Il 29 novembre 1864, 162 anni fa, nelle pianure del Colorado, negli Stati Uniti, si consumava uno degli episodi più atroci delle guerre indiane: il massacro di Sand Creek. Circa 700 soldati volontari del Colorado, guidati dal colonnello John Milton Chivington, attaccarono all’alba un accampamento di nativi americani appartenenti alle popolazioni Cheyenne e Arapaho, provocando una strage di civili. Le vittime furono almeno 150, ma alcune ricostruzioni storiche successive parlano di oltre 200 morti. La maggior parte erano donne, bambini e anziani.

Le promesse di pace tradite

Per comprendere quanto accadde a Sand Creek bisogna tornare al clima di crescente tensione che caratterizzava il West americano nella seconda metà dell’Ottocento. L’espansione verso Ovest dei coloni europei e americani, la progressiva occupazione delle terre tradizionalmente abitate dalle popolazioni native e la costruzione di nuovi insediamenti avevano alimentato conflitti sempre più frequenti tra gli indigeni e le autorità statunitensi. In questo contesto, alcuni capi Cheyenne e Arapaho avevano cercato una soluzione pacifica, tentando di raggiungere un accordo con i rappresentanti del governo americano.

Tra loro c’era il capo Cheyenne Black Kettle, sostenitore della convivenza e del dialogo con i bianchi. Nell’autunno del 1864, seguendo le indicazioni ricevute dalle autorità territoriali, aveva condotto il proprio gruppo nei pressi di Fort Lyon, nel territorio del Colorado, nella convinzione che la pace fosse ancora possibile. Successivamente, il gruppo si era stabilito lungo Sand Creek, dove aveva allestito un accampamento invernale. I suoi abitanti ritenevano di essere al sicuro e sotto la protezione dell’esercito statunitense.

L’attacco all’alba del 29 novembre

Quella mattina, però, la situazione precipitò. Il colonnello John Chivington raggiunse l’accampamento alla testa di circa 675-700 volontari della cavalleria del Colorado. Senza un’effettiva dichiarazione di guerra, i soldati lanciarono un attacco a sorpresa contro il villaggio, dove vivevano centinaia di persone. Secondo le ricostruzioni storiche, nell’accampamento erano visibili sia la bandiera americana sia una bandiera bianca, entrambe simboli delle intenzioni pacifiche degli occupanti.

L’assalto fu devastante. Colti di sorpresa, gli abitanti cercarono disperatamente di fuggire, mentre alcuni uomini tentarono di opporre resistenza. Molte donne, bambini e anziani si rifugiarono lungo il letto del torrente, scavando buche e ripari improvvisati nella sabbia per sottrarsi al fuoco dei soldati. Le truppe continuarono a sparare, utilizzando anche pezzi d’artiglieria. La violenza non si fermò neppure dopo la fine dell’attacco: diversi corpi furono mutilati e profanati dai militari. L’accampamento venne saccheggiato e distrutto. Il bilancio fu terribile: almeno 150 Cheyenne e Arapaho persero la vita, mentre centinaia di superstiti furono costretti a fuggire.

Le indagini e le responsabilità

In un primo momento, il ritorno dei soldati a Denver fu accolto da manifestazioni di entusiasmo. Alcuni ambienti della società bianca celebrarono l’operazione come una vittoria contro le popolazioni native considerate ostili. Ben presto, tuttavia, emersero testimonianze e ricostruzioni che misero in discussione la versione ufficiale dell’operazione militare. Anche alcuni soldati avevano rifiutato di partecipare all’attacco, giudicandolo ingiustificato. Le successive inchieste federali condannarono duramente la condotta di Chivington e dei suoi uomini, riconoscendo che l’accampamento non rappresentava la minaccia militare descritta dai responsabili dell’operazione. Nonostante la gravità delle accuse, Chivington non subì una condanna giudiziaria. Al momento delle indagini, infatti, non era più in servizio nell’esercito.

Una ferita ancora aperta nella storia americana

Il massacro di Sand Creek ebbe conseguenze profonde e durature. La morte di numerosi capi tribali, la distruzione dell’accampamento e la perdita di intere famiglie contribuirono a disgregare le comunità Cheyenne e Arapaho. L’eccidio alimentò inoltre una profonda sfiducia nei confronti del governo statunitense e favorì una nuova escalation di violenze tra le popolazioni native e le forze militari americane.

La vicenda di Sand Creek è diventata così uno degli episodi simbolo delle contraddizioni della conquista del West: dietro il mito della frontiera, dell’espansione e della costruzione degli Stati Uniti si nascondeva anche una lunga storia di espropriazioni, deportazioni e massacri delle popolazioni indigene. Per preservare la memoria di quanto accaduto, nel 2007 è stato istituito in Colorado il Sand Creek Massacre National Historic Site, un’area storica protetta affidata al National Park Service, che custodisce il luogo della tragedia e ne racconta le conseguenze attraverso testimonianze e ricostruzioni storiche.