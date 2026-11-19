L’appuntamento con la meraviglia celeste è ormai alle porte, pronto a trasformare il crepuscolo di fine autunno in un palcoscenico luminoso per tutti gli appassionati di astronomia. La Luna Piena del mese di novembre, conosciuta tradizionalmente come Luna del Castoro, si appresta a sorgere il 24 novembre 2026, rimanendo visibile per tutta la durata delle lunghe notti di questo periodo. Questo plenilunio avrà una marcia in più rispetto al solito, presentandosi leggermente più grande e luminoso della media e guadagnandosi così l’appellativo popolare di Superluna del Castoro. Per godersi al meglio lo spettacolo basterà trovare un punto di osservazione con l’orizzonte libero verso Est, lasciandosi guidare dalla luce argentata che accompagnerà lo sguardo fino all’alba attraverso un cielo ricco di dettagli.

Perché si chiama Luna del Castoro e cosa significa Superluna

Il soprannome di questo plenilunio affonda le sue radici nelle antiche tradizioni di diverse culture e società che utilizzavano i cicli lunari come un vero e proprio calendario naturale per scandire il passare delle stagioni. Proprio come la Luna Piena di dicembre viene chiamata Luna Fredda e quella di giugno Luna delle Fragole, il nome scelto per novembre riflette i cambiamenti significativi che avvengono in natura. Durante questo mese i castori diventano particolarmente attivi, impegnati a costruire dighe e ad accumulare scorte di cibo per prepararsi all’arrivo del rigido inverno, anche se un’altra spiegazione storica lega il nome alla caccia intensiva per le loro pellicce. Dal punto di vista strettamente visivo, il nomignolo non altera in alcun modo l’aspetto del nostro satellite, che apparirà più imponente solo per una precisa ragione orbitale.

Quella di novembre sarà infatti la 2ª delle 3 Superlune previste nel corso del 2026, arrivando a distanza di molti mesi dalla Luna del Lupo osservata a gennaio. In termini scientifici più rigorosi, questo fenomeno corrisponde a una Luna Piena al perigeo in sizigia. Il perigeo indica il punto dell’orbita in cui il satellite si trova alla minima distanza dalla Terra, mentre la sizigia descrive l’allineamento tra 3 corpi celesti, ovvero il Sole, la Terra e la Luna. Sebbene la vicinanza renda il disco lunare tecnicamente più grande e brillante, ad occhio nudo la differenza rispetto a un plenilunio ordinario risulta praticamente impercettibile, ma il fascino di ammirare la Luna Piena resta comunque uno degli spettacoli più suggestivi che la volta celeste possa offrire.

Orari e consigli pratici per l’osservazione tra pianeti e ammassi stellari

Per non perdere nemmeno un istante dell’evento, conviene puntare lo sguardo verso Est subito dopo il tramonto sia il 23 che il 24 novembre, momento in cui il disco lunare farà capolino sopra l’orizzonte mentre il cielo si oscura. Intorno alle 22 la Luna sarà salita più in alto spostandosi in direzione Sud-Est e regalando riferimenti celesti molto interessanti. Nella notte del 23 novembre, osservando in basso a sinistra rispetto al nostro satellite, sarà possibile individuare gli ammassi stellari delle Pleiadi e delle Iadi, mentre la sera successiva, il 24 novembre, la Luna Piena si troverà posizionata esattamente tra questi 2 gruppi di stelle. A partire dalla mezzanotte lo scenario si arricchirà ulteriormente con Marte e Giove visibili bassi sull’orizzonte a Est e Saturno a Sud-Ovest.

L’osservazione di questo evento offre numerosi spunti per sperimentare diverse tecniche e cogliere fenomeni ottici affascinanti. Quando la Luna si trova molto bassa sull’orizzonte, ad esempio, entra in gioco la cosiddetta illusione lunare che la fa apparire enormemente più grande del reale, spesso tinta di sfumature arancioni o rosso ruggine a causa dell’atmosfera terrestre. Chi dispone di un binocolo o di un telescopio può approfittare della forte illuminazione per esplorare le raggiere luminose che si dipartono dai crateri lunari, oppure cimentarsi nella fotografia astronomica anche tramite un semplice smartphone o nel disegno a mano libera su carta. Infine, vale la pena tenere d’occhio l’area circostante al disco lunare per cercare di individuare eventuali aloni atmosferici, archi luminosi o persino un raro arco lunare notturno.