termine un viaggio iniziato il 14 novembre 1969, quando il razzo Saturn V era decollato dal Kennedy Space Center, in Florida. A bordo vi erano tre astronauti statunitensi: Charles “Pete” Conrad, Richard “Dick” Gordon e Alan Bean.

Una missione iniziata tra mille difficoltà

Il viaggio di Apollo 12 non era cominciato sotto i migliori auspici. Pochi secondi dopo il decollo, il razzo Saturn V venne colpito 2 volte da un fulmine, provocando un’interruzione temporanea delle comunicazioni e mettendo in difficoltà alcuni sistemi elettrici della navicella. Grazie alla prontezza dei tecnici a terra e alla capacità degli astronauti di gestire l’emergenza, fu possibile ripristinare le funzioni necessarie e proseguire regolarmente la missione. Dopo aver raggiunto l’orbita lunare, il 19 novembre 1969, Conrad e Bean scesero sulla superficie del satellite con il modulo lunare Intrepid, mentre Gordon rimase in orbita a bordo del modulo di comando Yankee Clipper.

I 2 astronauti camminarono sulla regione dell’Oceanus Procellarum, conosciuta anche come Oceano delle Tempeste, svolgendo attività scientifiche, raccogliendo campioni di rocce e installando strumenti per studiare l’ambiente lunare. La missione si distinse anche per la precisione dell’allunaggio, avvenuto a breve distanza dalla sonda automatica Surveyor 3, già presente sulla Luna dal 1967. Gli astronauti recuperarono alcune componenti della sonda per consentire agli scienziati di studiarne gli effetti dopo oltre 2 anni di esposizione alle condizioni estreme dello Spazio.

Il ritorno sulla Terra e il recupero degli astronauti

Dopo aver completato le operazioni sulla superficie lunare, Conrad e Bean raggiunsero Gordon in orbita e i tre astronauti iniziarono il viaggio di ritorno verso la Terra il 21 novembre. Il 24 novembre, dopo circa 10 giorni di missione e oltre 244 ore di volo, la capsula Yankee Clipper attraversò l’atmosfera terrestre, protetta dal proprio scudo termico. La discesa fu accompagnata dall’apertura dei paracadute, che consentirono di rallentare la navicella prima dell’impatto con l’acqua.

Alle 15:58, ora della costa orientale degli Stati Uniti, la capsula ammarò nell’Oceano Pacifico, nei pressi delle Samoa Americane, a pochi km dalla portaerei USS Hornet, incaricata delle operazioni di recupero. L’impatto con il mare fu piuttosto violento e provocò anche una piccola ferita alla testa di Alan Bean, colpito da una telecamera che si era staccata dal proprio supporto. Nonostante l’imprevisto, tutti e 3 gli astronauti furono recuperati in buone condizioni e trasferiti a bordo della nave, dove vennero sottoposti alle procedure di sicurezza e quarantena previste dalla NASA.

L’eredità di Apollo 12

Il successo di Apollo 12 ebbe un significato che andava ben oltre il semplice ritorno di 3 astronauti sulla Terra. Dopo la storica impresa di Apollo 11, che nel luglio dello stesso anno aveva portato per la prima volta l’uomo sulla Luna, la seconda missione dimostrò che l’allunaggio poteva diventare un’attività ripetibile e sempre più orientata alla ricerca scientifica. Apollo 12 contribuì infatti a migliorare le conoscenze sulla geologia lunare e sull’ambiente del nostro satellite, fornendo dati preziosi per le successive spedizioni. Dimostrò inoltre l’affidabilità dei sistemi di navigazione e delle procedure operative necessarie per affrontare viaggi spaziali di grande complessità.