Il 27 novembre 1971 rappresenta una data significativa nella storia dell’esplorazione spaziale. In quel giorno, la sonda sovietica Mars 2 raggiunge Marte, portando a termine una parte fondamentale di una missione ambiziosa: portare per la prima volta un manufatto umano sulla superficie del Pianeta Rosso. L’impresa, tuttavia, non si conclude come sperato. Quello che avrebbe dovuto essere un successo scientifico e tecnologico si trasforma in un parziale fallimento, a causa di un problema che impedisce alla sonda di effettuare un atterraggio controllato e di trasmettere informazioni scientifiche dalla superficie marziana.

Una missione ambiziosa nel pieno della corsa allo Spazio

Mars 2 era stata lanciata il 19 maggio 1971 dal cosmodromo di Baikonur, nell’allora Unione Sovietica, a bordo di un razzo Proton. Faceva parte di un programma di esplorazione che comprendeva anche la sonda gemella Mars 3, con l’obiettivo di studiare il pianeta sia dall’orbita sia direttamente dalla superficie. Il progetto era particolarmente ambizioso per l’epoca. La missione prevedeva infatti 2 elementi principali: un modulo orbitale, destinato a rimanere attorno a Marte per raccogliere immagini e dati scientifici, e un modulo di discesa, progettato per raggiungere il suolo marziano. Quest’ultimo trasportava anche un piccolo veicolo robotico, denominato PrOP-M, concepito per muoversi sulla superficie del pianeta ed effettuare analisi del terreno. Un progetto pionieristico, che anticipava di decenni le moderne missioni con rover.

Il drammatico impatto sulla superficie marziana

Il 27 novembre 1971, dopo il lungo viaggio interplanetario, Mars 2 raggiunse finalmente Marte. Il modulo di discesa venne separato dalla sezione orbitale e iniziò la sua corsa verso la superficie. Qualcosa, però, andò storto. Il veicolo entrò nell’atmosfera marziana con un’inclinazione eccessiva e il sistema di frenata non funzionò correttamente. Secondo le ricostruzioni, il paracadute non si aprì come previsto e il modulo precipitò sul terreno, senza riuscire a effettuare un atterraggio morbido. Il risultato fu comunque destinato a entrare nei libri di storia: Mars 2 diventò il primo oggetto costruito dall’uomo a raggiungere la superficie di Marte, sebbene attraverso un impatto distruttivo anziché un atterraggio controllato. Il piccolo rover PrOP-M non poté essere utilizzato e il modulo non riuscì a trasmettere dati scientifici dalla superficie.

Un fallimento solo parziale

La vicenda di Mars 2 non deve tuttavia essere considerata un insuccesso assoluto. Il modulo orbitale, infatti, riuscì a entrare in orbita attorno a Marte e a svolgere parte delle osservazioni previste, contribuendo alla raccolta di informazioni sul pianeta. Anche la missione gemella Mars 3, arrivata pochi giorni dopo, riuscì a compiere un’impresa importante: il suo modulo di discesa effettuò il primo atterraggio morbido nella storia su Marte. La trasmissione, però, si interruppe dopo appena 20 secondi, senza consentire di ottenere un significativo patrimonio di dati dalla superficie. In quei giorni il Pianeta Rosso era interessato da una gigantesca tempesta di polvere, una delle più intense mai osservate, che complicò ulteriormente le operazioni delle sonde.

Una pietra miliare nella conquista di Marte

A distanza di 55 anni, il 27 novembre 2026, la missione Mars 2 conserva un posto particolare nella storia dell’astronautica. Non fu il successo scientifico che i progettisti sovietici avevano immaginato, ma rappresentò un passaggio fondamentale nel percorso che avrebbe portato l’umanità a esplorare Marte con strumenti sempre più sofisticati. Bisognerà attendere il 20 luglio 1976 perché una sonda, la statunitense Viking 1, riesca a effettuare il primo atterraggio morbido coronato da successo scientifico sul Pianeta Rosso.