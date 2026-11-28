Il 28 novembre 1964 viene lanciata la sonda automatica Mariner 4, protagonista di una delle prime grandi imprese della NASA nell’esplorazione del Pianeta Rosso. La missione nasce con un obiettivo ambizioso: raggiungere Marte, sorvolarlo e raccogliere informazioni scientifiche che possano contribuire a comprendere meglio le caratteristiche di un pianeta che, da secoli, affascina astronomi e studiosi. Si tratta del secondo tentativo americano nell’ambito del programma Mariner, dopo il fallimento della precedente sonda Mariner 3, lanciata il 5 novembre dello stesso anno. Un problema tecnico al sistema di protezione del veicolo aveva infatti impedito alla sonda di dispiegare correttamente i pannelli solari, compromettendo la missione. Questa volta, però, le cose andranno diversamente.

Il lancio avviene dal poligono di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Atlas-Agena D. La sonda intraprende così un viaggio di circa 8 mesi attraverso lo spazio interplanetario, percorrendo centinaia di milioni di km. Durante il tragitto raccoglie anche dati sulle condizioni dello Spazio tra la Terra e Marte, preparando il momento più importante della missione. Il 14 luglio 1965 Mariner 4 raggiunge finalmente il Pianeta Rosso. Durante il passaggio ravvicinato, la sonda transita a circa 9.846 km dalla superficie marziana e attiva il proprio sistema fotografico. In poco più di 20 minuti realizza 21 immagini complete e una parte di una 22ª fotografia.

Le fotografie vengono registrate su un apposito dispositivo a nastro magnetico e successivamente trasmesse alla Terra attraverso la rete di antenne della NASA. La ricezione e la ricostruzione delle immagini richiedono tempo: i segnali digitali vengono trasformati in numeri, che gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory arrivano persino a ricomporre manualmente su strisce di carta, colorandole per rendere visibili i primi dettagli del pianeta. Il risultato è straordinario. Per la prima volta nella storia, l’umanità può osservare da vicino la superficie di un pianeta diverso dalla Terra. Le immagini mostrano un paesaggio desolato, caratterizzato da numerosi crateri da impatto, simile per certi aspetti a quello lunare. Una visione ben diversa dalle rappresentazioni romantiche e dalle ipotesi che per decenni avevano alimentato il dibattito sulla possibile presenza di forme di vita e civiltà su Marte.

Il contributo di Mariner 4 non si limita però alle fotografie. Gli strumenti scientifici a bordo consentono di raccogliere informazioni sull’atmosfera marziana, sulla temperatura e sul campo magnetico, rivelando un ambiente molto più ostile di quanto alcuni studiosi avessero immaginato. In particolare, le misurazioni evidenziano una pressione atmosferica estremamente bassa, un dato fondamentale per comprendere le condizioni del pianeta. La missione segna così una svolta nella conoscenza di Marte e apre una nuova stagione dell’esplorazione planetaria. Mariner 4, inoltre, supera ampiamente la durata inizialmente prevista: dopo il sorvolo continua a operare nello Spazio, contribuendo allo studio del vento solare e delle condizioni interplanetarie.