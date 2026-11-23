La sensazione che una mano appartenga al proprio corpo nasce nel cervello ancora prima che arrivi uno stimolo tattile. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Communications, condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet e dell’Università di Stoccolma, che getta nuova luce sui meccanismi neurologici alla base della percezione del nostro corpo. Il gruppo di ricerca, guidato da Henrik Ehrsson e Daniel Lundqvist, ha analizzato l’attività cerebrale di 45 volontari sani attraverso il cosiddetto esperimento dell’illusione della mano di gomma. Durante la prova, due bracci robotici stimolavano contemporaneamente una mano artificiale, collocata nel campo visivo dei partecipanti, e la loro vera mano sinistra, nascosta alla vista. La simultaneità degli stimoli può indurre il cervello a riconoscere l’arto artificiale come parte del proprio corpo.

Per osservare in dettaglio le risposte neurologiche, gli studiosi hanno utilizzato la magnetoencefalografia (MEG), una tecnica che consente di registrare l’attività cerebrale con un’elevata risoluzione temporale. Le rilevazioni, effettuate ogni quattro millisecondi, hanno permesso di ricostruire la successione degli eventi cerebrali nei 28 partecipanti che hanno effettivamente sperimentato l’illusione, confrontando successivamente i risultati con quelli del gruppo di controllo.

L’analisi ha individuato 3 fasi distinte nell’elaborazione della percezione corporea. Le prime due interessano prevalentemente l’emisfero destro, coinvolgendo regioni dei lobi frontale e parietale e il cervelletto. Un dato particolarmente significativo è che l’attività cerebrale comincia prima ancora che si verifichi il contatto tattile. Ciò suggerisce che la percezione del corpo non sia una semplice risposta agli stimoli provenienti dall’esterno, ma il risultato di un processo più articolato, nel quale le aspettative del cervello svolgono un ruolo determinante. In altre parole, il cervello anticipa le informazioni sensoriali e le integra con quelle che riceve, contribuendo a costruire la consapevolezza di ciò che consideriamo parte di noi stessi.

“Sapevamo quali aree cerebrali fossero coinvolte nella propriocezione, ma non conoscevamo i tempi delle loro interazioni“, spiega Henrik Ehrsson. “Il fatto che l’attività cominci prima del tocco dimostra che le aspettative sensoriali del cervello sono legate all’esperienza conscia del proprio corpo“. La scoperta potrebbe contribuire anche a comprendere meglio alcuni disturbi neurologici: in particolare, offre nuovi elementi per spiegare perché un ictus che colpisce l’emisfero destro possa provocare, in molti casi, una perdita della percezione del braccio sinistro, compromettendo la consapevolezza dell’appartenenza dell’arto al proprio corpo.

Le prossime ricerche punteranno a verificare eventuali differenze tra la percezione della mano destra e quella della sinistra e ad approfondire il fenomeno coinvolgendo pazienti colpiti da ictus. L’obiettivo è comprendere più a fondo come il cervello costruisca la rappresentazione del nostro corpo e quali meccanismi possano alterarsi quando questa percezione viene compromessa.