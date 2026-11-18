Il ciclone Akvan si prepara a investire la costa orientale dell’India, con un’intensificazione prevista nei prossimi giorni fino a raggiungere la categoria di tempesta ciclonica molto severa. Secondo le ultime previsioni dell’India Meteorological Department (IMD), il sistema dovrebbe toccare terra tra Nellore e Visakhapatnam, lungo la costa dell’Andhra Pradesh e del territorio di Yanam, intorno a mezzogiorno di venerdì 20 novembre 2026.

Al momento dell’ultimo bollettino ufficiale disponibile, diffuso alle 02:30 ora locale del 18 novembre, Akvan risultava ancora classificato come tempesta ciclonica. Il suo centro era localizzato a 12,6°N e 85,6°E, nelle acque centrali del Golfo del Bengala meridionale e del settore occidentale centrale, a circa 590 km a Est di Chennai e 620 km a Sud-Est di Machilipatnam. Il sistema si muoveva lentamente verso Nord, a una velocità di circa 3 km/h, con venti sostenuti tra 85 e 95 km/h e raffiche fino a 105 km/h.

Intensificazione rapida verso la costa

La traiettoria prevista dall’IMD indica un progressivo rafforzamento del ciclone. Akvan dovrebbe diventare una tempesta ciclonica severa nel corso della mattinata del 18 novembre, per poi raggiungere lo status di tempesta ciclonica molto severa nella serata del 19 novembre. La fase più intensa è attesa in prossimità del landfall: secondo le stime, il sistema potrebbe presentare venti sostenuti tra 120 e 130 km/h, con raffiche fino a 145 km/h. Le proiezioni collocano il centro del ciclone, alle 11:30 del 20 novembre, in prossimità delle coordinate 16,9°N e 82,4°E.

Una volta raggiunta la terraferma, Akvan dovrebbe gradualmente perdere intensità, tornando allo stadio di tempesta ciclonica entro la tarda serata del 20 novembre e successivamente a quello di depressione entro la mattinata del 21. L’IMD ha già diramato un’allerta arancione per la costa dell’Andhra Pradesh e le zone limitrofe dell’Odisha meridionale.

Piogge torrenziali e rischio di alluvioni

Tra gli effetti più preoccupanti del ciclone figurano le precipitazioni, che potrebbero assumere carattere eccezionale soprattutto tra il 19 e il 20 novembre. Sull’Andhra Pradesh costiero sono previste inizialmente piogge intense isolate, seguite da precipitazioni da intense a molto intense in diverse località. Non si escludono episodi estremi, con accumuli pari o superiori a 210 mm nell’arco delle 24 ore. Il maltempo interesserà anche altre regioni: l’Odisha meridionale potrebbe registrare piogge da intense a molto intense tra il 19 e il 21 novembre, mentre la regione del Rayalaseema sarà esposta a precipitazioni intense il 19 e 20 novembre. Piogge significative sono attese anche nell’est del Telangana tra il 20 e il 21 novembre.

Onde oltre i 14 metri e mareggiate

Particolarmente critiche le condizioni previste sul Golfo del Bengala e lungo il litorale interessato dal passaggio del ciclone. Dal pomeriggio del 18 novembre sono attesi venti di burrasca tra 60 e 70 km/h, con raffiche fino a 80 km/h. La situazione è destinata a peggiorare dalla notte del 19 novembre, quando i venti potrebbero raggiungere i 120-130 km/h, con raffiche fino a 145 km/h. Il mare passerà progressivamente da molto agitato a grosso e successivamente a condizioni estreme. Le onde potrebbero raggiungere altezze comprese tra 9 e 14 metri, superando localmente i 14 metri dalla notte del 19 novembre fino all’approdo del ciclone.

L’IMD segnala inoltre il rischio di una significativa onda di tempesta, con un innalzamento del livello del mare compreso tra 0,4 e 1,2 metri rispetto alla marea astronomica. Le inondazioni costiere potrebbero interessare le aree più basse dei distretti di Prakasam, Bapatla, Krishna, West Godavari, Konaseema, Kakinada e Visakhapatnam. Le condizioni più critiche sono previste tra la mattinata e il pomeriggio del 20 novembre, soprattutto nei distretti di Bapatla, Krishna, West Godavari e Kakinada.

Scattano le misure preventive

In vista dell’impatto del ciclone, le autorità meteorologiche hanno raccomandato la sospensione totale delle attività di pesca nelle aree interessate. Ai pescatori è stato vietato di avventurarsi nel Golfo del Bengala sud-orientale e centro-orientale fino al 18 novembre, nel settore sud-occidentale fino al 20 novembre e in quello centro-occidentale fino al 21 novembre. Ulteriori restrizioni riguarderanno il settore nord-occidentale tra il 19 e il 21 novembre. L’IMD ha inoltre invitato a interrompere le attività offshore e onshore, trasferire in luoghi sicuri gli abitanti delle abitazioni costiere più precarie e limitare gli spostamenti nelle zone esposte. Alla popolazione delle aree interessate è stato raccomandato di rimanere al riparo.

Incertezze sulla traiettoria

Nonostante la previsione ufficiale indichi un approdo come tempesta ciclonica molto severa, restano alcune incertezze sull’evoluzione del sistema. L’IMD considera elevata l’affidabilità della stima relativa all’intensità attuale, mentre valuta moderata la confidenza sulla posizione, sulla traiettoria e sull’intensità futura. I diversi modelli meteorologici mostrano infatti una certa divergenza sull’ulteriore rafforzamento del ciclone e, soprattutto, sul punto e sull’orario esatti dell’approdo. Alcune simulazioni, tra cui quelle del modello europeo ECMWF, ipotizzano persino un indebolimento del sistema al di sotto della soglia di tempesta ciclonica prima del raggiungimento della costa. La previsione ufficiale resta tuttavia quella di un impatto come tempesta ciclonica molto severa.