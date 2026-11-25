Il 25 novembre 1667 una delle più devastanti catastrofi sismiche della storia del Caucaso colpì la regione di Shirvan, nell’area dell’attuale Azerbaigian. Un violento terremoto, con epicentro nei pressi della città di Shemakha (oggi Şamaxı), provocò distruzioni immense e, secondo le stime storiche più diffuse, circa 80mila morti. All’epoca Shemakha era un importante centro urbano e commerciale, situato lungo le rotte che collegavano la Persia, il Caucaso e le regioni circostanti. La città apparteneva ai territori dell’Impero safavide, una delle principali potenze politiche dell’Asia occidentale. La scossa investì un territorio già caratterizzato da una notevole attività sismica, legata alla complessa struttura geologica della regione caucasica, dove convergono grandi strutture tettoniche.

Una città devastata dalle scosse

Secondo le ricostruzioni storiche, il terremoto raggiunse una magnitudo stimata intorno a 6.9, con un’intensità massima valutata al X grado della scala Mercalli: un livello che indica effetti estremamente distruttivi. La città subì danni catastrofici. Gran parte degli edifici crollò, comprese importanti strutture pubbliche, le mura difensive, la fortezza e la grande moschea congregazionale. Interi quartieri furono trasformati in cumuli di macerie. Le testimonianze storiche riferiscono anche di frane e cedimenti del terreno, che contribuirono ad aggravare il bilancio della tragedia. Gli effetti del sisma raggiunsero anche località lontane da Shemakha: a Baku, per esempio, venne segnalato il crollo di una parte delle mura di un palazzo. La distruzione fu tale da compromettere profondamente la vita economica e sociale della regione. Shemakha, che rappresentava un importante centro amministrativo e commerciale, soprattutto per il traffico della seta, dovette affrontare una difficile opera di ricostruzione.

Il bilancio delle vittime e le incertezze storiche

Il numero di circa 80mila vittime è quello tradizionalmente associato al terremoto del 1667 e riportato in diverse raccolte storiche sui grandi terremoti del passato. Tuttavia, la ricerca scientifica più recente invita alla cautela. Uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista Tectonics dell’American Geophysical Union evidenzia infatti che le fonti storiche non concordano pienamente né sulla data dell’evento né sul numero delle persone decedute.

Alcune ricostruzioni indicano che il terremoto si verificò nel 1668, anziché nel novembre 1667, e riportano stime delle vittime sensibilmente inferiori, comprese tra 6mila e 8mila persone nella sola Shemakha. La difficoltà di stabilire un bilancio definitivo dipende soprattutto dalla scarsità di documentazione contemporanea e dalla diversa interpretazione delle testimonianze lasciate da viaggiatori e osservatori europei che visitarono la regione negli anni successivi.

Una regione destinata a fare nuovamente i conti con i terremoti

Il disastro del XVII secolo non rappresentò un episodio isolato. Shemakha si trova infatti in una delle aree sismicamente più attive del Caucaso orientale, interessata da importanti strutture tettoniche associate alla formazione e al sollevamento della catena del Grande Caucaso. Nel corso dei secoli la città sarebbe stata colpita nuovamente da terremoti distruttivi. Particolarmente gravi furono quelli del 1859 e del 1902. Quest’ultimo provocò ulteriori devastazioni, confermando la vulnerabilità del territorio. La sequenza di eventi sismici contribuì anche a modificare gli equilibri amministrativi della regione: dopo il terremoto del 1859, infatti, importanti funzioni governative vennero trasferite da Shemakha a Baku.