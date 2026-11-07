Il buco nell’ozono del 2026 è tra i più grandi del decennio: espansione record per il meteo atipico ma il recupero prosegue

Condizioni meteorologiche atipiche hanno causato un’espansione insolitamente ampia del buco nell’ozono antartico nel 2026, hanno riferito gli scienziati della NOAA e della NASA, precisando tuttavia che lo strato di ozono protettivo è ancora sulla buona strada per riprendersi entro la fine del secolo. Alimentato da un potente vortice polare, il buco nell’ozono del 2026 è risultato il settimo più esteso nei 48 anni di monitoraggio, secondo le analisi della NOAA e della NASA basate sull’estensione media stagionale. Gli scienziati hanno però sottolineato che, se i livelli di sostanze chimiche che distruggono l’ozono nell’atmosfera non fossero stati ridotti grazie alla cooperazione internazionale, il buco di quest’anno sarebbe stato ancora più grande.

Durante il periodo di massima riduzione dell’ozono, tra il 7 settembre e il 13 ottobre 2026, l’estensione media del buco ha raggiunto circa 25 milioni di chilometri quadrati, una superficie pari a oltre il doppio di quella degli Stati Uniti. Gli scienziati monitorano costantemente la quantità di ozono nella stratosfera, poiché esso funge da “crema solare” per la Terra, contribuendo a proteggere la vita dalle radiazioni solari nocive. Si tratta di un fenomeno distinto dall’ozono a livello del suolo, che è invece un inquinante atmosferico derivante in gran parte dalle attività umane.

“Dimensioni che non si vedevano da un decennio”

“Negli ultimi anni, il buco nell’ozono annuale si è formato più tardi nel corso della stagione; questo indica che lo strato di ozono si sta riprendendo“, ha affermato Paul Newman, scienziato senior presso l’Università del Maryland e responsabile di lunga data del team di ricerca sull’ozono della NASA, presso il Goddard Space Flight Center. “Tuttavia, un vortice polare insolitamente intenso ha accentuato la riduzione dell’ozono in Antartide in questa stagione, portando il buco a dimensioni che non si vedevano da un decennio”.

Il 18 settembre, il buco ha raggiunto la sua massima estensione per l’anno in corso, toccando i 27,1 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di una dimensione pari a circa il 90% di quella del più grande buco nell’ozono mai osservato, registrato il 9 settembre 2000. “Il buco nell’ozono del 2026 è ampio, ma avrebbe potuto essere più esteso di 3,5 milioni di chilometri quadrati se le sostanze che riducono l’ozono fossero presenti nell’atmosfera oggi ai livelli di picco raggiunti nell’anno 2000”, ha affermato Newman.

Come avviene la perdita di ozono?

Il processo di riduzione dell’ozono ha inizio quando composti di origine antropica, contenenti cloro e bromo, vengono rilasciati nell’ambiente. Le correnti d’aria trasportano tali gas nella stratosfera, dove vengono scissi dalla radiazione ultravioletta. Gli atomi di cloro e bromo liberati interagiscono con le particelle nuvolose presenti nella stratosfera antartica, favorendo la distruzione dell’ozono. Il vortice polare stratosferico – un flusso di vento stagionale che circonda l’Antartide – svolge un ruolo fondamentale, confinando l’aria gelida necessaria alla formazione delle nubi stratosferiche polari.

“Quest’anno il vortice polare è risultato insolitamente esteso, in parte perché i sistemi meteorologici su scala planetaria – che solitamente risalgono dall’atmosfera inferiore e frammentano il vortice – sono stati particolarmente deboli nei mesi di agosto e settembre“, ha spiegato Amy Butler, ricercatrice presso il Chemical Sciences Laboratory della NOAA. “Questa debole attività ondulatoria ha mantenuto i venti più intensi del vortice polare a una distanza maggiore dal Polo Sud (di diversi gradi di latitudine), creando un’area più vasta in cui si sono verificate le condizioni ideali per la riduzione dell’ozono”.

In che modo gli scienziati misurano e monitorano il buco nell’ozono?

La riduzione dell’ozono all’interno del “buco” non è stata così grave come in occasione dei record registrati 10 o 20 anni fa. Impiegando strumenti trasportati da palloni sonda lanciati dal South Pole Baseline Atmospheric Observatory e utilizzando uno strumento ottico noto come spettrofotometro Dobson, gli scienziati della NOAA hanno rilevato che, il 17 ottobre, la concentrazione di ozono direttamente sopra il Polo Sud ha raggiunto il valore minimo dell’anno: 105 unità Dobson. L’unità Dobson è lo standard di misura comunemente utilizzato per esprimere la concentrazione di ozono. Cento unità Dobson corrispondono a una colonna di ozono che, se compressa in condizioni di temperatura e pressione standard al livello del mare, avrebbe uno spessore di 1 millimetro. Il valore più basso mai registrato sopra il Polo Sud è stato di 92 unità Dobson, nell’ottobre del 2006.

Dal 1979, i satelliti svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dello stato di salute dello strato di ozono. A questo monitoraggio annuale hanno contribuito diversi strumenti a bordo di vari satelliti: il satellite Aura della NASA, i satelliti NOAA-20 e NOAA-21, e il satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership, gestito congiuntamente da NASA e NOAA.

Il Protocollo di Montreal continua a funzionare

Secondo gli scienziati della NOAA e della NASA, il monitoraggio costante dimostra che le misure introdotte dal Protocollo di Montreal nel 1987 continuano a favorire il ripristino a lungo termine dell’ozono stratosferico. Un aspetto centrale del Protocollo di Montreal è l’impegno internazionale a sostituire le sostanze che riducono lo strato di ozono, come i clorofluorocarburi, con alternative meno dannose. Stephen Montzka, scienziato senior presso il Global Monitoring Laboratory della NOAA, ha affermato che, rispetto ai livelli raggiunti negli anni ’80, la concentrazione di cloro nella stratosfera antartica – derivante da sostanze che impoveriscono l’ozono – è diminuita di circa un terzo.

Quali sostanze chimiche possono causare la perdita di ozono?

I clorofluorocarburi e altri composti che riducono l’ozono erano un tempo ampiamente utilizzati in beni di consumo come frigoriferi, condizionatori d’aria e materiali isolanti per l’edilizia. Tali sostanze possono permanere nell’atmosfera o fuoriuscire da vecchi prodotti e discariche per molti decenni. Man mano che questi composti si decompongono, gli scienziati prevedono che il buco nell’ozono si risanerà entro gli anni ’70 del XXI secolo.