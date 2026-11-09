Il clima del 2026 è “fuori scala”, WMO: “El Niño sta cambiando il meteo globale”

Il 2026 si sta confermando un anno cruciale per il clima globale, segnando un periodo prolungato di temperature eccezionali, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello del mare. Secondo l’ultimo aggiornamento del rapporto State of the Climate dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), questi fenomeni sono destinati a intensificarsi ulteriormente a causa di un evento El Niño particolarmente intenso, che prolungherà i suoi effetti sul meteo ben oltre l’inizio del 2027. I dati raccolti dalla WMO rivelano che gli ultimi 12 anni sono stati i più caldi mai registrati e che la temperatura media globale in superficie, tra gennaio e settembre 2026, ha superato di 1,47°C i livelli preindustriali. Questo valore, come spiega la WMO, è destinato a crescere entro la fine dell’anno proprio per l’effetto riscaldante di El Niño.

Il riscaldamento degli oceani e i gas serra

L’equilibrio energetico del nostro pianeta sta cambiando, con i gas serra che alterano la stabilità tra l’energia in arrivo dal Sole e quella in uscita. La WMO sottolinea che gli oceani assorbono il 90% di questo calore in eccesso, portando il 2026 a diventare il 10° anno consecutivo di caldo record per le acque marine. I dati preliminari indicano che il contenuto di calore nei primi 2mila metri di profondità ha continuato a salire ininterrottamente. Allo stesso tempo, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha toccato il suo 3° livello massimo annuale più basso mai registrato.

L’arretramento dei ghiacciai procede a ritmi elevati: la WMO stima che la perdita annuale di massa di ghiaccio nel 2025 sia stata superiore a 400 gigatonnellate, una quantità tale da riempire 5 piscine olimpioniche ogni secondo dell’anno. Per il 4° anno consecutivo, tutte le 19 regioni glaciali del mondo hanno subito una perdita di ghiaccio.

Le dinamiche di El Niño

Le dinamiche in atto hanno spinto i vertici internazionali a inquadrare il fenomeno con chiarezza. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha fornito una fotografia puntuale della situazione attuale: “Siamo entrati in una nuova era di estremi climatici. Un El Niño di dimensioni eccezionali si sta scontrando con un pianeta già surriscaldato dai cambiamenti climatici provocati dall’uomo. I record climatici continuano a cadere. I costi umani continuano a salire. E i meno responsabili soffrono per primi e peggio. I leader devono fare sul serio tagliando le emissioni più velocemente, accelerando una transizione giusta dai combustibili fossili e fornendo i finanziamenti e la protezione di cui i paesi vulnerabili hanno bisogno”.

Sulla stessa linea di analisi, il Segretario Generale della WMO, Celeste Saulo, ha spiegato i meccanismi tecnici legati agli oceani: “El Niño e lo stato del clima globale nel 2026 danno un nuovo significato all’espressione fuori scala. El Niño non aggiunge nuovo calore al pianeta. Rilascia calore dall’oceano, che è il più caldo mai misurato. C’è semplicemente più calore disponibile da rilasciare”.

Saulo ha inoltre approfondito gli effetti sul meteo: “Stiamo sovraccaricando il nostro clima ed El Niño sarà un moltiplicatore di rischio. Ondate di calore, cicloni tropicali e tempeste di pioggia si stanno intensificando più velocemente di quanto le nostre basi storiche ci avessero preparato. Centinaia di milioni di persone quest’anno sono state esposte a un caldo estremo insopportabile, mentre il catastrofico collasso di ghiaccio e roccia e le inondazioni improvvise in Nepal hanno evidenziato i molteplici rischi che affrontano le comunità in terreni di alta montagna fragili e in via di riscaldamento”.

I riflessi sulle popolazioni e l’adattamento

Gli impatti documentati dalla WMO hanno toccato profondamente le aree del Nord e del Sud del pianeta. In Europa, le stime preliminari collegano ondate di calore e siccità a oltre 30mila decessi in eccesso. Durante il mese di aprile, circa 146,5 milioni di persone in India hanno dovuto fronteggiare ondate di caldo eccezionali, mentre in Nepal le inondazioni hanno causato oltre 1300 vittime. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato per la prima volta i previsti impatti sanitari di El Niño come un’emergenza sanitaria, in virtù dei maggiori rischi legati ad acqua, qualità dell’aria e sicurezza alimentare.

Di fronte a questi mutamenti, i sistemi di monitoraggio e prevenzione si confermano determinanti. Il rapporto della WMO evidenzia un dato incoraggiante in questo settore: il numero di Paesi in grado di segnalare l’esistenza di sistemi di allerta precoce multi-rischio è passato da 56 nel 2015 a ben 136 nel 2025. Questi strumenti tecnologici rimangono la risorsa più efficace per permettere alle nazioni di pianificare le proprie difese e navigare i crescenti rischi per la società e le economie.