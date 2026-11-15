Il cielo si accende di giallo e ambra: una spettacolare alba incanta Reggio Calabria | FOTO

Una spettacolare alba ha accolto gli abitanti di Reggio Calabria al loro risveglio in questa domenica di metà novembre. Il cielo si accende di sfumature calde e avvolgenti che variano dal giallo oro all’ambra nelle foto che ci invia Giuseppe Daniele Canale, creando un contrasto suggestivo con le silhouette scure degli edifici e delle montagne all’orizzonte. Le pennellate di nuvole leggere sembrano dipinte a mano su una tela, offrendo uno spettacolo visivo di grande pace e magnificenza che sa valorizzare al meglio il paesaggio urbano e naturale della città. “Questa mattina ho avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo della natura davvero suggestivo: un’alba dai colori meravigliosi, che ho cercato di immortalare attraverso alcuni scatti fotografici. È sempre bello poter condividere immagini che raccontano la bellezza della natura e le emozioni che sa regalarci”, ha commentato l’autore degli scatti meravigliosi a corredo dell’articolo.

I colori dell’alba

Questo eccezionale spettacolo di colori è il risultato di un affascinante fenomeno fisico noto come diffusione di Rayleigh, combinato con la particolare geometria del percorso della luce solare nell’atmosfera terrestre. Quando il sole sorge, i suoi raggi devono attraversare uno strato di atmosfera molto più spesso rispetto a quando si trovano alti nel cielo a mezzogiorno. Durante questo lungo tragitto orizzontale, le lunghezze d’onda più corte dello spettro visibile, come il blu e il violetto, vengono fortemente deviate e disperse in tutte le direzioni dalle molecole d’aria e dalle particelle microscopiche presenti nell’atmosfera, finendo per perdersi prima di raggiungere i nostri occhi. Al contrario, le lunghezze d’onda più lunghe, che corrispondono ai toni del giallo, dell’arancione e del rosso, riescono a penetrare con maggiore efficacia questo filtro atmosferico naturale senza subire una dispersione eccessiva. La presenza di nubi alte e sottili, come quelle immortalate in queste immagini, contribuisce ulteriormente a esaltare lo scenario riflettendo e catturando questa luce calda, fungendo da schermo naturale che amplifica la brillantezza e la ricchezza cromatica dell’aurora.