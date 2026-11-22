Il maestrale, in Sardegna, è un vecchio conoscente, ma anche chi vive da sempre sull’isola può trovarsi davanti a uno spettacolo del cielo capace di sorprendere. È quanto accaduto a Geronimo, nostro affezionato lettore di Cala Gonone, in provincia di Nuoro, che ha immortalato alcune spettacolari formazioni nuvolose, accompagnate da particolari riflessi iridescenti. Le formazioni osservate sono riconducibili agli altocumuli lenticolari, nubi di media quota che si distinguono per la caratteristica forma affusolata, simile a una lente o a un disco volante. Le loro particolari increspature, con striature che ricordano le onde sulla superficie dell’acqua, sono associate all’effetto undulatus.

A favorirne la formazione potrebbe essere stato proprio il maestrale. Quando una corrente d’aria intensa e costante incontra i rilievi montuosi della Sardegna, viene costretta a salire e successivamente a oscillare, generando nell’atmosfera le cosiddette onde orografiche. Sulle creste di queste onde l’aria si raffredda e il vapore acqueo condensa, dando origine alle nubi: nelle fasi di discesa, invece, l’aria si riscalda e le nubi tendono a dissolversi. È questo processo a creare forme così definite, che possono apparire quasi immobili nonostante il vento intenso.

Non basta, però, la presenza del maestrale: servono una direzione del vento favorevole, condizioni di stabilità atmosferica e la giusta quantità di umidità. Anche la luce gioca un ruolo importante. Il sole basso sull’orizzonte, soprattutto nelle ore del tramonto, può esaltare i contorni delle formazioni nuvolose, creando contrasti, sfumature e riflessi particolarmente suggestivi.