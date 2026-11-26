Il 26 novembre 2011 prendeva il via una delle missioni scientifiche più ambiziose della NASA: il lancio di Curiosity, il rover progettato per studiare la superficie di Marte e cercare indizi sulle condizioni ambientali che avrebbero potuto favorire la comparsa della vita. Il veicolo spaziale Mars Science Laboratory, con a bordo il sofisticato laboratorio robotico, decollò dalla base di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Atlas V. Il lancio segnò l’inizio di un viaggio interplanetario di circa 8 mesi, diretto verso il Pianeta Rosso.

Un laboratorio scientifico su 6 ruote

Curiosity non era un semplice veicolo esplorativo. Con le dimensioni di una piccola automobile e una dotazione tecnologica particolarmente avanzata, rappresentava un vero e proprio laboratorio scientifico mobile. A bordo trasportava dieci strumenti dedicati allo studio delle rocce, del suolo e dell’atmosfera marziana. Tra le sue principali tecnologie figuravano telecamere ad alta risoluzione, strumenti per l’analisi della composizione chimica dei materiali, un laser capace di esaminare le rocce a distanza e un trapano per raccogliere campioni da analizzare direttamente a bordo. L’obiettivo principale della missione era comprendere se Marte, in un passato remoto, avesse posseduto condizioni ambientali favorevoli alla vita microbica. Non si trattava, quindi, di cercare direttamente organismi viventi, ma di individuare eventuali tracce chimiche e geologiche di ambienti potenzialmente abitabili.

L’arrivo su Marte e l’atterraggio spettacolare

Dopo circa 8 mesi di navigazione nello spazio, il 6 agosto 2012 Curiosity raggiunse Marte e completò una delle fasi più delicate dell’intera missione: l’atterraggio. La destinazione scelta era il cratere Gale, una vasta depressione caratterizzata da interessanti strutture geologiche e dalla presenza di una montagna stratificata al centro, il Monte Sharp. La discesa sulla superficie marziana fu particolarmente complessa. Per portare a terra un rover così pesante, gli ingegneri della NASA svilupparono un innovativo sistema denominato Sky Crane, una sorta di gru volante che, negli ultimi istanti della manovra, calò delicatamente il veicolo sulla superficie attraverso alcuni cavi. Una procedura mai sperimentata prima in quella configurazione, che si concluse con successo e venne accolta con grande entusiasmo dal centro di controllo della missione.

Le scoperte che hanno riscritto la storia di Marte

Negli anni successivi, Curiosity ha fornito informazioni fondamentali sulla storia del Pianeta Rosso. Le sue analisi hanno individuato minerali e composti chimici che testimoniano la presenza, miliardi di anni fa, di ambienti caratterizzati dall’acqua liquida. In particolare, le indagini condotte nel cratere Gale hanno permesso di ricostruire l’esistenza di antichi laghi e condizioni ambientali che, almeno in determinati periodi, avrebbero potuto sostenere forme di vita microbica. Il rover ha inoltre individuato diverse molecole organiche, composti che contengono carbonio e che costituiscono alcuni degli elementi chimici fondamentali della vita. La loro presenza, tuttavia, non rappresenta una prova dell’esistenza passata di organismi viventi: queste sostanze possono infatti formarsi anche attraverso processi non biologici. Le ricerche hanno contribuito a trasformare profondamente l’immagine di Marte, mostrando un pianeta che, miliardi di anni fa, era molto diverso dall’attuale mondo freddo e arido.

Una missione ancora protagonista nel 2026

A 15 anni dal lancio, Curiosity continua a rappresentare una risorsa preziosa per la ricerca scientifica. La missione, inizialmente progettata per una durata operativa di circa 2 anni terrestri, ha superato ampiamente le aspettative, continuando a esplorare il territorio marziano e a trasmettere dati alla Terra. Nel 2026 il rover ha raggiunto un importante traguardo: il 26 agosto ha completato un dislivello complessivo di un chilometro nella sua risalita lungo le pendici del Monte Sharp, all’interno del cratere Gale. Un risultato che testimonia la straordinaria resistenza di un mezzo progettato per operare in un ambiente estremamente ostile, tra temperature rigide, polvere e radiazioni.